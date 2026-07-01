Căldura din oceane atinge un nou record. Cercetătorii avertizează asupra riscului de inundații și fenomene meteo extreme

Căldura înregistrată la suprafața oceanelor a ajuns la un nou nivel record pentru această perioadă a anului, potrivit celor mai recente date publicate de programul european Copernicus. Măsurătorile au fost realizate la nivel global și indică o tendință de încălzire care depășește valorile record din 2023 și 2024. Specialiștii avertizează că această evoluție poate accelera creșterea nivelului mării și poate amplifica fenomenele meteorologice extreme pe uscat.

Căldura acumulată în oceanele lumii continuă să crească, iar cele mai recente observații realizate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) și Serviciul Marin Copernicus (CMEMS) arată că temperaturile zilnice la suprafața mărilor au stabilit un nou record pentru această perioadă a anului.

Pe 21 iunie, temperatura medie globală la suprafața mărilor a ajuns la 21,0°C, depășind recordurile înregistrate în aceeași perioadă din 2023, când valoarea a fost de 20,83°C, și din 2024, când s-au măsurat 20,86°C.

Deși diferența pare redusă, cercetătorii subliniază că și variațiile de ordinul câtorva zecimi de grad pot avea efecte importante asupra ecosistemelor marine. Aceste modificări favorizează creșterea nivelului mărilor, afectează biodiversitatea și sporesc probabilitatea producerii unor fenomene meteorologice severe.

Potrivit Copernicus, începutul fenomenului El Niño în Pacificul Ecuatorial, confirmat pe 2 iunie, a contribuit la atingerea acestui maxim. Totuși, oamenii de știință precizează că evoluția face parte dintr-o tendință de încălzire pe termen lung determinată de schimbările climatice. În ultimii trei ani, temperaturile oceanelor din afara regiunilor polare au fost cu 0,35°C – 0,73°C peste media pe termen lung.

Prezentând analiza, Carlo Buontempo, directorul Serviciului pentru Schimbări Climatice Copernicus din cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), a avertizat că actualele valori ar putea marca începutul unei noi etape climatice.

„Condițiile actuale ar putea indica începutul unei noi faze, care duce, încă o dată, către un teritoriu necunoscut. Având în vedere temperaturile oceanelor la aceste niveluri și fenomenul El Niño la orizont, este probabil să vedem mai multe recorduri de temperatură în lunile următoare”, spune Carlo Buontempo, directorul Serviciului pentru Schimbări Climatice Copernicus din cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

Avertismentul este în concordanță cu cele mai recente estimări ale ONU, care indică o probabilitate de 91% ca cel puțin unul dintre următorii cinci ani să depășească pragul de încălzire globală de 1,5°C, stabilit prin Acordul de la Paris. Totodată, organizația estimează o probabilitate de 86% ca unul dintre acești ani să depășească recordul stabilit în 2024, considerat până acum cel mai cald an măsurat la nivel global.

Creșterea temperaturii oceanelor produce efecte care depășesc mediul marin și influențează direct clima la nivel global. Prin încălzirea atmosferei, oceanele furnizează mai multă energie sistemelor meteorologice, favorizând furtuni mai puternice, evaporare accentuată și precipitații abundente, cu risc crescut de inundații.

În același timp, temperaturile ridicate contribuie la dilatarea apei mărilor și oceanelor, accelerează topirea gheții și determină creșterea nivelului mării. Ecosistemele marine sunt supuse unei presiuni suplimentare, iar efectele se resimt inclusiv asupra activităților economice din zonele de coastă.

Specialiștii atrag atenția și asupra intensificării valurilor de căldură marine, care afectează biodiversitatea, pescuitul și pot amplifica episoadele de căldură extremă în regiunile de coastă. Fenomenul El Niño accentuează această evoluție prin transferul unei cantități suplimentare de căldură către atmosferă și prin modificarea circulației atmosferice la scară globală.

Comentând rezultatele analizei Copernicus, climatologul Friederike Otto de la Imperial College London a avertizat că menținerea temperaturilor globale peste pragul de 1,5°C poate conduce la manifestări meteorologice fără precedent.

„O gamă largă de fenomene meteorologice extreme care depășesc orice am experimentat în trecut”, a avertizat Friederike Otto de la Imperial College London, referindu-se la riscurile generate de perioadele prelungite în care temperatura globală depășește pragul de 1,5°C, subliniind totodată că numeroase orașe rămân nepregătite pentru astfel de evenimente.

În același timp, cercetătoarea a atras atenția că rolul fenomenului El Niño nu trebuie supraestimat în raport cu influența schimbărilor climatice.

„Vine și pleacă. Schimbările climatice, dimpotrivă, se agravează atâta timp cât nu încetăm arderea combustibililor fosili”, a declarat ea în luna mai.

Oamenii de știință din cadrul Copernicus continuă monitorizarea temperaturilor oceanelor pentru a stabili dacă noul record reprezintă un episod temporar sau marchează începutul unei perioade prelungite de încălzire la nivel global.