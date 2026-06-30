Primăria București deschide peste 300 de adăposturi climatice. Locuitorii vor avea acces gratuit la apă și spații răcoroase

Primăria București pune în funcțiune, începând de miercuri dimineață, o rețea de peste 300 de adăposturi climatice destinate populației în perioadele de caniculă. Spațiile vor fi amenajate în instituții publice și farmacii partenere din Capitală și vor oferi gratuit apă potabilă și condiții pentru răcorire. Inițiativa este lansată după o zi în care Bucureștiul s-a aflat sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile resimțite au depășit 42 de grade Celsius.

Primăria București extinde măsurile de protecție pentru populație în perioadele cu temperaturi extreme și deschide o rețea de peste 300 de adăposturi climatice, care va deveni operațională începând de miercuri dimineață. Scopul proiectului este de a pune la dispoziția bucureștenilor spații sigure și răcoroase în zilele în care valorile termice ating niveluri periculoase.

Rețeaua este formată din 71 de instituții publice și aproximativ 200 de farmacii partenere, înscrise voluntar în program. Persoanele care ajung în aceste locații vor beneficia de apă potabilă, locuri de odihnă, zone umbrite și spații climatizate.

În funcție de locație, unele adăposturi vor pune la dispoziția vizitatorilor și toalete publice, truse de prim ajutor și personal instruit pentru acordarea sprijinului de bază. Din rețea fac parte teatre, muzee, cluburi dedicate seniorilor, sedii ale Bibliotecii Metropolitane București, direcții de taxe și impozite, servicii de stare civilă din sectoare, precum și farmacii precum Dona și Catena.

Pentru ca locuitorii să poată identifica rapid cel mai apropiat punct de sprijin, autoritățile vor pune la dispoziție o hartă interactivă, disponibilă online începând de miercuri dimineață. Platforma va include informații despre amplasarea fiecărui adăpost climatic, programul de funcționare și facilitățile oferite.

Aplicația va integra și rețeaua publică de cișmele din București, oferind posibilitatea de navigare GPS către cea mai apropiată sursă activă de apă potabilă.

Adăposturile vor fi identificate printr-un sistem de culori care permite localizarea rapidă a tipului de spațiu disponibil:

Albastru – spații administrative interioare dotate cu puncte de hidratare, truse de prim ajutor și personal instruit;

Portocaliu – spații publice exterioare amenajate cu umbrare, vegetație, cișmele și sisteme de pulverizare a apei;

Violet – spații mixte, interioare și exterioare, precum muzee, centre culturale și hub-uri comunitare;

Verde – farmacii partenere care oferă apă, truse medicale, scaune și spații răcoroase.

Autoritățile locale anunță că rețeaua rămâne deschisă și va putea fi extinsă prin înscrierea voluntară a unor noi locații care îndeplinesc condițiile necesare pentru a găzdui persoane în perioadele de temperaturi extreme.

„Invităm operatorii privați, ONG-urile, instituțiile de cult, librăriile, farmaciile și alte entități să-și înroleze voluntar spațiile în această mare rețea de bine”, anunță Primăria Municipiului București.

Solicitările vor fi depuse la Direcția de Mediu, iar fiecare cerere va fi analizată într-un termen de cel mult 30 de zile.

Programul este gândit ca o măsură permanentă de sprijin pentru populație, astfel că adăposturile climatice vor rămâne deschise pe tot parcursul anului, în intervalele de funcționare ale instituțiilor și unităților partenere.

Accesul va fi gratuit pentru toate persoanele care au nevoie de un spațiu răcoros și de un punct de hidratare în perioadele cu temperaturi ridicate.

Rețeaua de adăposturi climatice va deveni operațională miercuri dimineață, după o zi în care Municipiul București s-a aflat sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile resimțite au depășit 42 de grade Celsius.

Marți seară, Capitala a fost afectată de furtuni puternice, după ce meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare nowcasting de cod portocaliu pentru ploi torențiale și vijelii. Autoritățile au transmis mesaje RO-Alert către populație, iar rafalele de vânt au doborât zeci de copaci și au provocat pagube în mai multe zone ale orașului.