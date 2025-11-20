Retailul modern traversează una dintre cele mai dinamice etape din ultimul deceniu, iar marile lanțuri sunt nevoite să își regândească strategiile într-un ritm accelerat. Pe o piață în care consumatorii devin tot mai exigenți, orașele se dezvoltă rapid, iar presiunile legate de sustenabilitate cresc de la an la an, Kaufland România își conturează direcțiile de dezvoltare pentru 2026 și anii următori printr-o combinație de expansiune controlată, investiții majore în infrastructuri verzi și o orientare fermă către eficiență operațională.

Valer Hancaș, Director de Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România, a detaliat pentru Capital.ro modul în care compania pregătește următoarea etapă de creștere: de la extinderea rețelei și proiectele de modernizare, până la obiectivele ambițioase privind energia regenerabilă, economia circulară și reducerea risipei. Într-un context economic volatil, retailerul mizează pe investiții consistente, pe modernizarea continuă a operațiunilor și pe proiecte menite să reducă amprenta de carbon, menținându-și astfel statutul de jucător-cheie în retailul românesc.

Valer Hancaș: Pentru 2026, ne propunem să menținem constant ritmul de expansiune, cu 10–15 deschideri până la finalul anului financiar. Avem în plan să ajungem la o rețea de 250 de magazine în România și Republica Moldova până în 2030.

Valer Hancaș: Alegerea orașelor în care deschidem noi magazine pornește de la o analiză riguroasă a patru factori: disponibilitatea terenurilor, evoluția demografică, integrarea urbană și eficiența operațională pe termen lung.

Cum terenurile mari devin tot mai greu de găsit în marile orașe, ne-am adaptat strategia. Prioritizăm proiectele cu impact mare, bine poziționate, care oferă vizibilitate și accesibilitate. În paralel, ne extindem activ prin locații închiriate – în centre comerciale, spații mixte și galerii – pentru a rămâne aproape de clienți și a aduce retailul modern în zone urbane aglomerate, unde formatele stand-alone nu sunt întotdeauna posibile.

Potrivit celui mai recent studiu de impact, doar în anul financiar 2024, investițiile noastre în active fixe – terenuri, clădiri și modernizări – au depășit 157 de milioane de euro în România. Este o dovadă clară că avem în continuare încredere în potențialul pieței locale și că ne planificăm dezvoltarea pe termen lung.

Valer Hancaș: Reducerea impactului asupra mediului este o prioritate strategică pentru noi, iar investițiile din ultimii ani în energie verde, economie circulară sau combaterea risipei alimentare reflectă această direcție clară.

Din 2021, am investit peste 25 de milioane de euro în instalarea a peste 61.000 de panouri fotovoltaice, care alimentează 94 de magazine și centre logistice din rețea. Prin aceste sisteme, evităm anual peste 21.000 de tone de emisii de CO₂. Totodată, am extins rețeaua de încărcare pentru mașinile electrice, care include peste 170 de stații alimentate exclusiv cu energie verde, în urma unei investiții de peste 1 milion de euro doar în 2024. Obiectivul pentru anii următori este ca fiecare magazin Kaufland să dispună de cel puțin o stație de încărcare.

Suntem primul retailer din România care și-a dotat magazinele cu două infrastructuri diferite de colectare separată a ambalajelor – automatele de colectare și sistemul Broscuța. În ultimii cinci ani, bugetul de investiții alocat eficientizării și extinderii sistemelor de reciclare a depășit 30 de milioane de euro.

Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă și regândirea ambalajului ca resursă reutilizabilă, nu ca deșeu. De exemplu, sticla de apă de 5 litri K-Classic este produsă din peste 66% PET reciclat – un standard asumat pe termen lung pentru toate mărcile proprii.

Pe lanțul logistic, folosim paleți și lădițe reutilizabile, care reduc amprenta de carbon cu peste 5.000 de tone CO₂ anual. În plus, derulăm proiecte cu ONG-uri care transformă deșeurile în resurse utile, precum „Dăm Click pe România”, alături de Ateliere Fără Frontiere, prin care recondiționăm echipamente IT vechi pentru școli din medii defavorizate. Prin intermediul proiectului, peste 10.000 de calculatoare au ajuns în 1.000 de școli în ultimii 10 ani.

Ne-am asumat ca până în 2030 să reducem cu 50% risipa alimentară față de nivelul din 2019. Avem implementate sisteme de gestionare a stocurilor și monitorizare a termenelor de valabilitate, iar alimentele care se apropie de data expirării beneficiază de reduceri graduale de până la 80%.

Produsele care nu mai pot fi vândute, dar sunt sigure pentru consum, sunt redirecționate către organizații umanitare și adăposturi pentru animale. Doar în 2024, am donat peste 19.000 kg de produse alimentare către ONG-uri care îngrijesc animale sălbatice și peste 880.000 de articole către bănci de alimente și organizații sociale. Un exemplu este Cantina Socială, unde se pregătesc zilnic aproximativ 1.100 de mese calde, folosind în mare parte produse provenite din stocurile aflate la vânzare accelerată.

Valer Hancaș: Schimbările climatice, reglementările mai stricte și așteptările tot mai mari ale comunităților și investitorilor ne obligă să regândim complet modul în care construim și operăm. Fiecare nou magazin Kaufland include soluții concrete de eficiență energetică și sustenabilitate – de la sisteme fotovoltaice și iluminat LED, la stații de încărcare pentru mașini electrice, infrastructuri de reciclare și acoperișuri verzi. Aceste dotări reduc consumul de resurse și emisiile de CO₂ și totodată optimizează costurile operaționale – un beneficiu clar, atât pentru mediu, cât și din perspectivă economică.

Magazinele construite după standardele de sustenabilitate oferă un avantaj competitiv real. Ele răspund atât cerințelor ESG ale chiriașilor și partenerilor noștri, cât și nevoii de eficiență și relevanță pe termen lung. Iar în contextul actual, acest echilibru între responsabilitate și performanță face diferența.

Valer Hancaș: În prezent, avem în rețea aproximativ 200 de automate, care oferă clienților accesul la peste 600 de puncte de colectare, ceea ce ne poziționează drept retailerul cu cea mai amplă infrastructură de reciclare din România. Am fost primul retailer pregătit logistic pentru Sistemul de Garanție-Returnare, încă din 2021, fapt care ne-a permis să implementăm rapid acest sistem imediat ce a intrat în vigoare.

Odată cu deschiderea fiecărui magazin nou, infrastructura este extinsă cu cel puțin un automat RVM, care dispune de două, patru sau șase guri de colectare, în funcție de nevoile specifice zonei, pentru a asigura o experiență facilă și rapidă de returnare a ambalajelor.

În 2024, am investit aproximativ 1,96 milioane de euro în echipamente destinate colectării separate a ambalajelor din PET, sticlă și aluminiu.

Valer Hancaș: În septembrie 2023, am investit 260.000 de euro pentru instalarea celui mai mare echipament de colectare separată a deșeurilor din România, în magazinul Kaufland Barbu Văcărescu. Proiectul face parte din angajamentul nostru de a promova sustenabilitatea și de a oferi clienților soluții moderne și eficiente pentru reciclare.

Echipamentul are șase guri de colectare și o capacitate temporară de 60.000 de ambalaje din PET, aluminiu și sticlă – de trei ori mai mare decât cea a sistemelor standard. Am ales această locație deoarece Bucureștiul are cea mai mare rată de utilizare a infrastructurii de reciclare din rețea, ceea ce o face locul potrivit pentru testarea eficienței unor soluții de acest tip. Rezultatele confirmă interesul ridicat al consumatorilor pentru inițiativele de mediu și deschiderea tot mai mare către un comportament de consum responsabil.