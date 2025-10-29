La Gala Capital „Companii de Elită” a fost prezent Alexandru Dumitru Ion, specialist comunicare si public affairs Kaufland România care a primit „Premiul pentru două decenii de excelență în retailul românesc”.

„Poate că eu, personal, nu sunt de 20 de ani în viața Kaufland România, ci doar de 6 ani, însă, cu siguranță, mai ales fiind din București, Kaufland România este de 20 de ani în viața mea, odată cu deschiderea magazinului din Colentina în anul 2005. Astăzi, nu vreau să fiu decât vocea colegilor mei, a celor 18 mii de colegi, fie din magazine pe care-i întâlniți când veniți la noi să faceți cumpărături, fie a celor din spatele culiselor, din depozitul logistic sau din sediu central. Și am vrea să vă transmitem următorul mesaj. Vă mulțumim din suflet că ne călcați pragul și că sunteți alături de noi” a declarat el pe scena Premiilor Capital.

Era ziua de 13 octombrie 2005 când Kaufland inaugura primul său magazin în România, în cartierul Colentina din București. La distanță de 20 de ani, Kaufland a devenit unul dintre cele mai cunoscute și influente branduri din retailul românesc. Astăzi, compania marchează două decenii de ani de prezență locală, iar legătura companiei cu economia, comunitățile și consumatorii capătă valențe din ce în ce mai complexe.

Kaufland România SCS este o companie de retail alimentar, parte a grupului german Schwarz. Domeniul de activitate este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Acționariat majoritar aparține firmei Kaufland International Erste GmbH din Germania.

În anul financiar 2024, Kaufland România a raportat o cifră de afaceri de 3,97 miliarde euro, aproximativ 19,5 miliarde de lei, și un profit net în valoare de 1,5 miliarde de lei. De asemenea, compania a continuat să crească ca angajator și investitor în țara noastră. La aniversarea de 20 de ani, compania declara un număr de aproximativ 18.000 angajați la nivel național și o rețea de 193 magazine, două centre logistice și sediile administrative aferente.

Pe partea de sustenabilitate, ​în vara lui 2025, Kaufland România a lansat și o campanie prin care dubla valoarea cupoanelor primite de clienți care returnează ambalaje SGR (symbol de garanție-returnare). Clienții care aduc ambalaje reciclabile la automatele din magazine și folosesc Kaufland Card primesc un cupon pe care îl pot folosi la achiziții. Practic, compania plătește pentru reciclare.

De asemenea, compania a anunțat că, din 2025, magazinele Kaufland din România adoptă un nou regulament de parcare, în armonie cu standardele europene, o măsură ce semnalează atenție nu doar la conceptele interne, ci și la experiența clientului și compatibilitatea cu normele de mediu și urbanism. Este vorba despre limitarea timpului de staționare gratuită, primele două ore de parcare gratuite, iar după această perioadă, s-ar aplica un tarif.

Tot cu ocazia celor 20 de ani de activitatea pe piața din România, echipa Kaufland a anunțat investiții de până la 3,36 miliarde lei în proiecte comunitare desfășurate în perioada de timp 2016 – 2024. De aceste proiecte au ajuns să beneficieze peste 14 milioane de persoane din țara noastră. Proiectele companiei acoperă domenii diverse, precum mediu, sport și sănătate, educație, cultură și implicare socială.

De exemplu, Caravana „Bucurie în Mișcare” a transformat parcările unor magazine ale companiei în spații interactive pentru public. Participanții au avut parte de provocări fizice, teste de atenție și premii instant, toate sub umbrela implicării corporative. De asemenea, pentru consumatori, campania aniversară „De 20 de ani, parte din familia ta” oferă premii, surprize și activări speciale.

Cum ar fi, între 1 august și 31 octombrie 2025, clientul care cheltuie 500 lei într-o lună și scanează Kaufland Card poate câștiga unul dintre cele 2.300 vouchere de 500 lei, iar clienții care scanează pentru produsele promovate pot primi figurine „Ștrumfii” pentru tombole tematice.

De la cifre solide și investiții strategice, la inițiative ecologice și impact în comunități, parcursul Kaufland România poate reprezenta în 2025 un model de referință pentru retail în țara noastră.

Revista Capital acordă premii pentru performanţele companiilor de elită din România care au avut rezultate remarcabile și care au contribuit la dezvoltarea economiei din țara noastră. Gala de premiere a avut ca scop recunoașterea performanței companiilor din mediul de business din România.

Reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. În cadrul Galei a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Companii – Ediția 2025.