Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu ambasadorul Franței. Bucureștiul vrea să preia modelul Parisului

Ciprian Ciucu a avut marți, la Primăria Municipiului București, o întâlnire de lucru cu ambasadorul Franței în România, Excelența Sa Nicolas Manuel Jérôme Warnery. Discuțiile s-au concentrat pe colaborarea dintre București și orașele franceze, în special Parisul, în domenii precum mobilitatea urbană, spațiile verzi și dezvoltarea culturală. Primarul general a anunțat că administrația analizează organizarea unor schimburi de experiență pentru funcționarii din Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu a discutat cu ambasadorul Franței despre modalitățile prin care experiența administrațiilor franceze poate fi valorificată în dezvoltarea Bucureștiului. Potrivit informațiilor transmise atât de Primăria Municipiului București, cât și de edil, modelul Parisului este considerat unul relevant pentru politicile privind mobilitatea urbană, extinderea zonelor pietonale și amenajarea spațiilor verzi.

În cadrul întrevederii a fost evidențiat faptul că transformările realizate în capitala Franței au avut efecte directe asupra reducerii poluării și asupra creșterii calității vieții într-un oraș cu o densitate ridicată a populației. Un alt subiect abordat a fost modul în care experiența franceză ar putea fi adaptată la proiectele aflate în pregătire în București.

„Am discutat despre modalitățile de sprijin pe care orașe din Franța, în special Parisul, le pot oferi Bucureștiului. Timpul a dovedit că politicile urbane ale Parisului în domeniul mobilității și al realizării de zone verzi, pietonalizate, au dus semnificativ la reducerea poluării aerului și la creșterea calității vieții în mediul urban dens”, a scris Ciprian Ciucu.

Referindu-se la schimbările implementate în ultimii ani la Paris, primarul general a explicat că acestea reprezintă un exemplu de bună practică pentru administrația Capitalei.

„Parisul a pus accentul pe transportul în comun și a transformat malurile Senei din culoare de tranzit în zone pietonale, verzi, în care oamenii au acces la apă. Efectul cumulat al apei cu umbra oferită de arbori face ca, în verile toride, temperatura să scadă cu 3 sau 4 grade, ceea ce nu este deloc puțin”, a transmis edilul Bucureștiului.

Discuțiile dintre cele două părți au vizat și dezvoltarea unei colaborări instituționale care să permită schimburi de experiență între administrațiile locale din București și Paris.

„Politicile urbane ale capitalei franceze sunt un model de bună practică pentru noi. Atât în domeniul mobilității, pietonalizării, a amenajării spațiilor verzi, măsuri care au redus semnificativ poluarea și au crescut calitatea vieții locuitorilor”, au scris cei de la PMB pe pagina lor.

În acest context, primarul general a anunțat că a fost analizată posibilitatea organizării unei vizite de studiu în capitala Franței pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului București care activează în domeniile urbanismului, protecției mediului și investițiilor publice.

„Am discutat despre o posibilă vizită de studiu la Paris pentru funcționarii publici din PMB din domeniile urbanismului, mediului și investițiilor publice, pentru a vedea modul în care a fost regândit Parisul în ultimii ani și efectele schimbărilor asumate. De asemenea, am discutat despre un schimb de experiență necesar pentru definitivarea strategiei culturale a Bucureștiului. Colaborarea franco-română a fost mereu una strânsă și vrem să rămână așa! Continuăm să deschidem porți peste granițele României!”, a transmis edilul Bucureștiului.

Potrivit Primăriei Municipiului București, colaborarea cu autoritățile și instituțiile franceze este privită ca o oportunitate pentru accelerarea unor proiecte de modernizare urbană și pentru consolidarea cooperării în domeniul cultural. Instituția a transmis, totodată, că obiectivul administrației este ca Bucureștiul să valorifice bunele practici aplicate cu succes în alte capitale europene, în special în ceea ce privește mobilitatea urbană și amenajarea spațiilor publice.