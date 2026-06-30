Bucureștiul se împrumută cu aproape un miliard de lei pentru infrastructură. Pasajele construite acum 50 de ani vor fi consolidate și modernizate

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat contractarea și garantarea de către Administrația Străzilor a unor finanțări rambursabile în valoare de până la 990 de milioane de lei, destinate finanțării și cofinanțării unor proiecte de investiții publice de interes local. Hotărârea a fost adoptată cu 42 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”.

Fondurile vor fi utilizate în principal pentru consolidarea și reabilitarea Pasajului Lujerului, Pasajului Bucur-Obor, Pasajului Victoriei și a Podului Băneasa. În cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB), primarul Ciprian Ciucu a arătat că pasajele din Capitală au fost construite în urmă cu aproximativ 50 de ani și prezintă risc seismic.

Potrivit referatului de aprobare, Administrația Străzilor administrează în prezent 15 pasaje denivelate și 24 de poduri rutiere, multe dintre acestea fiind construite în perioada 1960-1992. Documentul arată că starea tehnică a acestor obiective de infrastructură a fost afectată de degradări ale elementelor constructive.

În urma expertizelor tehnice realizate în anul 2023, Pasajul Lujerului, Pasajul Bucur-Obor, Pasajul Victoriei și Podul Băneasa au fost încadrate în clasa tehnică V, clasificată drept „nesatisfăcătoare”, ceea ce înseamnă că nu sunt asigurate condițiile minime de siguranță a circulației.

Conform anexei la proiectul aprobat, valoarea totală a investițiilor pentru cele patru obiective de infrastructură se ridică la 992.232.090 de lei, iar suma propusă pentru finanțare este de până la 990 de milioane de lei. Administrația Străzilor susține că acest împrumut este necesar pentru suplimentarea resurselor de la bugetul local și pentru evitarea întreruperilor în derularea lucrărilor cauzate de lipsa lichidităților.

Distribuția sumelor prevăzute pentru fiecare obiectiv este următoarea:

Pasajul Lujerului – 414 milioane de lei;

Pasajul Bucur-Obor – 234 milioane de lei;

Pasajul Victoriei – 298 milioane de lei;

Podul Băneasa – 44 milioane de lei.

Proiectul de finanțare prevede o maturitate de până la 25 de ani, o perioadă de grație de până la patru ani și o perioadă de tragere de până la șase ani pentru fiecare tranșă utilizată.

Garanțiile pentru contractarea împrumutului ar urma să fie asigurate de Municipiul București prin veniturile proprii ale bugetului local și ale Administrației Străzilor, precum și prin conturile aferente acestor venituri.

Documentele anexate proiectului arată că pentru Pasajul Victoriei, Pasajul Lujerului, Pasajul Bucur-Obor și Podul Băneasa au fost deja aprobați sau actualizați indicatorii tehnico-economici. De asemenea, Administrația Străzilor a demarat procedurile de licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

Primăria Capitalei consideră că aceste investiții sunt esențiale pentru modernizarea infrastructurii rutiere și pentru creșterea siguranței circulației în București.