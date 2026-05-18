Declarațiile au fost făcute la Digi24, în contextul discuțiilor privind restructurările anunțate la STB, reducerea cheltuielilor și posibila majorare a prețului biletelor.

Primarul general susține că STB trebuie să înceapă rapid procesul de reformă internă, avertizând că societatea riscă inclusiv insolvența dacă nu își reduce costurile și nu își eficientizează activitatea.

Potrivit lui Ciucu, compania este controlată decizional de reprezentanți din Ilfov, în timp ce cea mai mare parte a finanțării vine de la București.

Edilul Capitalei a afirmat că nu este dispus să aprobe o majorare a tarifelor pentru transportul public înainte ca STB să înceapă reforma internă și reducerea cheltuielilor administrative.

„Nu creștem biletul, fără să ne reformăm pe interior”, a avertizat primarul general.

Întrebat ce înseamnă concret creșterea calității serviciilor, Ciprian Ciucu a spus că problema principală este structura administrativă supradimensionată a companiei.

Primarul susține că STB are un număr prea mare de angajați în aparatul administrativ, comparativ cu personalul direct implicat în transportul public.

„Acum avem 5.000 de șoferi și vatmani și încă 5.000 personal TESA, economiști și marketing. La marketing sunt vreo 24 de angajați. La PR nu mai știu câți. Nu să facă orice fel de restructurări, ci să mai dea afară din pile și relații, nu din șoferi, muncitori și vatmani, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB. După care să vină să ceară majorarea biletului”, a declarat Ciucu.

Potrivit edilului, restructurările trebuie să vizeze în special zona administrativă și nu personalul esențial pentru funcționarea transportului public.

În paralel cu discuțiile despre restructurări, STB a decis revenirea la săptămâna normală de lucru de cinci zile, după perioada în care fusese aplicat programul redus de patru zile pe săptămână.

Modificarea a intrat în vigoare luni, 18 mai 2026.

Reprezentanții Sindicatului Transportatorilor din București au susținut pe rețelele sociale că revenirea la programul obișnuit a fost făcută la solicitarea lor.

„Societatea de Transport din București STB SA a decis suspendarea reducerii timpului de muncă de la 5 zile pe săptămână, la 4 zile. Decizia CA, în acest sens, intră în vigoare de luni, 18.05.2026.”

În spațiul public au apărut însă întrebări privind capacitatea STB de a suporta financiar concedierile colective anunțate de conducere.

Un consilier local USR a criticat modul în care este gestionat procesul de reorganizare și a susținut că fondurile aprobate de Consiliul General nu ar acoperi numărul de disponibilizări anunțat oficial.

„Pe 13 mai, în ultima ședință a Consiliului General, a trecut proiectul de disponibilizare de la STB. Astăzi aflăm că programul de 4 zile pe săptămână, aplicat câteva săptămâni, a fost deja suspendat. Angajații revin la 5 zile de luni. Tocmai lăudasem în ședință transparența acestui proces. Nimeni nu ne-a spus nimic despre această suspendare. Nicăieri nu a fost menționată. Încă un eșec al conducerii STB.”

Potrivit consilierului USR, STB ar avea în plan între 700 și 800 de disponibilizări, însă sumele prevăzute în buget ar acoperi mult mai puțini angajați.

„Acum să vorbim despre disponibilizări, că asta e miza reală.

Reorganizarea e necesară. Problema e că bugetul aprobat pe 13 mai de CGMB nu acoperă obiectivul declarat. STB vorbește de 700-800 de disponibilizări. Salariul mediu brut în companie: 9.837 lei pe lună. La maximum 12 salarii compensatorii per angajat, cei 32,2 milioane de lei alocați ajung pentru circa 270 de oameni, nu 800.”

Acesta susține că diferența ar urma să fie acoperită prin plecări voluntare, în special în cazul angajaților apropiați de pensionare.

Consilierul local USR a atras atenția și asupra faptului că actualul contract colectiv de muncă prevede între 16 și 20 de salarii compensatorii, în funcție de vechime, însă noul proiect urmărește reducerea acestora.

„Contractul colectiv de muncă actual prevede 16, 18 sau 20 de salarii compensatorii, în funcție de vechime. Proiectul aprobat cere renegocierea lui în jos, la maximum 12. Cu alte cuvinte, sindicatul e chemat să semneze o reducere a drepturilor propriilor membri.”

Potrivit acestuia, restructurările ar trebui făcute transparent și exclusiv pe baza necesarului operațional al companiei.