Ciprian Ciucu a transmis că administrația are în plan construirea a nouă parcări importante, care să permită mutarea autoturismelor din spațiul public în zone special amenajate.

Potrivit acestuia, locațiile au fost stabilite împreună cu specialiștii de la Urbanism, Investiții și Compania Parking.

Parcările ar urma să fie construite în următoarele zone:

intersecția străzilor Câmpineanu cu Academiei,

piața din fața Ateneului Român,

Piața Amzei, unde va fi integrată și parcarea existentă și nefolosită de sub piață,

în fața intrării la Sala Palatului,

Piața Lahovari, sub rond,

Piața Cantacuzino, între cele două parcuri,

zona Mihai Vodă, în locul parcării la sol cu barieră,

Spitalul Colțea,

și o parcare supraterană pe Splaiul Dâmboviței, în zona Națiunilor Unite.

Primarul a explicat că toate aceste investiții vor fi realizate prin parteneriat public-privat. El a precizat că în acest an au fost alocați 500.000 de lei pentru contractarea serviciilor de consultanță și realizarea studiilor necesare pentru concesionare.

Ciprian Ciucu a transmis că, după finalizarea acestor parcări, orașul va putea fi eliberat de mașinile parcate pe trotuare și de cele lăsate la bordură.

„Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran, postează edilul. 8 subterane și una supraterană. Toate în parteneriat public – privat. Locațiile au fost decise de primarul general Ciprian Ciucu, împreună cu specialiștii de la Urbanism, Investiții și Compania Parking. (…) Anul acesta, am alocat 500.000 lei pentru contractarea de consultanță și studii în vederea concesionării. Odată construite aceste parcări, vom reuși să eliberăm orașul de mașini de pe trotuare și de la bordură”, transmite luni, 18 mai, PMB într-o postare pe Facebook.

În paralel cu proiectul privind parcările, Primăria Municipiului București a anunțat și continuarea lucrărilor de refacere a marcajelor rutiere pe mai multe artere importante.

Reprezentanții PMB au transmis că este nevoie de mai multă siguranță în trafic, de treceri de pietoni mai vizibile, stații de taxi și STB marcate corect, dar și de refacerea locurilor destinate persoanelor cu dizabilități.

Administrația Străzilor lucrează în această perioadă pe mai multe bulevarde și străzi importante din Capitală.

Printre acestea se numără Bulevardul Mărășești, Piața Gării de Nord, Șoseaua București-Ploiești, Bulevardul Timișoara, Strada Valea Argeșului, Strada Valea Oltului, Strada Preciziei, Strada Jean Louis Calderon, Șoseaua Fundeni, Strada Doctor Constantin Istrati și Strada Cuțitul de Argint.

Primăria a precizat că lucrările sunt realizate etapizat, în funcție de condițiile meteo și de trafic.