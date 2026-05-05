Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) preia, în total, patru proiecte de drumuri de mare viteză și construcția noului pod peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse, transferul fiind realizat în conformitate cu prevederile OUG 55/2016. Măsura este considerată necesară pentru accelerarea și finalizarea licitațiilor, corelarea cu proiectele deja gestionate de CNIR și devansarea termenelor de începere a lucrărilor.

Cele cinci obiective strategice însumează aproximativ 300 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Acestea includ autostrada București-Alexandria, noul pod Giurgiu-Ruse 2, drumul expres Arad-Oradea, autostrada Făgăraș-Brașov și autostrada denumită „alternativa Techirghiol”.

Preluarea autostrăzii București-Alexandria este considerată importantă pentru reducerea accidentelor și a aglomerației de pe DN 6, descris ca un drum cu risc ridicat, dar și pentru corelarea cu drumul de mare viteză București-Giurgiu, aflat în prezent în etapa studiului de fezabilitate la CNIR. Totodată, proiectele vor deservi un bazin extins de populație, vor facilita transportul de mărfuri și vor susține atragerea de noi investiții în sudul țării.

În ceea ce privește noul pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2, CNIR subliniază necesitatea unei infrastructuri moderne pe principala rută de transport dintre România și Bulgaria, una dintre cele mai aglomerate în sezonul estival. Acest pod reprezintă o conexiune strategică între București, Sofia și Atena, capitale europene care nu sunt încă unite prin drumuri de mare viteză. Proiectul va fi corelat cu viitoarele autostrăzi București-Giurgiu și București-Alexandria, iar pentru faza de execuție este analizată inclusiv posibilitatea finanțării prin parteneriat public-privat.

„Şi acest obiectiv va fi derulat în deplină sincronizare cu viitoarele autostrăzi Bucureşti-Giurgiu şi Bucureşti-Alexandria, iar pentru etapa de execuţie se poate avea în vedere şi o analiză a finanţării prin parteneriat public-privat”, informează compania.

Drumul expres Arad-Oradea este un proiect strategic integrat în coridorul de transport Via Carpathia. CNIR menționează rolul important al autorităților locale în pregătirea investiției și își propune începerea lucrărilor chiar din acest an. Proiectul va asigura o legătură modernă între cele două municipii și între autostrăzile A1 și A3, dar și o conexiune extinsă între nordul și sudul Europei, de la Marea Baltică la Marea Neagră și Marea Mediterană.

„Obiectivul pe care îl dorim este să reuşim începerea lucrărilor încă din acest an. Vom avea nu doar o legătură modernă între cele două municipii sau între Autostrăzile A1 şi A3, ci una între nordul şi sudul Europei, de la Marea Baltică la Marea Neagră şi Mediterană”, a transmis CNIR.

Pentru autostrada Făgăraș-Brașov, parte a A13, CNIR va asigura finalizarea rapidă a documentației, stabilirea unor costuri justificate pentru etapa de execuție și corelarea cu alte proiecte majore din zona Brașovului, inclusiv conexiunile spre Ploiești și Bacău.

De asemenea, compania subliniază importanța infrastructurii pentru economia națională, menționând rolul Portului Constanța și al stațiunilor de pe litoral. Prin proiectul autostrăzii denumit „alternativa Techirghiol”, cunoscut și ca „Autostrada Litoralului”, se urmărește dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să reducă timpii de deplasare, să crească siguranța rutieră și să stimuleze investițiile în zonă.