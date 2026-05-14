Proiectul a fost aprobat în şedinţa de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), la propunerea primarului Ciprian Ciucu, fiind considerat un pas important pentru implementarea semaforizării inteligente în Capitală.

Potrivit Primăriei Capitalei, sistemul inteligent are ca obiective fluidizarea traficului rutier, reducerea poluării şi îmbunătăţirea transportului public.

Prima etapă a proiectului presupune modernizarea a 92 de intersecţii şi treceri de pietoni. În cadrul acestei faze vor fi montate 305 camere şi 1.500 de senzori, alături de infrastructura tehnologică necesară funcţionării sistemului. Implementarea acestei etape este estimată la 14 luni, perioadă care include montarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune.

A doua etapă a proiectului vizează amenajarea centrului de comandă al sistemului. Acesta va funcţiona la parterul clădirii în care se află Centrul Integrat Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti. Pentru realizarea centrului de comandă este prevăzut un termen de opt luni.

Autorităţile locale au anunţat că, după finalizarea primelor două faze, proiectul va continua cu modernizarea altor 185 de intersecţii şi treceri de pietoni. Ulterior, va urma modernizarea ultimelor 270 de intersecţii şi treceri de pietoni incluse în plan.

„Semaforizarea inteligentă înseamnă că intersecţiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar şi pe stâlpi, camere video dotate cu funcţii moderne şi programe de inteligenţă artificială, automate de dirijare a circulaţiei, iar pentru pietoni, butoane şi dispozitive acustice. Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de maşini şi ia singur decizii, în funcţie de valorile de trafic”, informează sursa citată.

De asemenea, noul sistem va putea prioritiza transportul în comun, astfel încât autobuzele şi troleibuzele să ajungă în staţii conform programului stabilit. Potrivit Primăriei Capitalei, implementarea semaforizării inteligente va contribui la fluidizarea circulaţiei, la reducerea poluării din oraş şi la îmbunătăţirea transportului public.