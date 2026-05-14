Permisul auto al persoanelor care au împlinit 75 de ani este condiționat în Elveția de efectuarea unor controale medicale periodice. Șoferii seniori trebuie să demonstreze o dată la doi ani că sunt încă apți să conducă în siguranță, însă noul studiu realizat la solicitarea Oficiului Federal pentru Drumuri pune sub semnul întrebării eficiența acestor examinări.

Cercetarea a fost realizată de Școala de Asistență Socială și Sănătate din Lausanne împreună cu Universitatea de Științe Aplicate din Zürich. Specialiștii susțin că actualele verificări medicale sunt „neuniforme, puțin relevante și, în cel mai rău caz, chiar nedrepte”.

Potrivit autorilor, multe dintre testele folosite în prezent sunt bazate în principal pe evaluări cognitive, precum cele pentru concentrare, memorie sau timp de reacție. Cercetătorii avertizează însă că aceste verificări nu reflectă întotdeauna modul în care o persoană conduce efectiv în trafic.

Experții explică faptul că șofatul presupune un proces mult mai complex decât simpla reacție la stimuli sau rezolvarea unor teste într-un cabinet medical. Capacitatea de a conduce implică atenție distributivă, orientare spațială, coordonare și reacții rapide în situații imprevizibile din trafic.

Permisul auto ar putea fi retras în unele cazuri fără ca șoferul să reprezinte un pericol real pentru ceilalți participanți la trafic, susțin autorii cercetării. Studiul arată că precizia actualelor teste este adesea sub pragul de 75%.

Acest lucru înseamnă că anumite persoane pot fi declarate apte pentru conducere, deși nu mai au reflexele necesare pentru trafic, în timp ce alți șoferi își pot pierde dreptul de a conduce chiar dacă nu reprezintă un risc real.

Specialiștii atrag atenția că procesul de îmbătrânire afectează diferit fiecare persoană. Demența, accidentele vasculare cerebrale sau alte afecțiuni neurologice pot influența capacitatea de a conduce, însă efectele nu sunt identice în toate cazurile.

Din acest motiv, cercetătorii consideră că evaluarea reală ar trebui făcută direct în trafic, nu exclusiv prin teste teoretice sau cognitive realizate într-un cabinet medical.

Permisul auto al seniorilor ar putea fi analizat în viitor printr-un sistem complet diferit față de cel actual. Cercetătorii elvețieni propun introducerea unui model de evaluare în patru etape.

La nivelul cel mai ridicat, șoferul ar fi declarat complet apt și nu ar mai avea nevoie de alte verificări suplimentare. La nivelul cel mai scăzut, permisul ar urma să fie retras imediat, iar persoana respectivă să fie orientată către alte soluții de mobilitate.

Între aceste două variante ar exista o „zonă gri”, destinată cazurilor în care medicii nu pot decide clar dacă persoana mai poate conduce în siguranță.

În aceste situații, șoferii ar urma să susțină o probă practică în trafic real. Testele ar fi efectuate în prezența unor ergoterapeuți și instructori auto specializați, iar rezultatul ar decide dacă persoana își poate păstra sau nu dreptul de a conduce, relatează Merkur.de.

În prezent, sistemul elvețian funcționează pe baza a doar două variante: apt sau inapt pentru condus.

Permisul auto nu poate fi retras în Germania doar din cauza vârstei, iar legislația germană nu impune în prezent teste obligatorii pentru șoferii seniori. Situația diferă însă de dezbaterile recente purtate la nivel european.

În Uniunea Europeană au fost analizate mai multe variante privind înăsprirea regulilor pentru persoanele de peste 70 de ani. Printre propunerile discutate s-a aflat și ideea ca permisele seniorilor să aibă o valabilitate limitată la cinci ani.

Planul prevedea și obligativitatea unor controale medicale regulate pentru prelungirea dreptului de a conduce.

Măsurile nu au fost însă adoptate, după ce Germania s-a opus în cadrul negocierilor de la Bruxelles. Dezbaterea rămâne deschisă, iar discuțiile despre siguranța rutieră și drepturile șoferilor vârstnici continuă în mai multe state europene.

