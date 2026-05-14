Permisul auto al seniorilor este verificat la fiecare doi ani în Elveția
Permisul auto al persoanelor care au împlinit 75 de ani este condiționat în Elveția de efectuarea unor controale medicale periodice. Șoferii seniori trebuie să demonstreze o dată la doi ani că sunt încă apți să conducă în siguranță, însă noul studiu realizat la solicitarea Oficiului Federal pentru Drumuri pune sub semnul întrebării eficiența acestor examinări.
Cercetarea a fost realizată de Școala de Asistență Socială și Sănătate din Lausanne împreună cu Universitatea de Științe Aplicate din Zürich. Specialiștii susțin că actualele verificări medicale sunt „neuniforme, puțin relevante și, în cel mai rău caz, chiar nedrepte”.
Potrivit autorilor, multe dintre testele folosite în prezent sunt bazate în principal pe evaluări cognitive, precum cele pentru concentrare, memorie sau timp de reacție. Cercetătorii avertizează însă că aceste verificări nu reflectă întotdeauna modul în care o persoană conduce efectiv în trafic.
„Nu arată adevărata capacitate de a conduce”, avertizează cercetătorii.
Experții explică faptul că șofatul presupune un proces mult mai complex decât simpla reacție la stimuli sau rezolvarea unor teste într-un cabinet medical. Capacitatea de a conduce implică atenție distributivă, orientare spațială, coordonare și reacții rapide în situații imprevizibile din trafic.
Cercetătorii spun că unele persoane își pot pierde permisul auto pe nedrept
Permisul auto ar putea fi retras în unele cazuri fără ca șoferul să reprezinte un pericol real pentru ceilalți participanți la trafic, susțin autorii cercetării. Studiul arată că precizia actualelor teste este adesea sub pragul de 75%.
Acest lucru înseamnă că anumite persoane pot fi declarate apte pentru conducere, deși nu mai au reflexele necesare pentru trafic, în timp ce alți șoferi își pot pierde dreptul de a conduce chiar dacă nu reprezintă un risc real.
Specialiștii atrag atenția că procesul de îmbătrânire afectează diferit fiecare persoană. Demența, accidentele vasculare cerebrale sau alte afecțiuni neurologice pot influența capacitatea de a conduce, însă efectele nu sunt identice în toate cazurile.
Din acest motiv, cercetătorii consideră că evaluarea reală ar trebui făcută direct în trafic, nu exclusiv prin teste teoretice sau cognitive realizate într-un cabinet medical.
Un nou sistem în patru etape ar putea schimba complet verificările pentru pensionari
Permisul auto al seniorilor ar putea fi analizat în viitor printr-un sistem complet diferit față de cel actual. Cercetătorii elvețieni propun introducerea unui model de evaluare în patru etape.
La nivelul cel mai ridicat, șoferul ar fi declarat complet apt și nu ar mai avea nevoie de alte verificări suplimentare. La nivelul cel mai scăzut, permisul ar urma să fie retras imediat, iar persoana respectivă să fie orientată către alte soluții de mobilitate.
Între aceste două variante ar exista o „zonă gri”, destinată cazurilor în care medicii nu pot decide clar dacă persoana mai poate conduce în siguranță.
În aceste situații, șoferii ar urma să susțină o probă practică în trafic real. Testele ar fi efectuate în prezența unor ergoterapeuți și instructori auto specializați, iar rezultatul ar decide dacă persoana își poate păstra sau nu dreptul de a conduce, relatează Merkur.de.
În prezent, sistemul elvețian funcționează pe baza a doar două variante: apt sau inapt pentru condus.
Germania și Uniunea Europeană discută măsuri mai stricte pentru șoferii vârstnici
Permisul auto nu poate fi retras în Germania doar din cauza vârstei, iar legislația germană nu impune în prezent teste obligatorii pentru șoferii seniori. Situația diferă însă de dezbaterile recente purtate la nivel european.
În Uniunea Europeană au fost analizate mai multe variante privind înăsprirea regulilor pentru persoanele de peste 70 de ani. Printre propunerile discutate s-a aflat și ideea ca permisele seniorilor să aibă o valabilitate limitată la cinci ani.
Planul prevedea și obligativitatea unor controale medicale regulate pentru prelungirea dreptului de a conduce.
Măsurile nu au fost însă adoptate, după ce Germania s-a opus în cadrul negocierilor de la Bruxelles. Dezbaterea rămâne deschisă, iar discuțiile despre siguranța rutieră și drepturile șoferilor vârstnici continuă în mai multe state europene.
Tabel. Cum ar putea fi schimbate regulile pentru permisul auto al seniorilor în Europa:
|Țara / Propunerea
|Reguli actuale
|Modificări discutate
|Elveția
|Controale medicale obligatorii la fiecare doi ani după 75 de ani
|Introducerea unui sistem în patru etape și teste practice în trafic
|Germania
|Fără teste obligatorii pentru șoferii vârstnici
|Nu susține controale stricte bazate doar pe vârstă
|Uniunea Europeană
|Regulile diferă de la stat la stat
|Permise valabile cinci ani pentru seniori și controale medicale regulate
|Noua propunere a cercetătorilor
|Evaluare medicală standard
|Teste practice în trafic cu instructori auto și ergoterapeuți
|Principala controversă
|Evaluări cognitive clasice
|Riscul ca unele persoane să își piardă permisul auto pe nedrept
