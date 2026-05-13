Executivul Republicii Moldova a aprobat un proiect legislativ care introduce un nou mecanism administrativ pentru vehiculele considerate neconforme din punct de vedere tehnic.

Conform noilor prevederi, suspendarea înmatriculării se va aplica automat în două situații principale:

atunci când expiră perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice (ITP);

atunci când, în urma verificărilor tehnice sau a controalelor din trafic, sunt identificate defecțiuni tehnice majore ori periculoase.

Măsura va fi înregistrată automat în Registrul de stat al vehiculelor, prin intermediul sistemelor informatice utilizate de instituțiile competente.

Astfel, autoritățile vor putea bloca administrativ circulația vehiculelor considerate nesigure, fără să mai fie necesare proceduri suplimentare sau intervenții birocratice complexe.

Suspendarea înmatriculării nu înseamnă radierea mașinii și nici pierderea definitivă a dreptului de utilizare a vehiculului.

Este vorba despre o măsură temporară prin care mașina nu mai poate circula legal pe drumurile publice până la remedierea problemelor tehnice și efectuarea unei noi inspecții.

Practic, vehiculul rămâne în evidențele autorităților, însă nu va mai putea fi folosit în trafic până când proprietarul nu demonstrează că mașina respectă din nou normele tehnice obligatorii.

În cazul în care sunt descoperite deficiențe tehnice considerate periculoase, autoritățile vor putea dispune inclusiv remorcarea autovehiculului.

Potrivit proiectului, proprietarii vehiculelor vor beneficia de un termen-limită pentru remedierea problemelor.

Aceștia vor avea la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru:

repararea defecțiunilor tehnice;

prezentarea mașinii la service;

efectuarea unei noi inspecții tehnice;

obținerea certificatului care confirmă că vehiculul respectă normele legale.

Autoritățile precizează că, în această perioadă, mașina va putea fi utilizată doar pentru deplasările strict necesare remedierii problemelor.

„ Dacă sunt depistate probleme tehnice, legea vă oferă un termen de 30 de zile în care puteți circula cu mașina strict pentru a merge la un service auto și apoi la stația de testare pentru a remedia situația”, se arată în comunicatul ASP.

După remedierea defecțiunilor și efectuarea unei noi verificări tehnice, suspendarea încetează automat, iar vehiculul revine în legalitate.

Noile reguli prevăd și sancțiuni suplimentare pentru cei care continuă să circule cu mașinile după expirarea termenului de 30 de zile.

Potrivit proiectului aprobat de Guvern:

șoferii riscă amenzi mai mari;

polițiștii vor putea ridica plăcuțele de înmatriculare;

vehiculul va putea fi scos din circulație până la reintrarea în legalitate.

Autoritățile consideră că actuala legislație este insuficientă, deoarece nu există un mecanism clar care să împiedice efectiv circulația vehiculelor cu probleme tehnice grave sau cu ITP expirat.

În prezent, multe dintre aceste mașini continuă să circule pe drumurile publice, reprezentând un risc atât pentru șoferi, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Executivul susține că proiectul are mai multe obiective majore:

reducerea accidentelor provocate de defecțiuni tehnice;

eliminarea vehiculelor periculoase din trafic;

creșterea nivelului de siguranță rutieră;

armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene.

Autoritățile spun că România trebuie să adapteze legislația privind circulația vehiculelor la normele europene privind documentele de înmatriculare și condițiile tehnice minime pentru circulația pe drumurile publice.

Totodată, sistemul automatizat de suspendare a înmatriculării este văzut ca un instrument prin care instituțiile statului vor putea interveni mai rapid în cazul mașinilor considerate nesigure.

Defecțiunile tehnice reprezintă una dintre cauzele importante ale accidentelor rutiere grave în multe state europene.

Printre cele mai frecvente probleme identificate la controalele tehnice se numără:

sistemele de frânare defecte;

anvelopele uzate excesiv;

problemele la direcție;

instalațiile electrice nefuncționale;

sistemele de iluminare defecte;

emisiile poluante peste limitele admise.

În cazul unor astfel de probleme, autoritățile consideră că simpla aplicare a unei amenzi nu este suficientă pentru eliminarea riscurilor.

Prin noul sistem, vehiculul va putea fi blocat administrativ până la remedierea completă a deficiențelor.

Guvernul a precizat că măsurile nu vor deveni aplicabile imediat.

Potrivit proiectului, legea va intra în vigoare la șase luni după publicarea oficială.

În acest interval, instituțiile implicate vor trebui să adapteze infrastructura informatică și procedurile administrative necesare pentru funcționarea sistemului automat de suspendare.

Autoritățile estimează că noul mecanism va permite o monitorizare mai eficientă a vehiculelor aflate în circulație și va reduce semnificativ numărul mașinilor care circulă fără ITP valabil sau cu defecțiuni tehnice periculoase.