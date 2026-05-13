Mulți cumpărători pornesc de la ideea că o mașină adusă din străinătate este automat mai bine întreținută și mai sigură. În practică, lucrurile trebuie verificate mult mai atent.

Datele recente arată că o mare parte dintre vehiculele verificate în România sunt importate, iar acestea au o probabilitate mai mare de a avea kilometraj modificat sau daune ascunse.

Sunt frecvente situațiile în care un autoturism a trecut prin mai multe țări, mai mulți proprietari și mai multe intervenții tehnice care nu apar în anunțul de vânzare. Unele mașini ajung să fie înmatriculate în cinci, șase sau chiar șapte state diferite înainte de a fi vândute în România.

Un astfel de istoric complicat poate ascunde accidente serioase, reparații structurale sau probleme tehnice care nu se văd la prima vedere.

De aceea, țara de proveniență nu trebuie tratată ca o garanție, ci doar ca un punct de plecare pentru verificări.

Mulți cumpărători se uită prima dată la anul de fabricație, preț și kilometrajul afișat pe bord. În realitate, istoricul real al mașinii este mult mai important decât ceea ce apare în anunț.

Primul lucru care trebuie verificat este seria de șasiu, adică VIN-ul. De aici pot fi urmărite istoricul daunelor, numărul real de kilometri, țările în care mașina a fost înmatriculată, numărul de proprietari anteriori și eventualele accidente grave.

Dacă un vehicul a schimbat frecvent proprietarii sau a fost mutat constant dintr-o țară în alta, acest lucru poate ridica semne serioase de întrebare.

La fel de important este istoricul de service. Lipsa documentelor clare, reviziile incomplete sau diferențele dintre informațiile din acte și cele din bord trebuie tratate cu atenție.

În multe cazuri, problema nu este ceea ce se vede, ci exact ceea ce lipsește din documente.

Legea nr. 142/2023 a adus o schimbare importantă în această zonă, prin interzicerea expresă a manipulării odometrului. Legea spune clar că este interzisă modificarea kilometrajului și orice intervenție care influențează înregistrarea exactă a distanței parcurse de autovehicul.

Tot aici apare și documentul RAR Auto-Pass, care a devenit una dintre cele mai importante verificări înainte de cumpărare.

Acest document trebuie prezentat la tranzacțiile cu vehicule rulate și include informații despre kilometrajul înregistrat la inspecțiile tehnice periodice, anumite avarii grave și alte date tehnice relevante.

RAR Auto-Pass nu garantează că mașina este perfectă, dar poate arăta rapid dacă există scăderi suspecte ale kilometrajului sau probleme tehnice importante ascunse.

Pe lângă acest document, trebuie verificate certificatul de autenticitate, actele de proveniență și concordanța dintre toate documentele prezentate de vânzător.

Una dintre cele mai frecvente fraude de pe piața auto rămâne modificarea kilometrajului. Motivul este simplu. O mașină cu mai puțini kilometri se vinde mai repede și la un preț mai mare.

În practică, pot fi „șterse” zeci de mii sau chiar sute de mii de kilometri, iar cumpărătorul află adevărul abia după apariția primelor probleme serioase.

Deși legea interzice clar această practică, dovedirea fraudei nu este întotdeauna simplă.

Dacă nu există documente clare, istoric din reprezentanță, rapoarte tehnice sau mențiuni explicite în contract, demonstrarea înșelăciunii devine mult mai dificilă.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca numărul de kilometri să fie trecut expres în contractul de vânzare-cumpărare. Fără această mențiune, orice dispută ulterioară devine mult mai complicată.

Nu doar raportul tehnic contează. Uneori, primele semne apar chiar în fața ta.

O uzură puternică a volanului, pedalelor sau scaunului la un kilometraj foarte mic este una dintre cele mai clare suspiciuni.

La fel, butoanele șterse, interiorul foarte uzat, componente schimbate neobișnuit de devreme sau un istoric de service incomplet pot indica faptul că realitatea este diferită față de ce arată bordul.

Prețul suspect de mic este un alt semnal important. O mașină foarte nouă, foarte ieftină și cu kilometri puțini trebuie verificată mai atent, nu cumpărată mai repede.

De multe ori, exact acolo apare capcana.

Descoperirea unui kilometraj falsificat după cumpărare nu înseamnă automat că situația este fără soluție. Dacă există dovezi clare că vânzătorul a ascuns informații importante sau a prezentat intenționat o situație falsă, se poate discuta despre anularea contractului, reducerea prețului sau recuperarea prejudiciului.

În funcție de situație, pot exista acțiuni civile pentru vicii ascunse sau chiar plângere penală pentru înșelăciune.

Totul depinde de probe. Contractul, documentele păstrate, istoricul tehnic și eventualele expertize devin decisive.

Mulți cumpărători descoperă prea târziu că au semnat un contract prea vag, fără mențiuni clare despre kilometraj sau starea reală a mașinii.

Exact acolo apare cea mai mare problemă.

În piața auto second-hand, ofertele care par prea bune sunt adesea cele mai riscante.

O mașină foarte ieftină, foarte nouă și cu puțini kilometri poate ascunde exact problemele cele mai costisitoare: accidente grave, kilometraj falsificat sau defecțiuni tehnice care apar imediat după cumpărare.

Mulți economisesc la achiziție și ajung să plătească mult mai mult ulterior în reparații, acte și litigii.

De aceea, verificarea înainte de cumpărare este mai ieftină decât orice proces început după semnarea contractului.

Ce trebuie reținut este că o mașină importată nu este automat o alegere proastă, dar nici nu trebuie considerată mai sigură doar pentru că vine dintr-un stat european cunoscut. Seria VIN, istoricul real, RAR Auto-Pass, actele de proveniență și verificarea tehnică sunt mai importante decât povestea din anunț.