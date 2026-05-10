În acest context, compania de date auto carVertical realizează anual un studiu privind importurile de mașini second-hand, analizând din ce țări provin cele mai multe vehicule aduse în România și care sunt cele mai căutate de cumpărători.

Peste 6 din 10 mașini second-hand verificate în România provin din import, arată datele analizate de compania carVertical.

La nivel european, Germania se menține în topul surselor de import auto, fiind prezentă în primele cinci poziții în 17 din 18 țări analizate. Franța, Italia și Belgia ocupă de asemenea locuri importante în clasament, însă poziția lor variază în funcție de piață.

În România, din totalul vehiculelor verificate în 2025, 20,1% au fost importate din Germania, 11% din Franța, 6,7% din Italia, 5,9% din Belgia și 4% din Olanda.

Per ansamblu, datele carVertical arată că 60,6% dintre mașinile verificate în România sunt importate, în timp ce 39,4% sunt vehicule achiziționate de pe piața locală.

„Țări precum Germania, Franța și Italia au industrii auto foarte dezvoltate. Având în vedere că acolo se vând multe mașini noi, este firesc ca, odată încheiate perioadele de leasing, o parte din aceste vehicule să fie exportate în alte țări”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Mașinile second-hand importate pot părea o opțiune atractivă pentru cumpărători, însă acestea sunt frecvent asociate cu probleme precum kilometraj modificat sau istorice de accidente grave.

Analiza principalelor piețe de import arată că 6,7% dintre vehiculele aduse din Germania au avut kilometrajul dat înapoi, procentul fiind de 9,9% pentru Franța, 10,1% pentru Italia, 7,9% pentru Belgia și 5,5% pentru Olanda.

Prin manipularea kilometrajului, vânzătorii încearcă să crească artificial valoarea mașinilor, ceea ce duce la pierderi financiare pentru cumpărători și costuri ridicate de întreținere ulterior. În plus, acest tip de fraudă generează pierderi de ordinul milioanelor de euro la nivel european, iar măsurile de combatere rămân limitate.

O altă problemă majoră este lipsa de transparență a istoricului auto între țări, multe date rămânând blocate în registre naționale și nefiind transferate odată cu exportul vehiculului.

Statisticile privind daunele sunt îngrijorătoare: 88% dintre mașinile importate din Germania aveau înregistrări de accidente, urmate de 85,2% din Belgia, 66,5% din Olanda, 36,2% din Franța și 18,6% din Italia.

Deși nu toate daunele sunt grave, unele vehicule au fost implicate în accidente serioase care pot afecta siguranța. În plus, utilizarea pieselor aftermarket în reparații poate reduce durabilitatea și fiabilitatea mașinii pe termen lung.

„Accesul consumatorilor europeni la informații privind vehiculele este limitat în prezent din cauza definiției largi a datelor cu caracter personal conform GDPR. Deși UE face câțiva pași în direcția corectă prin recentele sale propuneri din Digital Omnibus, există riscul ca aceste propuneri incrementale să fie retrase, ceea ce, practic, nu ar ajuta cu nimic la îmbunătățirea transparenței și siguranței pe piața vehiculelor second-hand”, subliniază Matas Buzelis.

În 2025, cele mai importate mărci auto în România au fost BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz și Renault. Deși aceste branduri au, în general, o reputație solidă pe piața second-hand, popularitatea lor le face totodată ținte frecvente pentru practici frauduloase.

Dintre aceste mărci, Audi înregistrează cea mai mare pondere de kilometraje modificate, cu 11,4%, urmat de Volkswagen (10,6%), BMW (9,3%), Mercedes-Benz (8,2%) și Renault (5,4%).

În ceea ce privește istoricul de daune, BMW se află pe primul loc, cu 58,7% dintre vehicule având înregistrări de accidente, urmat de Audi (55,9%), Volkswagen (55,1%), Mercedes-Benz (51,4%) și Renault (38,7%).

Mașinile ajung în România prin mai multe canale: unele sunt achiziționate direct de cumpărători de pe platforme internaționale sau prin intermediari, însă cel mai frecvent sunt importate de terți și puse ulterior la vânzare înainte de înmatriculare, ceea ce poate îngreuna verificarea istoricului real al vehiculului.

„Alegerea celei de-a doua opțiuni implică un risc mai mare. Când mașinile sunt aduse într-o țară nouă de către terți, acesta este momentul în care istoricul lor este cel mai des manipulat. Uneori, o mașină importată este deja înmatriculată local, iar cumpărătorul poate să nu-și dea seama că achiziționează un vehicul proaspăt adus din străinătate. Dacă vânzătorul refuză să dezvăluie istoricul vehiculului sau furnizează doar informații parțiale, acest lucru ar trebui să trezească imediat suspiciuni”, avertizează Buzelis.

Studiul realizat de carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziționate de utilizatorii platformei în perioada ianuarie–decembrie 2025. Mașinile importate au fost grupate în funcție de țara de proveniență, apoi transformate în procente și clasificate pentru a evidenția principalele tendințe de pe piață.

Topul mărcilor cel mai frecvent importate în România a fost stabilit pe baza primelor 10 branduri identificate în rapoartele analizate. Totodată, ponderea vehiculelor cu kilometraj modificat și a celor cu daune înregistrate a fost calculată pe baza tuturor verificărilor efectuate de utilizatorii carVertical în 2025.

carVertical este o companie specializată în furnizarea de rapoarte privind istoricul auto, activă în 37 de țări din Europa, SUA, Mexic și Australia. Prin agregarea datelor din peste 1.000 de registre și baze de date internaționale, compania oferă rapoarte detaliate care ajută cumpărătorii să ia decizii informate atunci când achiziționează mașini second-hand.