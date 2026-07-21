Șoferii români pierd mii de euro fără să știe. Cum îi costă manipularea kilometrajului la mașinile second-hand

Manipularea kilometrajului continuă să fie una dintre cele mai întâlnite fraude de pe piața mașinilor second-hand, iar consecințele financiare pentru cumpărători sunt semnificative. Un studiu realizat de compania de date auto carVertical arată că, în România, vehiculele cu kilometraj modificat sunt vândute, în medie, cu aproape 20% peste valoarea lor reală, în timp ce viitorii proprietari riscă ulterior și cheltuieli importante cu reparațiile.

Deși fenomenul este cunoscut de ani de zile, falsificarea kilometrajului rămâne una dintre cele mai profitabile metode prin care unii vânzători cresc artificial valoarea autoturismelor second-hand.

Potrivit studiului realizat de carVertical, cumpărătorii nu doar că plătesc mai mult decât valorează în realitate mașina, ci se pot confrunta ulterior și cu reparații costisitoare sau defecțiuni care ar fi trebuit anticipate în funcție de kilometrajul real.

„Pentru că unele înregistrările de kilometraj nu sunt digitalizate, este destul de dificil să se stabilească dacă odometrul unui vehicul a fost falsificat sau nu. În plus, țările încă nu fac schimb între ele de date auto, ceea ce îi face pe cumpărătorii de mașini second-hand să fie vulnerabili în fața escrocilor”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Analiza arată că în România falsificarea kilometrajului majorează, în medie, valoarea unui vehicul cu 19,9%.

Concret, un autoturism scos la vânzare cu 20.000 de euro poate avea, în realitate, o valoare de aproximativ 16.700 de euro dacă kilometrajul a fost manipulat. Diferența este suportată integral de cumpărător, care plătește un preț considerabil mai mare decât valoarea reală a mașinii.

Matas Buzelis avertizează că cele mai mari pierderi apar în cazul autoturismelor mai scumpe.

„Prin derularea kilometrajului, vânzătorii necinstiți pot crea iluzia că un vehicul se află într-o stare mai bună decât în realitate. Cei mai afectați de această problemă sunt cumpărătorii de vehicule second-hand mai noi sau de mașini rulate de lux. Cu cât mașina este mai scumpă, cu atât cumpărătorii pot pierde mai mulți bani.”, spune Buzelis.

Datele analizate de carVertical arată că 8,1% dintre vehiculele verificate în România prezentau kilometraj modificat.

În medie, odometrul fusese dat înapoi cu aproximativ 66.800 de kilometri, ceea ce poate schimba radical percepția asupra uzurii reale a unui automobil și poate influența atât prețul de vânzare, cât și planificarea lucrărilor de întreținere.

Studiul evidențiază că impactul fraudei diferă semnificativ de la o țară la alta. Dacă în România creșterea artificială a valorii este de aproape 20%, în Germania aceasta poate ajunge până la 49,3%, deși procentul mașinilor cu kilometraj manipulat este mai redus. La polul opus se află Serbia, unde efectul asupra valorii vehiculelor este cel mai mic dintre statele analizate.

Specialiștii recomandă verificarea istoricului vehiculului înainte de achiziție, deoarece aceasta rămâne cea mai eficientă metodă de identificare a eventualelor modificări ale kilometrajului.

O astfel de verificare poate indica dacă au existat manipulări ale odometrului, când au avut loc și câți kilometri au fost eliminați din istoricul mașinii, informații care pot influența atât decizia de cumpărare, cât și negocierea prețului.

„Frauda legată de kilometraj rămâne o problemă gravă în Europa, iar țările europene încă nu iau suficiente măsuri pentru a o combate în mod eficient. Germania este cel mai mare exportator de mașini second-hand din UE, exportând anual aproape 2 milioane de mașini rulate către alte state membre ale Uniunii Europene. Urmează Italia, Belgia și Țările de Jos. Prin urmare, atunci când aceste țări restricționează distribuirea anumitor date privind istoricul vehiculelor, șoferii din țările importatoare nu au acces la informații importante, care le afectează siguranța. Atunci când șoferii cumpără mașini al căror kilometraj real este semnificativ mai mare decât cel declarat de vânzător, nu doar că plătesc mai mult decât ar fi cazul, dar pot avea dificultăți în planificarea corectă a reviziilor, se pot confrunta cu defecțiuni neașteptate sau pot ajunge să conducă un vehicul periculos”, spune Buzelis.

Studiul a analizat piața din 17 state europene și a urmărit efectele manipulării kilometrajului asupra vehiculelor fabricate între 2005 și 2025. Cercetarea s-a bazat pe rapoartele privind istoricul autoturismelor achiziționate de clienții companiei în perioada aprilie 2025 – martie 2026 și compară valoarea mașinilor cu kilometraj real cu cea a vehiculelor la care odometrul a fost modificat.