Noua legislație europeană pentru mașini electrice ieftine, sub semnul întrebării. Producătorii auto ar putea rămâne fără profit pe acest segment

Un pachet legislativ al Comisiei Europene, așteptat de producători precum Stellantis și Renault, care vizează stimularea producției de mașini electrice ieftine, este pus sub semnul întrebării de experți din industrie. Aceștia avertizează că, din cauza costurilor ridicate din Europa și a scăderii interesului pentru mașinile foarte mici, producătorii ar putea avea dificultăți în a obține profit pe acest segment.

Noul cadru legislativ își propune să încurajeze producția de vehicule electrice fabricate în Uniunea Europeană, cu o lungime mai mică de 4,2 metri, prin crearea unei categorii speciale pentru aceste modele.

Mașinile din această categorie ar urma să beneficieze de supercredite, care aplică un coeficient de 1,3 pentru reducerea emisiilor de CO2 pe unitate, ajutând producătorii să își reducă emisiile la nivel de flotă și să evite penalizările europene.

Comisia Europeană intenționează și înghețarea reglementărilor pentru categoria M1E, denumirea oficială propusă pentru mini-mașinile electrice, o cerere importantă a producătorilor auto precum Stellantis și Renault, care încearcă să reducă prețul modelelor electrice pentru a-l apropia de cel al mașinilor cu motoare termice, conform Automotive News.

În acest context, Citroen a confirmat relansarea modelului 2CV sub forma unui microcar electric, cu un preț estimat sub 15.000 de euro, care va fi produs în Italia începând din 2028 împreună cu un model similar sub brandul Fiat.

Renault, prin marca Dacia, a prezentat un concept de mașină electrică de oraș, iar o versiune de serie a modelului Hipster ar putea fi lansată în următorii 1-2 ani.

Lucien Mathieu, director în cadrul organizației Transport & Environment, estimează că mai multe modele electrice de aproximativ 15.000 de euro ar putea ajunge pe piață spre 2030, odată cu înăsprirea obiectivelor privind emisiile de CO2.

Totuși, el subliniază că segmentul mini-mașinilor s-a redus semnificativ în ultimii ani, ridicând întrebări despre declinul accelerat al acestuia.

Producția de mașini mici în Europa a scăzut la aproximativ 320.000 de unități în 2025, față de circa 720.000 de unități în 2021, potrivit datelor prezentate de Nicola Borgo de la firma de management și consultanță Arthur D. Little.

În ultimii 10 ani, producătorii au eliminat mai multe modele de segment A cu motoare termice, reducând opțiunile pentru clienții din segmentul cel mai accesibil.

Cota de piață a segmentului a scăzut la 3,9% în primele trei luni ale anului 2026, față de 9,1% în 2012. În prezent, puține modele au prețuri sub 15.000 de euro, printre acestea numărându-se Citroen C3 și Leapmotor T03.

„Atunci când clienții se concentrează pe plățile lunare, mai degrabă decât pe prețul de achiziție, diferența dintre un vehicul din segmentul A și un vehicul mai mare din segmentul B devine adesea relativ mică,” a explicat Borgo.

Un factor important este creșterea pieței de mașini second-hand relativ noi, care oferă alternative atractive pentru consumatori. De asemenea, leasingul și finanțările auto au devenit mai populare în Europa, ceea ce face ca diferența dintre un model mic și unul mai mare să fie mai puțin relevantă în funcție de ratele lunare.

Un alt efect este că mulți producători evită lansarea de modele entry-level pentru a-și proteja imaginea de brand, în condițiile în care și modelele accesibile sunt supuse acelorași reglementări stricte ca și cele premium.

„Atât modelele scumpe, precum Mercedes-Benz Clasa S, cât și mașinile de oraș accesibile se confruntă cu aceleași reglementări, dar modelele de lux absorb mai ușor costurile cu dotările noi”, a spus Steven van Arsdale, expert al PwC AutoFacts.

În 2025, prețul mediu al mașinilor electrice în UE a scăzut cu 4%, ajungând la aproximativ 42.700 de euro. Până în 2030, se estimează că vehiculele electrice ar putea deveni mai ieftine decât cele cu motoare termice, dacă obiectivele de reducere a emisiilor sunt respectate.

Cu toate acestea, producția unui model electric profitabil de 15.000 de euro rămâne dificilă. Costurile de fabricație au crescut în ultimul deceniu, iar marjele pentru modelele ieftine sunt mult mai mici decât pentru cele premium.

Reglementările UE au crescut semnificativ costurile de dezvoltare și producție, inclusiv prin cerințe de siguranță, software, securitate cibernetică și emisii, ceea ce face mai dificilă menținerea prețurilor reduse.

În plus, producătorii europeni se confruntă cu concurența puternică a industriei auto chineze, care beneficiază de integrare verticală și costuri mai reduse datorită lipsei intermediarilor și economiilor de scară mai mari.