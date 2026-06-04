O nouă directivă de la Comisia Europeană: ce nu ar trebui să mai facem la orele de vârf

Comisia Europeană intenționează să încurajeze gospodăriile să consume mai puțină energie în orele de vârf, pe măsură ce cererea din industrie și a centrelor de date bazate pe inteligență artificială crește rapid. Oficialii UE subliniază că măsura are scopul de a reduce presiunea asupra rețelelor electrice și de a menține costurile facturilor sub control.

Executivul comunitar a anunțat că va propune la sfârșitul acestui an o lege menită să accelereze implementarea contoarelor inteligente dotate cu inteligență artificială. Aceste dispozitive oferă consumatorilor „un control mai mare asupra momentelor în care utilizează electricitatea, permițându-le să își mute consumul în ore mai ieftine și să își reducă facturile”, relatează Politico.

Sistemul urmărește ca gospodăriile să reducă consumul seara, când cererea este cea mai mare, pentru a menține prețurile mai scăzute și a lăsa energie disponibilă pentru industrie, transport și centre de date care realizează sarcini complexe de inteligență artificială. Planul face parte din Foaia de parcurs strategică pentru digitalizare și inteligență artificială în sectorul energetic, lansată miercuri împreună cu pachetul UE privind suveranitatea tehnologică.

Centrele de date reprezintă deja 2,5% din consumul total de energie al UE, iar cererea ar putea să se dubleze în următorii patru ani, se arată în documentul Comisiei. Aceasta va pune presiune suplimentară pe rețeaua electrică, care deja se confruntă cu provocările tranziției către surse de energie curată.

Comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, a prezentat implementarea contoarelor inteligente ca un exemplu de impact pozitiv al inteligenței artificiale, subliniind că acestea vor ajuta gospodăriile să economisească bani la facturile de energie. El a precizat că aceasta nu reprezintă singura soluție pentru cererea tot mai mare din partea centrelor de date.

Potrivit Comisiei, o utilizare mai inteligentă a energiei este esențială pentru valorificarea infrastructurii existente. Cererea provenită de la centrele de date, vehicule electrice, pompe de căldură, electrolizoare de hidrogen și topitorii electrice ar putea depăși cu mult aprovizionarea fiabilă din surse curate, cum ar fi energiile regenerabile și energia nucleară.

Contoarele inteligente pot „contribui la îmbunătățirea utilizării infrastructurii rețelei electrice existente, inclusiv prin reducerea restricțiilor privind energia regenerabilă și facilitarea electrificării”, se arată în foaia de parcurs. Documentul conține șapte „acțiuni emblematice”, iar legislația privind contoarele inteligente se numără printre acestea.

Anterior, Comisia a renunțat la planul de a impune standarde obligatorii de eficiență energetică centrelor de date până în 2030 și a amânat lansarea unui sistem de etichetare care să evalueze sustenabilitatea acestora. Acesta este acum estimat pentru sfârșitul verii.

Foaia de parcurs mai prevede un acord neobligatoriu între centrele de date, furnizori de energie și autorități pentru „integrarea durabilă a centrelor de date în sistemul energetic”. Documentul propune și un nou cadru pentru „schimbul transfrontalier de date energetice pentru servicii energetice inteligente și instruire în domeniul modelelor de inteligență artificială”.

Comisia promite să urmărească anual progresul în implementarea acestor măsuri. În plus, Orizont Europa, fondul de cercetare și dezvoltare al UE, va aloca 75 de milioane de euro pentru dezvoltarea de strategii de inteligență artificială eficiente din punct de vedere energetic.

Aceste măsuri vin într-un context în care cererea de energie din sectorul digital și industrial continuă să crească rapid, iar optimizarea consumului devine o componentă esențială pentru gestionarea rețelelor și menținerea prețurilor stabile.