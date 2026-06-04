Salariile nete în Europa: țările unde veniturile după impozitare sunt cele mai mari

Salariile nete ale angajaților din Europa diferă semnificativ, cu venituri anuale care pornesc de la sub 13.000 de euro și pot depăși 54.000 de euro. Și chiar dacă ajustarea în funcție de costul vieții atenuează parțial diferențele dintre Est și Vest, acestea rămân totuși considerabile.

Un lucrător care câștigă salariul mediu obține de peste patru ori mai mult în Luxemburg decât în Ungaria, conform celor mai recente date Eurostat. Câștigurile nete anuale pentru o persoană singură, fără copii, variază între 12.967 euro în Ungaria și 54.260 de euro în Luxemburg, evidențiind diferențele importante dintre statele membre.

Aceste valori reflectă suma pe care oamenii o primesc efectiv în mână, după deducerea impozitelor și contribuțiilor sociale. Diferențele de venit se explică printr-o combinație de niveluri salariale, fiscalitate, contribuții la asigurări și scheme de alocații familiale.

Este important de precizat că țările cu salarii mai mari nu ocupă întotdeauna primele poziții atunci când se iau în calcul impozitele și costul vieții. De asemenea, conform Eurostat, în 2025 venitul mediu net al unei persoane singure în UE a fost de 26.929 de euro.

În Uniunea Europeană, doar Luxemburg depășește pragul de 50.000 EUR pe an pentru o persoană singură fără copii. Irlanda și Danemarca urmează cu venituri de 44.263 EUR, respectiv 41.981 EUR. Alte state care depășesc media UE includ Olanda (36.837 EUR), Belgia (34.642 EUR), Suedia (34.624 EUR), Finlanda (33.641 EUR), Germania (31.000 EUR) și Franța (30.832 EUR).

Germania și Franța se situează ușor peste media UE, în timp ce Spania și Italia rămân sub aceasta. Venitul net anual al unei persoane singure din Germania sau Franța depășește cu cel puțin 5.000 de euro, iar veniturile celor din Spania și Italia, care câștigă 25.263 de euro, respectiv 24.471 euro.

În zece țări ale UE, veniturile nete sunt sub 20.000 EUR. Printre acestea se numără Ungaria (12.967 EUR), România (13.233 EUR), Grecia (15.050 EUR), Slovacia (15.686 EUR) și Polonia (16.163 EUR). Letonia, Croația, Lituania, Cehia și Portugalia oferă sume ușor mai mari, dar încă sub pragul de 20.000 EUR.

Estonia (20.045 EUR), Slovenia (22.503 EUR), Cipru (23.524 EUR) și Malta (25.544 EUR) se situează între 20.000 EUR și media UE. Bulgaria a raportat cele mai mici câștiguri nete în 2024, însă datele nu au fost confirmate încă de Eurostat.

Atunci când se ajustează veniturile după costul vieții, situația se schimbă. În țări precum România sau Polonia, salariile în euro sunt mai mici decât în Vest, însă prețurile mai reduse permit o putere de cumpărare mai mare.

Diferența nominală dintre cel mai mare și cel mai mic salariu net din Europa este de 4,2 ori, însă ajustată după puterea de cumpărare scade la 2,3 ori. Grecia ocupă ultimul loc în clasamentul PPS, cu 17.509 EUR, în timp ce Luxemburg conduce cu 40.846 EUR.

Printre cele mai mari economii UE, Germania înregistrează cele mai mari venituri nete în termeni PPS, 28.536 EUR, urmată de Spania (27.794 EUR), Franța (27.724 EUR) și Italia (25.095 EUR). România și Polonia urcă notabil în clasamentul PPS datorită costurilor de trai mai mici, iar Danemarca coboară în urma altor state occidentale.

Tendințele regionale se mențin în ambele măsuri: țările din Vest domină atât nominal, cât și ajustat după costul vieții, iar statele din Est își îmbunătățesc pozițiile în clasamentul PPS.

Cifrele analizate reflectă situația unei persoane singure fără copii. Prezența copiilor modifică semnificativ veniturile nete și clasamentul țărilor cu alocații generoase. Reducerile fiscale sau transferurile directe cresc veniturile familiilor cu copii.

Germania se remarcă prin cel mai mare sprijin familial: Pentru un cuplu cu o singură sursă de venit și doi copii, venitul net crește cu 53%, de la 31.000 EUR la 47.424 EUR. Polonia (39%), Belgia (37%) și Austria (33%) oferă, de asemenea, sprijin considerabil.

În schimb, Spania înregistrează cea mai mică creștere, de doar 13%, iar Franța și Italia înregistrează creșteri de 26%, respectiv 25%. Cipru (6%) și statele nordice Finlanda (7%) și Suedia (8%) se situează la coada clasamentului. Sprijinul familial nu lipsește însă în aceste țări, ci poate fi acordat prin alte mecanisme, precum subvenții sau reduceri fiscale specifice.