Blocaj la Bruxelles: cine oprește interdicția pentru petrolierul rusesc

Uniunea Europeană se confruntă cu obstacole tot mai mari în încercarea de a introduce o interdicție completă asupra serviciilor maritime utilizate de petrolierele care transportă petrol rusesc. Evoluțiile recente de pe piețele energetice, lipsa susținerii din partea partenerilor G7 și opoziția exprimată de Grecia și Malta au redus considerabil șansele ca măsura să fie implementată în viitorul apropiat.

La Bruxelles, oficialii și diplomații privesc cu tot mai mult scepticism posibilitatea aplicării acestei inițiative, considerată una dintre cele mai ambițioase propuneri de sancționare a Moscovei. „Nu se întâmplă”, a declarat fără echivoc un diplomat european. Potrivit euronews, măsura a fost aprobată la finalul lunii aprilie și inclusă în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusiei.

Planul prevedea blocarea tuturor serviciilor asociate transportului maritim al petrolului rusesc, inclusiv asigurările, serviciile bancare, transportul naval și înregistrarea sub pavilion. Totuși, aplicarea acestei decizii a fost amânată pe termen nedeterminat, fără stabilirea unei date pentru intrarea sa în vigoare.

Potrivit explicațiilor oficiale, amânarea a avut ca scop obținerea unui acord comun la nivelul grupului G7, după modelul mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc, adoptat anterior împreună cu aliații occidentali.

„Aceasta a fost cea mai bună modalitate de a transmite un semnal că suntem pregătiți. A fost o alegere deliberată”, a afirmat un alt diplomat european.

Între timp, celelalte state din G7 nu au manifestat un interes semnificativ pentru susținerea unei astfel de interdicții. Statele Unite au ales o abordare diferită, aprobând trei derogări succesive privind sancțiunile aplicate petrolului rusesc, în contextul tensiunilor generate de situația din Strâmtoarea Hormuz.

La Bruxelles există, de asemenea, rezerve legate de acțiunile recente ale Regatului Unit. În paralel, Uniunea Europeană a decis să amâne și propunerea privind eliminarea treptată a importurilor de petrol din Rusia, deși a exclus orice relaxare a sancțiunilor deja existente.

La reuniunea liderilor G7 programată la mijlocul lunii iunie, la Evian, în Franța, este așteptată și participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a solicitat în mod repetat măsuri economice mai dure împotriva Moscovei.

În mod public, Comisia Europeană, alături de statele baltice și cele nordice, continuă să susțină adoptarea interdicției și majorarea presiunii economice asupra sectorului energetic rus.

În spatele declarațiilor oficiale, însă, diplomații europeni recunosc că volatilitatea piețelor energetice și nivelul ridicat al prețurilor la petrol au modificat considerabil percepția asupra oportunității aplicării măsurii.

Propunerea a fost prezentată cu puțin timp înainte de atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, evenimente care au amplificat incertitudinile privind aprovizionarea globală cu energie.

„Evenimentele din Golf au schimbat în mod clar modul de gândire în ceea ce privește energia”, a declarat David O’Sullivan, trimisul Uniunii Europene pentru sancțiuni, într-un interviu acordat Euronews.

Acesta a subliniat că economiile occidentale sunt preocupate în prezent de accesul la energie la costuri suportabile și de deficitul existent în anumite categorii de produse rafinate, inclusiv motorina și combustibilul pentru aviație.

„În acest moment, problema cu care se confruntă toate economiile occidentale este accesul la energie la prețuri rezonabile (și) există o lipsă de aprovizionare în zonă, de exemplu, cu produse rafinate, cum ar fi motorina, combustibilul pentru avioane și așa mai departe. Așadar, cred că în acest moment nu există nicio dorință de a lua măsuri suplimentare care ar putea agrava situația”, a afirmat O’Sullivan.

Un alt obstacol important îl reprezintă poziția Greciei și Maltei, două state membre ale Uniunii Europene care au interese directe în domeniul transportului maritim. Grecia găzduiește una dintre cele mai importante industrii navale din lume, în timp ce Malta administrează cel mai mare registru naval european.

Cele două state consideră că o interdicție totală aplicată exclusiv la nivel european, fără participarea partenerilor din G7, ar putea genera pierderi economice semnificative. În plus, acestea avertizează că măsura ar putea favoriza extinderea activității așa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia și ar putea avantaja operatorii din China și India.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Malta a atras atenția asupra riscului apariției unor breșe în sistemul de sancțiuni.

„Principalul risc este fragmentarea. Dacă partenerii de coaliție nu acționează în mod coerent, operatorii se pot muta pur și simplu între jurisdicții în cadrul aceluiași ecosistem, reducând eficacitatea sancțiunilor. De aceea, coordonarea este esențială”, a declarat oficialul.

Acesta a adăugat că eficiența sancțiunilor depinde de aplicarea lor uniformă de către toate statele implicate: „Sancțiunile trebuie să funcționeze în practică, nu doar în principiu. Dacă partenerii cheie nu sunt aliniați, există un risc real ca afacerea să se mute pur și simplu în cadrul aceluiași spațiu de coaliție mai larg, subminând obiectivul”.

Comisia Europeană pregătește în prezent un nou pachet de sancțiuni economice, care urmează să fie prezentat în următoarele zile. Pe fondul diminuării șanselor de introducere a unei interdicții totale pentru serviciile maritime, interesul se îndreaptă către mecanismul de plafonare a prețului petrolului rusesc, stabilit de statele G7.

Normele europene prevăd revizuirea periodică a plafonului, astfel încât acesta să rămână cu 15% sub prețul mediu de piață al petrolului rusesc. Creșterea accentuată a prețului petrolului Ural, influențată de perturbările din Strâmtoarea Hormuz, schimbă însă perspectivele pentru următoarea evaluare programată la 15 iulie. În locul unei reduceri a plafonului, diplomații se așteaptă acum la o ajustare în sens ascendent.

În aceste condiții, reprezentanții europeni analizează noi variante care să permită menținerea presiunii economice asupra Moscovei, evitând în același timp efectele unei eventuale majorări a plafonului de preț.