Producătorii de cipuri AI sub presiune: reacții negative pe piețe după rezultate financiare

Producătorul american Broadcom a anunțat o creștere semnificativă a veniturilor și a vânzărilor de cipuri destinate inteligenței artificiale, însă reacția investitorilor a fost una negativă. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 12% după închiderea ședinței bursiere, după ce perspectivele prezentate de companie nu au răspuns celor mai optimiste așteptări ale pieței.

Rezultatele financiare aferente celui de-al doilea trimestru au indicat o evoluție puternică a afacerii. Veniturile Broadcom au avansat cu 48% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la nivelul record de 22,2 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 19,1 miliarde de euro.

În același timp, vânzările de cipuri dedicate aplicațiilor de inteligență artificială au crescut cu 143%, iar câștigul ajustat pe acțiune a urcat cu 54%, până la 2,44 dolari. Rezultatul a depășit estimările formulate anterior de analiștii financiari. Cu toate acestea, performanțele raportate nu au fost suficiente pentru a susține entuziasmul investitorilor, care mizau pe o nouă revizuire în creștere a obiectivelor pe termen lung.

Reacția negativă a fost alimentată de decizia companiei de a nu modifica ținta de venituri pe termen lung din segmentul inteligenței artificiale. Totodată, estimările pentru vânzările de cipuri AI din trimestrul al treilea au fost considerate sub cele mai ambițioase prognoze vehiculate pe Wall Street.

După ce acțiunile Broadcom au închis sesiunea de miercuri la un nivel record de 495 de dolari pe unitate, titlurile companiei au pierdut peste 12% în tranzacțiile desfășurate după închiderea bursei. Scăderea a șters peste 300 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a companiei, echivalentul a aproximativ 258,3 miliarde de euro.

Directorul general al Broadcom, Hock Tan, a declarat că cererea pentru tehnologiile bazate pe inteligență artificială este „pur și simplu insațiabilă”, subliniind că direcția de dezvoltare a companiei rămâne neschimbată.

Potrivit estimărilor prezentate de conducerea companiei, veniturile consolidate din trimestrul al treilea ar urma să ajungă la 29,4 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere de 84% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În plus, Broadcom și-a revizuit în sus prognoza privind veniturile generate de semiconductorii pentru inteligență artificială pe parcursul întregului an fiscal. Compania estimează acum încasări de 56 de miliarde de dolari din această activitate, cu aproximativ 180% peste nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior.

Anunțurile făcute de companie au avut efecte imediate și asupra piețelor internaționale, în special asupra sectorului tehnologic din Asia. Investitorii au reacționat prin vânzări masive ale acțiunilor din domeniul semiconductorilor și al tehnologiei, pe fondul temerilor legate de ritmul viitor al dezvoltării industriei de inteligență artificială.

Indicele MSCI al acțiunilor asiatice a coborât cu 1,6%, întrerupând o serie de patru ședințe consecutive de creștere care îl aduseseră la un maxim istoric. În același timp, contractele futures pentru indicele Nasdaq 100 au înregistrat un declin de 0,5%.

În Coreea de Sud, indicele KOSPI, urmărit atent de investitorii interesați de sectorul inteligenței artificiale datorită importanței industriei locale de cipuri, a scăzut cu 1,8%, fiind printre cele mai slabe piețe din regiune în sesiunea de joi.

Acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix, doi dintre cei mai mari producători de memorii la nivel mondial, au pierdut între 2% și 4%, în timp ce LG Electronics a înregistrat un declin de aproape 14%. În Taiwan, acțiunile companiilor Hon Hai Precision Industry (Foxconn) și Wistron, implicate în asamblarea serverelor pentru inteligență artificială, au scăzut cu aproximativ 4%, respectiv 8%.

Broadcom ocupă o poziție importantă în lanțul global de aprovizionare pentru tehnologiile AI, furnizând acceleratoare personalizate și cipuri de rețea de mare viteză pentru unii dintre cei mai mari operatori de infrastructură digitală din lume.

Printre clienții companiei se numără Google, Meta și OpenAI. Din acest motiv, estimările și perspectivele prezentate de Broadcom sunt urmărite atent de investitori ca indicator al ritmului de dezvoltare al pieței globale de inteligență artificială.