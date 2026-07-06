Profesorii amenință cu proteste din cauza Legii salarizării. Sindicatele spun că se pierd drepturile câștigate în 2023

Noua Lege a salarizării unitare provoacă nemulțumiri puternice în sistemul de învățământ. Sindicatele din Educație susțin că proiectul, în forma actuală, ar putea anula beneficiile obținute după greva generală din 2023 și avertizează că nu îl vor susține.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul Legii salarizării unitare va fi transmis grupurilor parlamentare și a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea acestuia.

Potrivit acestuia, legea ar trebui adoptată în Parlament, chiar dacă există nemulțumiri, după finalizarea dialogului cu partenerii sociali și în urma consultărilor cu Comisia Europeană.

„Din punctul meu de vedere, aceasta va fi o decizie care va trebui adoptată în Parlament şi cred că pentru România, la modul cinstit, cea mai bună formulă este să adoptăm această lege de salarizare unitară, cu toate neajunsurile, cu toate nemulţumirile, aşa cum va ieşi din dialogul, din analiza Comisiei Europene, pentru că dialogul cu partenerii sociali s-a purtat”, a declarat Bolojan.

În schimb, reprezentanții PSD au transmis că nu au analizat încă forma finală a proiectului și nu susțin adoptarea acestuia în regim de urgență.

Conform proiectului publicat de Ministerul Muncii, legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Documentul stabilește un raport de 1 la 8 între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar și prevede o valoare de referință de 4.100 de lei pentru anul 2027.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat că modificările operate după negocierile cu Ministerul Muncii sunt insuficiente și că proiectul avantajează în principal funcțiile de conducere și demnitarii, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit liderului sindical, în domenii precum Educația și Sănătatea, veniturile unei părți importante dintre angajați ar urma să înghețe sau chiar să scadă, în timp ce majorările pentru ceilalți salariați ar fi nesemnificative.

Acesta a afirmat că, în forma actuală, proiectul riscă să anuleze toate câștigurile salariale obținute de profesori în urma grevei generale din 2023.

„Dacă e să ne raportăm strict la sistemul de învățământ, tot ceea ce am câștigat în 2023 în urma grevei noastre generale ar putea fi anulat dacă ar trece acest proiect de lege unitară de salarizare. Deci, discutăm în primul și în primul rând de moralitatea celor care vin cu astfel de proiecte de lege”, a spus președintele Federației sindicale.

Marius Nistor a explicat că Ministerul Muncii a anunțat suplimentarea fondurilor pentru Educație cu 1,2 miliarde de lei, însă sindicatele consideră că această sumă nu rezolvă problemele identificate.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai controversate modificări vizează indemnizația de dirigenție. În prezent, aceasta reprezintă 10% din salariu și diferă în funcție de vechimea cadrului didactic. Noul proiect propune acordarea unei sume fixe, calculată ca procent din salariul de referință.

Liderul sindical susține că această formulă ar reduce indemnizația pentru majoritatea profesorilor cu vechime, în unele cazuri cu câteva sute de lei.

„Zilele trecute, domnul Pîslaru a apărut și a spus că ‘domnule, în urma negocierilor cu cei din Educație, am hotărât că mai dăm 1.200.000.000 la Educație’. De unde apare acel 1.000.000.200, pentru ce anume s-ar acorda? Pentru că și-au dat seama că au făcut o tâmpenie cu indemnizația de dirigenție, dar o țin lângă în continuare că trebuie să fie sumă fixă, mai precis, un procent din salariu de referință. Asta ar însemna că indemnizația de dirigenție, cu această mărinimie venită din partea lor, oricum, ar scădea pentru majoritatea cadrelor didactice. Nu ajung acei bani, v-am spus”, a spus Nistor.

Președintele Federației „Spiru Haret” a acuzat Guvernul că a desfășurat o campanie împotriva angajaților din sectorul bugetar și a reiterat că sindicatele nu își pot da acordul pentru actuala variantă a Legii salarizării.

„În niciun caz nu putem fi de acord cu forma care este promovată de către Ministerul Muncii”, a adăugat liderul sindical.

Acesta susține că problemele semnalate de reprezentanții profesorilor nu au fost rezolvate în urma negocierilor cu Ministerul Muncii și că proiectul continuă să afecteze veniturile personalului din învățământ.