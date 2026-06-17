Guvernul, sub presiune. Profesorii pregătesc un protest de amploare în Capitală

Mii de angajați din învățământ sunt așteptați miercuri la București pentru a participa la acțiuni de protest organizate în fața Guvernului și a Parlamentului. Sindicatele din Educație susțin că actualul proiect al Legii salarizării bugetarilor nu răspunde așteptărilor personalului din sistem și cer salarii mai mari și respectarea angajamentelor asumate de autorități.

Acțiunea este organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, care estimează participarea a aproximativ 20.000 de persoane.

Reprezentanții sindicali au transmis un mesaj ferm înaintea manifestației:

„Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. Vă chemăm pe toţi să vă alăturaţi unei acţiuni masive de protest, în data de 17 iunie 2026, la Bucureşti. Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate”.

Manifestarea este programată să înceapă la ora 10:00, în Piața Victoriei. După două ore, participanții vor porni în marș către zona Parcului Izvor, urmând traseul Piața Victoriei – Calea Victoriei – Bulevardul Națiunile Unite. Protestul va continua ulterior în apropierea Palatului Parlamentului.

Nemulțumiri există și în sectorul de ordine publică. Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) i-a adresat o scrisoare deschisă ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, reclamând faptul că amendamentele formulate de organizație la proiectul noii Legi-cadru a salarizării nu au primit niciun răspuns oficial.

Sindicaliștii susțin că termenul pentru consultarea publică a expirat, iar proiectul urma să fie transmis Parlamentului, fără ca reprezentanții angajaților din domeniu să fie informați cu privire la forma finală a documentului.

În adresa transmisă ministrului, FSNPPC amintește că reprezintă sectorul de negociere colectivă nr. 46, „Apărare şi Ordine Publică”, și solicită explicații privind stadiul proiectului.

Sindicatul face referire și la avertismentele lansate anterior de ministrul interimar privind riscul pierderii unor fonduri importante din Planul Național de Redresare și Reziliență, dacă reforma salarizării nu este adoptată la timp.

Una dintre principalele critici formulate de reprezentanții polițiștilor vizează modul în care au fost colectate opiniile privind proiectul legislativ.

„La data de 9 iunie, aţi ales să mutaţi dezbaterea unei legi organice de importanţă strategică naţională pe „persoană fizică”, cerând propuneri de la cetăţeni, pe pagina dumneavoastră personală de Facebook. Dincolo de caracterul total ,,neortodox” şi neinstituţional al acestei metode, vă întrebăm direct: a centralizat cineva acele comentarii? Au fost ele analizate şi incluse în textul de lege? Dacă răspunsul este da, cum/când veţi consulta din nou federaţile reprezentative pe eventuala nouă formă a legii salarizării bugetarilor, aşa cum aţi spus public?”

Totodată, sindicaliștii afirmă că au transmis Ministerului Muncii numeroase propuneri pentru eliminarea unor dezechilibre salariale din familia ocupațională de apărare și ordine publică, fără să primească până în prezent un răspuns.

„FSNPPC v-a transmis, oficial, la minister, zeci de amendamente tehnice, argumentate juridic şi economic, menite să corecteze inechităţile istorice care macină Familia Ocupaţională „Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”.”

Reprezentanții polițiștilor consideră că lipsa consultărilor reale și întârzierea clarificărilor privind legea salarizării pot amplifica tensiunile existente în sectorul public.

„Suntem în pragul unei grave crize sociale naţionale, pe fondul uneia economice – deja confirmată de cifrele statistice publicate oficial în acest an -, dar şi a uneia politice.”

FSNPPC solicită Ministerului Muncii să precizeze dacă proiectul legii salarizării are o formă finală, dacă amendamentele propuse de organizație au fost acceptate și dacă documentul a fost transmis Parlamentului fără o nouă rundă de consultări cu partenerii sociali.

În final, sindicaliștii transmit un mesaj direct către autorități: