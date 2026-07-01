Profesorii nu vor primi majorările promise după greva din 2023. Ministrul Muncii: Ar fi nevoie de 8 miliarde de lei doar pentru Educație

Promisiunea făcută profesorilor după greva generală din vara anului 2023 nu poate fi pusă în aplicare în forma în care a fost prevăzută atunci, susține ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Oficialul afirmă că aplicarea integrală a angajamentului ar presupune un efort bugetar de aproximativ 8 miliarde de lei doar pentru sistemul de învățământ.

În schimb, Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării, în cadrul căreia vor fi prevăzute creșteri de venituri și corectarea unor dezechilibre din sistem, fără a putea respecta promisiunea făcută în urmă cu doi ani.

Dragoș Pîslaru a explicat că, în urma grevei profesorilor din 2023, Guvernul de atunci a adoptat o ordonanță prin care și-a asumat ca salariul profesorului debutant să ajungă la nivelul salariului mediu brut pe economie odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării.

Potrivit ministrului, simulările realizate împreună cu specialiștii au arătat însă că impactul financiar este mult mai mare decât s-a estimat inițial.

„În actul normativ s-a zis… cu legea salarizării, că nivelul salariului profesorului debutant va fi la nivelul salariului mediu brut pe economie. Am făcut simulările, am stat cu Banca Mondială să vedem ce înseamnă solicitarea asta pe care o avem în legislație. Deci noi avem acum un act normativ care constânge. Și asta ar însemna că numai pentru sectorul de educație ar trebui să avem 8 miliarde de lei. Deci numai pentru sectorul de educație”, a spus Pîslaru, miercuri seara, la Digi24.

Întrebat dacă noua lege va conduce la diminuarea veniturilor din educație, ministrul interimar al Muncii a afirmat că salariile profesorilor sunt protejate.

Nemulțumirea cadrelor didactice este legată însă de faptul că promisiunea făcută în 2023 nu va mai fi păstrată în forma actuală.

„Dar ei sunt supărați pentru că nu au primit promisiunea din 2023. Asta este chestiunea. În momentul în care se uită la lege, ei văd că ordonanța în care aveau această prevedere se abrogă. Că e în toate măsurile care se abrogă din trecut. Trecem la o noua legislație, că ăsta e scopul. Trebuie să ai o singură lege, un singur cadru pentru toată lumea. Și atunci, pentru profesori, am plecat inițial cu circa 2 miliarde de lei pentru această familie ocupațională în legea inițială. Și acum, practic, ca să putem readuce indemnizațiile de dirigenție, să putem avea totuși o creștere a profesorului debutant, să ne ocupăm de învățământul special, să putem avea niște corectări care țin de modul în care sunt plătite funcțiile în școli, am mai alocat în acest proiect pe care îl voi propune public după ce terminăm consultarea cu Comisia, peste un miliard de lei. Deci 1,2 miliarde de lei suplimentari”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, fondurile suplimentare ar urma să fie folosite pentru majorarea veniturilor profesorilor debutanți, reintroducerea indemnizațiilor de dirigenție, susținerea învățământului special și corectarea unor diferențe salariale existente în sistem.

Guvernul lucrează în prezent la noua lege a salarizării unitare, act normativ care va înlocui actualele prevederi și va reuni într-un singur cadru legislativ regulile privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Potrivit ministrului Muncii, proiectul va fi făcut public după încheierea consultărilor cu Comisia Europeană.

Noua lege va trebui să respecte atât angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și constrângerile bugetare existente.

Declarațiile ministrului vin într-un context tensionat în sistemul de educație.

Săptămâna trecută, sute de profesori au protestat în fața Palatului Parlamentului și au depus peste 160.000 de semnături pentru modificarea Legii educației.

Acțiunea a fost organizată de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, care solicită modificarea mai multor prevederi considerate nefavorabile pentru cadrele didactice.

„Suntem aici pentru a depune cele peste 160.000 de semnături strânse pentru salvarea învățământului românesc! Cerem de urgență modificarea Legilor Educației și anularea prevederilor toxice din Legea 141/2025. Ce ne dorim concret?

– Clase mai puțin aglomerate (max. 22 elevi la primar, 26 la gimnaziu/liceu)

– Fără învățământ simultan la clasa a VIII-a!

– Plată corectă pentru munca profesorilor

– Stimularea predării în zonele defavorizate

– Revenirea la nirma didactica de dinainte de Legea nr. 141/2025”, este mesajul transmis de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

În perioada următoare, discuțiile privind noua lege a salarizării și finanțarea sistemului de educație sunt așteptate să continue, în condițiile în care sindicatele solicită respectarea angajamentelor asumate după greva generală din 2023.