Salariile se schimbă de la 1 septembrie 2028. O categorie din Educație poate pierde aproape 700 de lei net

Salariile bibliotecarilor din sistemul de învățământ ar putea fi mai mici cu până la aproape 700 de lei net față de nivelurile prevăzute în proiectul prezentat în luna iulie. Noua grilă de salarizare a fost discutată marți, 11 august, de miniștrii Muncii și Educației, Dragoș Pîslaru și Mihai Dimian, cu reprezentanții sindicatelor din Educație. Nivelurile salariale ar urma să se aplice începând cu 1 septembrie 2028. Sindicaliștii resping însă propunerea Executivului.

Salariile bibliotecarilor prevăzute în noua variantă a grilei sunt, în cele mai multe cazuri, mai mici decât cele calculate pe baza coeficienților propuși la 17 iulie, diferențele fiind determinate de studii și de gradul sau treapta profesională. Potrivit documentului obținut de Edupedu.ro, reducerile ajung până la 696 de lei net.

Există o singură situație în care noua propunere aduce o majorare. Pentru un bibliotecar debutant cu studii superioare, salariul net estimat crește de la 3.838 de lei la 3.885 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 47 de lei.

Noile salarii ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2028. Sindicatele din Educație nu acceptă însă formula de salarizare prezentată de Executiv și își mențin solicitările referitoare la coeficienții personalului didactic.

„Susținem în continuare o grilă de salarizare în care coeficienții de ierarhizare pentru personalul didactic să fie cuprinși între 2,10 și 2,90”.

Cele mai mari diferențe în cazul bibliotecarilor cu studii superioare apar la gradele profesionale superioare. Pentru gradul I, coeficientul propus scade de la 2,15 în varianta din 17 iulie la 1,86 în noua grilă.

În consecință, salariul brut estimat coboară de la 8.815 lei la 7.626 de lei, iar cel net de la 5.156 la 4.460 de lei. Diferența este de 696 de lei net.

Pentru gradul II, salariul net ar scădea de la 4.630 la 4.269 de lei, respectiv cu 361 de lei. În cazul gradului III, diferența este de 96 de lei net, de la 4.173 la 4.077 de lei.

Salariile propuse pentru bibliotecarii cu studii superioare – gradația 0

Vechime/grad Coef. 12 august Brut Net Coef. 17 iulie Brut Net Debutant 1,62 6.642 lei 3.885 lei 1,60 6.560 lei 3.838 lei Grad III 1,70 6.970 lei 4.077 lei 1,74 7.134 lei 4.173 lei Grad II 1,78 7.298 lei 4.269 lei 1,93 7.913 lei 4.630 lei Grad I 1,86 7.626 lei 4.460 lei 2,15 8.815 lei 5.156 lei

Bibliotecarii care au studii de scurtă durată sunt afectați, la rândul lor, de diminuarea coeficienților din noua propunere, iar cea mai mare diferență apare în cazul angajaților cu gradul I. Pentru această categorie, coeficientul coboară de la 1,93 la 1,69.

Salariul net aferent gradului I ar urma astfel să fie de 4.054 de lei, comparativ cu 4.630 de lei în varianta din 17 iulie. Reducerea ajunge la 576 de lei net.

Pentru gradul II, diferența este de 288 de lei net, de la 4.173 la 3.885 de lei. La gradul III, salariul net scade cu 25 de lei, în timp ce pentru debutanți diferența este de 44 de lei.

Salariile propuse pentru bibliotecarii cu studii de scurtă durată – gradația 0

Vechime/grad Coef. 12 august Brut Net Coef. 17 iulie Brut Net Debutant 1,50 6.150 lei 3.604 lei 1,52 6.232 lei 3.648 lei Grad III 1,56 6.396 lei 3.741 lei 1,57 6.437 lei 3.766 lei Grad II 1,62 6.642 lei 3.885 lei 1,74 7.134 lei 4.173 lei Grad I 1,69 6.929 lei 4.054 lei 1,93 7.913 lei 4.630 lei

Noua grilă reduce și salariile bibliotecarilor cu studii medii, diferențele față de propunerea din iulie variind între 44 și 407 lei net. Cea mai importantă diminuare este prevăzută pentru treapta I.

Un bibliotecar încadrat la treapta I ar urma să primească un salariu net de 3.838 de lei, față de 4.245 de lei în varianta anterioară. Diferența este de 407 lei net, iar coeficientul scade de la 1,77 la 1,60.

Pentru treapta II, salariul net se reduce de la 3.934 la 3.694 de lei, cu 240 de lei. La treapta III, scăderea este de 66 de lei, în timp ce debutanții ar urma să primească cu 44 de lei net mai puțin.

Salariile propuse pentru bibliotecarii cu studii medii – gradația 0

Vechime/treaptă Coef. 12 august Brut Net Coef. 17 iulie Brut Net Debutant 1,43 5.863 lei 3.449 lei 1,45 5.945 lei 3.493 lei Treapta III 1,48 6.068 lei 3.560 lei 1,51 6.191 lei 3.626 lei Treapta II 1,54 6.314 lei 3.694 lei 1,64 6.724 lei 3.934 lei Treapta I 1,60 6.560 lei 3.838 lei 1,77 7.257 lei 4.245 lei

Coeficienții mai avantajoși introduși în proiectul din iulie 2026 au apărut după ce Ministerul Culturii a solicitat modificarea grilelor prevăzute în forma inițială a Legii salarizării. Instituția a cerut atunci o repoziționare salarială a unor categorii profesionale din domeniul culturii.

În argumentarea prezentată la acel moment, reprezentanții Ministerului Culturii au raportat situația bibliotecarilor și muzeografilor la cea a profesorilor care dețin gradul didactic I. Noua variantă discutată în august reduce însă o parte dintre coeficienții care fuseseră propuși în urma acelor demersuri.

Valorile prezentate în grile reprezintă salariile estimate pentru gradația 0, astfel că veniturile efective pot fi mai mari în funcție de vechimea în muncă. Coeficienții și sumele rezultate pe baza acestora au fost calculate de Edupedu.ro pentru nivelul de bază corespunzător acestei gradații.

Pentru gradația 1, acordată angajaților cu o vechime între 3 și 5 ani, salariul de bază se majorează cu 7,5%. Pentru gradațiile 2, corespunzătoare unei vechimi de 5-10 ani, și 3, pentru 10-15 ani, creșterea salariului de bază este de 5%.

În cazul gradației 4, aferentă unei vechimi de 15-20 de ani, și al gradației 5, acordată celor cu o vechime de peste 20 de ani, salariul de bază se majorează cu 2,5%.