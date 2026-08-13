Salman Khan și Iulia Vântur, în fața unei schimbări majore. Planul ținut ani întregi în așteptare prinde contur

Salman Khan și Iulia Vântur se află în fața unei schimbări importante, odată cu proiectul unei noi reședințe pentru familia extinsă a starului de la Bollywood. Actorul urmează să construiască o clădire cu șase etaje în Chimbai, o zonă mai retrasă din Bandra West, Mumbai. Viitoarea proprietate se află la câteva sute de metri de Galaxy Apartments, unde Salman Khan locuiește de zeci de ani. Proiectul avansează după atacul armat produs asupra actualei sale locuințe în aprilie 2024.

Salman Khan locuiește de zeci de ani în Galaxy Apartments din Bandra, imobil devenit una dintre cele mai cunoscute adrese asociate industriei cinematografice de la Bollywood. Clădirea este strâns legată de imaginea actorului, inclusiv datorită balconului din care acesta obișnuia să își salute admiratorii adunați în fața proprietății.

Situația privind securitatea locuinței s-a schimbat semnificativ în aprilie 2024, când doi bărbați aflați pe o motocicletă au deschis focul asupra clădirii. Mai multe gloanțe au lovit zona apartamentului în care locuiește familia lui Salman Khan, iar incidentul a determinat autoritățile să consolideze dispozitivul de protecție din jurul actorului.

Una dintre măsurile adoptate ulterior a vizat chiar balconul devenit celebru printre admiratorii starului indian. Zona din care Salman Khan obișnuia să apară în fața fanilor a fost protejată cu sticlă antiglonț, în cadrul măsurilor suplimentare de securitate implementate după atac.

Planurile pentru noua proprietate nu au apărut însă după incidentul din 2024, deoarece terenul pe care urmează să fie construită reședința fusese cumpărat de familia actorului încă din 2011. Proiectul a rămas o perioadă îndelungată în așteptare, însă familia a accelerat demersurile și a început pregătirile pentru construcție după atac. În ultimul an au fost obținute aproape toate aprobările necesare realizării imobilului.

Noua reședință urmează să fie construită în Chimbai, Bandra West, la numai câteva sute de metri de Galaxy Apartments. Conform informațiilor existente în documentele locale referitoare la proiect, terenul pe care va fi ridicat imobilul figurează pe numele mamei actorului, Salma Khan, scrie timesofindia.

Proiectul noii reședințe a lui Salman Khan prevede construirea unei clădiri cu parter și șase etaje destinate locuirii. Suprafața construită aprobată ajunge la aproximativ 1.014 metri pătrați, ceea ce va permite amenajarea unui imobil suficient de mare pentru membrii familiei extinse.

Amplasarea proprietății reprezintă, de asemenea, un element important al proiectului. Clădirea va fi ridicată pe o stradă laterală, într-o zonă mai retrasă decât cea în care se află actuala locuință, ceea ce poate permite un control mai strict asupra accesului și aplicarea unor măsuri sporite de securitate.

Aceste caracteristici au o importanță aparte în cazul lui Salman Khan, atât după atacul armat din aprilie 2024, cât și în condițiile în care actorul primește de mai mulți ani amenințări din partea unor persoane care nu au fost identificate.

Configurația aprobată pentru noua proprietate include o zonă semi-deschisă la nivelul structurii pe stâlpi, precum și un parter destinat parcării. Deasupra acestora vor fi amenajate cele șase niveluri rezidențiale prevăzute în proiect.

Autoritatea pentru Managementul Zonei Costiere din Maharashtra, instituția care reglementează și protejează zonele de coastă, a stabilit și o condiție referitoare la amenajarea terenului după încheierea lucrărilor. După finalizarea proiectului, în jurul proprietății vor trebui plantați arbori aparținând unor specii autohtone.

Noua clădire este proiectată pentru a putea găzdui întreaga familie a lui Salman Khan, oferind astfel membrilor familiei posibilitatea de a locui în aceeași proprietate.