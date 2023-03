Iulia Vântur a rămas doar cu oamenii care țin cu adevărat la ea

Sâmbătă, 25 martie 2023, Iulia Vântur a postat o serie de fotografii superbe pe contul ei de Instagram. La un moment dar, însă, fanii ei au fost puși pe gânduri de una dintre postările sale. Mai exact, vedeta le-a reamintit că relațiile, fie ele amoroase sau amicale, se termină în momentul în care nu se mai depun eforturi de ambele părți. Iulia Vântur a dat de înțeles că și ea a trecut prin asemenea experiențe, dar acum este înconjurată doar de oamenii care țin cu adevărat la ea.

„Ați observat vreodată că, uneori, atunci când nu mai faci eforturi, o relație sau o prietenie se termină? Asta se datorează faptului că nu a fost niciodată din ambele părți, ci doar din partea ta. Am avut puține ”prietenii” de acest fel. Acum am rămas doar cu oameni cărora le pasă cu adevărat, care își lasă orgoliul deoparte în prietenie. Când găsești un prieten adevărat, păstrează-l cu dragoste, grijă și onestitate!”, este mesajul postat de vedetă într-un instasstory.

Momentan, nu se știe dacă acest mesaj a fost o aluzie la relația ei cu Salman Khan.

Comportamentul lui Salman Khan s-a schimbat de când a văzut-o pe Iulia Vântur jucând în scene violente

Vă amintim că, cu puțin timp în urmă, Iulia Vântur a revenit în România și a oferit detalii neștiute despre relația ei cu actorul indian, vorbind, totodată, și despre ultimele sale proiecte din lumea filmului și a muzicii indiene. Recent, Iulia Vântur a filmat videoclipul melodiei „Raat Baki”, în care a fost surprinsă în ipostaze cum nu a mai fost văzută până acum! În videoclip, vedeta lupta împotriva unui grup de bărbați, iar la un moment dat chiar l-a împușcat pe unul dintre ei.

„Pentru acest videoclip am filmat în continuu 24 de ore pentru că aveam concert în Statele Unite și trebuia să terminăm repede. Scenele alb negru au fost filmate în L.A. și Mumbai. Am lucrat foarte bine împreună cu Daniel Locicero și de fiecare dată când mă duc în L.A. trebuie să am un antrenament.

Noi nici nu am repetat pentru chestia asta, doar mi-a arătat ce să fac. L-am rugat frumos într-una din scene să se lase împușcat de mine”, a povestit recent Iulia Vântur în cadrul emisiunii TV „La Măruță”.

Văzând cât de violentă a fost Iulia Vântur în ultimul său videoclip, Cătălin Măruță a vrut să afle cum se comportă acum iubitul ei, știind de ce este capabilă.

„Cum se poartă acum Salman cu tine? Ce a zis când te-a văzut că te bați așa?”, a întrebat-o prezentatorul TV.

„Dintr-odată comportamentul lui s-a schimbat! Se poartă mai frumos cu mine! Eu mă antrenez cu cuțitele în bucătărie… Îmi place foarte mult acțiunea! Cred că de când eram mică mă vedeam așa, «action girl»!”, a spus ea râzând.

„Mi-am schimbat părerea despre tine, să știi! Ești foarte periculoasă, tu erai o zână, “Dansez pentru tine…”, a adăugat Cătălin Măruță, impresionat fiind de scenele de luptă în care a jucat vedeta.