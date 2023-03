Iulia Vântur a devenit o adevărată vedetă la Bollywood. Românca i-a fascinat pe indieni cu abilitățile sale artistice, dar și cu frumusețea sa aparte. Ei bine, în vacanța petrecută în India, Dan Negru a aflat că aceștia i-au dat un nume complet diferit.

Sub ce nume este cunoscută Iulia Vântur în India?

Atunci când a vizitat Taj Mahal, în capitala New Delhi, prezentatorul TV a aflat de la unul dintre ghizi că, acolo, Iulia Vântur este cunoscută sub numele de „Lula”.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula.

Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Khan și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, a povestit el pentru unica.ro.

Iulia Vântur a rămas impresionată de tatăl lui Salman Khan

Când a ajuns în India, Iulia Vântur a fost remarcată de celebrul actor Salman Khan. Cei doi au ajuns foarte buni prieteni și au fost văzuți de multe ori împreună la evenimente mondene. Fosta prezentatoare TV i-a cunoscut chiar și pe părinții actorului, de care a rămas profund impresionată.

„Tatăl lui este o legendă în industrie, ca scriitor. Doamne ajută să-i dea Dumnezeu putere și să trăiască cât mai mult, e un om extraordinar, un om de la care ai ce să înveți. Părinții lui sunt extraordinari și au reușit să construiască o familie atât de unită și atât de frumoasă.

Tatăl lui e atât de bun. Este un scriitor legendar în industrie. El reușea să vândă filmele cu numele lui pe afiș”, a spus Iulia Vântur în emisiunea lui Cătălin Măruță.

A învățat foarte multe de la celebrul actor

Aceasta a mai spus că Salman Kahn a fost cel care a încurajat-o să își încerce norocul la Bollywood, după ce i-a remarcat calitățile muzicale. Iulia Vântur a mărturisit că a avut foarte multe de învățat de la celebrul actor, care are peste 30 de ani experiență în domeniu.

„El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo, nu am atâția ani în spate de muzică.

În percepția mea, să fii artist și să cânți pe scenă însemna ca toată viața să faci muzică. Salman Khan este în industria asta de peste 30 de ani”, a povestit Iulia Vântur în cadrul emisiunii „Teo Show” de la Kanal D.