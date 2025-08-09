Autoritățile de la Sofia dau asigurări că nu vor exista scumpiri până la trecerea oficială la euro, dar avertizează comercianții că vor fi supuși unor controale stricte pentru a preveni eventualele abuzuri. Pentru turiștii români, adoptarea monedei europene înseamnă mai puține griji la schimbul valutar, însă și atenție sporită la afișajele din perioada de tranziție.

Bulgaria se pregătește pentru una dintre cele mai importante schimbări economice din ultimele decenii: adoptarea monedei euro. Procesul va fi finalizat oficial la 1 ianuarie 2026, după ce țara a îndeplinit toate criteriile necesare pentru a intra în zona euro. Totuși, perioada de tranziție a început deja și se va încheia pe 8 august 2026, timp în care cetățenii și turiștii vor vedea treptat modificările în viața de zi cu zi.

În această etapă, toți comercianții din Bulgaria sunt obligați să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro. Cele două valori trebuie prezentate cu aceeași dimensiune a fontului, aceeași culoare și același stil, pentru a evita confuziile și eventualele manipulări. Măsura este menită să ajute populația să se familiarizeze cu noua monedă și să asigure transparența în tranzacții.

Această regulă se aplică în toate domeniile, de la supermarketuri și piețe, până la restaurante, cafenele, hoteluri și servicii turistice. Chiar și produsele aflate la promoție trebuie să afișeze dublul preț, iar în cazul reducerilor, noul tarif trebuie prezentat lângă cel vechi, astfel încât clienții să poată înțelege cu ușurință schimbarea.

Românii care vizitează Bulgaria în această perioadă vor observa deja afișarea dublă a prețurilor. În prezent, un euro valorează 1,95 leva, iar această paritate fixă va fi importantă pentru turiști atunci când fac cumpărături, plătesc cazarea sau iau masa la restaurant. Autoritățile recomandă vizitatorilor să fie atenți la etichete și să verifice conversia pentru a evita eventuale confuzii.

Una dintre cele mai mari îngrijorări, atât pentru localnici, cât și pentru turiști, este legată de o posibilă creștere a prețurilor odată cu trecerea la euro. Guvernul bulgar a dat asigurări că până la 1 ianuarie 2026 nu vor fi operate majorări nejustificate. După această dată, orice ajustare a tarifelor va depinde strict de evoluția economică și de deciziile autorităților.

Pentru a preveni eventualele abuzuri, echipe de control vor verifica modul în care comercianții respectă regulile de afișare și dacă prețurile rămân corecte. Scopul este de a proteja consumatorii și de a menține încrederea publicului în procesul de trecere la euro.

Pe toată perioada de tranziție, clienții trebuie să știe că pot plăti în leva, dar vor vedea echivalentul în euro pe bonuri și etichete. După 1 ianuarie 2026, euro va deveni moneda oficială, însă leva va putea fi folosită pentru plăți doar o perioadă limitată, până pe 8 august 2026.

Trecerea Bulgariei la euro marchează un pas important spre integrarea economică europeană deplină, dar și o schimbare semnificativă pentru viața de zi cu zi a locuitorilor și pentru turiștii care vizitează țara vecină. Pentru români, acest lucru înseamnă o experiență mai simplă la cumpărături și în vacanțe, fără a mai fi nevoie de conversia valutară, dar și atenție sporită la prețurile afișate în perioada de tranziție.