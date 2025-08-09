Informație pentru cine scoate bani de la bancomat. Mai exact, 39% dintre cei chestionați de site-ul Be Clever With Your Cash au raportat că s-au confruntat cu situații neașteptate în care banii fizici au fost esențiali în timpul călătoriilor, scrie The Independent.

Studiul a evidențiat faptul că cele mai frecvente cazuri în care a fost necesar numerar au implicat bacșișul, plata curselor cu taxiul și cumpărăturile la comercianți mai mici.

Cardurile de călătorie preplătite pot simplifica reducerea dependenței de numerar în timpul călătoriilor în străinătate. Dar cei care se trezesc că au nevoie, brusc, de numerar riscă să plătească costuri suplimentare, indică sondajul realizat de Opinium în rândul a 2.000 de persoane din Marea Britanie care au călătorit în străinătate.

Studiul a constatat că multe persoane care au trebuit să efectueze o retragere de urgență de la un bancomat, în străinătate, au fost nevoite să plătească un comision la bancomat.

Unii au mai spus că au apelat la casele de schimb valutar din aeroporturi pentru numerar, în ultimul moment, chiar dacă exista riscul să obțină o ofertă mai proastă decât dacă și ar fi planificat din timp anumite sume.

Site-ul precizat că ieșirea din orașele mari poate prezenta provocări pentru turiști, deoarece zonele rurale și îndepărtate din unele țări ar putea să nu accepte plata cu cardul.

Amelia Murray, expertă în domeniul financiar la Be Clever With Your Cash, a declarat: „Există încă un punct nevralgic când vine vorba de numerar. Mulți presupun că este suficient să aibă un card fără comisioane, dar poate fi o greșeală, dacă ajungi să folosești un bancomat din străinătate care percepe taxe sau ești afectat de ratele de schimb valutar slabe”.

Murray a sugerat ca oamenii aflați în vacanță să aibă la îndemână o „rezervă de numerar” – o sumă mică, în moneda locală care ar putea fi utilă pentru bacșiș, călătorii locale sau dacă turiștii ajung într-un loc care nu acceptă carduri”.

De asemenea, turiștii trebuie să se asigure că înțeleg politica cardului privind comisioanele și conversia valutară, înainte de a călători. Totodată, ar trebui să verifice cât acoperă de asigurătorul de călătorie în cazul în care numerarul lor este pierdut sau furat în timp ce se află în străinătate.

Un studiu publicat în luna mai de compania de informații financiare Defaqto a indicat că 91% din polițele anuale și 86% din polițele pentru o singură călătorie includeau acoperire standard în numerar.

Puțin peste o treime (35%) din polițele de asigurare de călătorie pentru o singură călătorie acopereau între 200 și 299 de lire sterline, în timp ce un sfert (24%) acopereau între 300 și 399 de lire sterline, conform analizei Defaqto.