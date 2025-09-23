Conform celui mai recent sondaj trimestrial eToro Retail Investor Beat, încrederea investitorilor individuali români în economia țării a scăzut semnificativ: „70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia”, față de 61% în trimestrul al doilea.

Într-un context economic marcat de creștere lentă, deficite bugetare ridicate și inflație persistentă, incertitudinea generată de reformele de reducere a deficitului și de majorarea impozitelor explică nivelul mai ridicat de neîncredere. România înregistrează cea mai mare inflație din UE și a evitat la limită un rating “junk” din partea S&P în iulie. Comparativ cu trimestrul anterior, procentul investitorilor fără nicio încredere în economia locală a crescut de la 18% la 27%, în timp ce cei „care nu sunt deosebit de încrezători” au rămas la 43%.

Sondajul indică și o scădere a încrederii în siguranța locului de muncă, care a coborât la 69% dintre respondenți, de la 77% în trimestrul precedent. „Generația Z (18-27 ani) este cea mai încrezătoare (79%), urmată de generația Millennials (28-43 ani) și generația Boomers (60-78 ani) (ambele 68%), în timp ce generația X (44-59 ani) prezintă cel mai scăzut nivel de încredere în siguranța locului de muncă (62%)”, arată analiza.

Totodată, încrederea în venituri și nivelul de trai a scăzut: „Doar 63% dintre investitorii individuali români sunt încrezători în nivelul lor de trai în acest trimestru, comparativ cu 73% în trimestrul anterior. Dintre grupele de vârstă, cea mai mare încredere o are din nou generația cea mai tânără, Gen Z, cu 78%, urmată de Millennials (60%) și Gen X și Boomers cu câte 58%”.

Incertitudinea globală și situația economică locală au redus și încrederea în propriile portofolii de investiții, ajungând la „cel mai scăzut nivel de încredere (75%) de la începutul anului 2023”. Din totalul respondenților, „aproape jumătate (49%) dintre investitorii individuali români au acțiuni locale în portofoliile lor, 40% au acțiuni străine, 50% dețin o formă de criptoactive, în timp ce două treimi au numerar, inclusiv conturi de economii”.

Neîncrederea în economia locală este mai pronunțată în România comparativ cu alte țări.

„La întrebarea adresată, 52% dintre investitorii individuali au răspuns că nu au încredere în economia țării lor. Dacă ne uităm în mod specific la situația din diferite țări, 73% dintre francezi, 70% dintre români, 62% dintre cehi, 60% dintre britanici, 59% dintre italieni și spanioli și 58% dintre investitorii individuali germani și-au exprimat neîncrederea în economiile locale. Investitorii din Singapore (77%), Danemarca (72%), Olanda (68%), Statele Unite (57%), Polonia (53%) și 50% dintre investitorii australieni au manifestat cel mai înalt nivel de încredere în perspectivele economiilor lor”.

Având în vedere incertitudinea persistentă, inflația ridicată și neclaritatea reformelor guvernamentale, majoritatea investitorilor individuali români „sunt îngrijorați de perspectivele economiei locale”. De asemenea, a fost înregistrată o scădere semnificativă a încrederii în venituri, costul vieții și siguranța locului de muncă, semnale care ar trebui să ofere politicienilor motive de reflecție și să impulsioneze măsuri urgente pentru deficitul bugetar și stabilitatea economică a țării.

Cine este Bogdan Maioreanu

Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, are peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor financiare și investițiilor, precum și un background solid în jurnalism. A ocupat diverse poziții de conducere în Corporate Banking în cadrul Raiffeisen Bank și OTP Bank și a activat ulterior în consultanță de afaceri pentru mai multe companii, printre care IBM România. Bogdan deține un Executive MBA de la Asebuss și Washington University.

Despre eToro

eToro este o platformă de tranzacționare și investiții care le permite utilizatorilor să investească, să împărtășească cunoștințe și să învețe. Fondată în 2007, platforma a creat o comunitate globală de peste 40 de milioane de utilizatori în 75 de țări, oferind instrumente pentru tranzacționarea activelor tradiționale și inovatoare, investiții în portofolii și posibilitatea de a copia alți investitori.