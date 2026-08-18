Ce arată, de fapt, cifrele despre economia României. PNL contrazice scenariul prezentat de PSD

Liberalii resping acuzațiile lansate de PSD cu privire la evoluția economiei românești și susțin că datele oficiale indică o situație diferită de cea prezentată în declarațiile social-democraților. PNL afirmă că discuțiile despre inflație, investiții, datoria publică, companii și piața muncii sunt prezentate într-o manieră care ar crea o imagine mai gravă decât cea reflectată de indicatorii economici.

Partidul susține că dezbaterea publică este influențată de mesaje politice referitoare la efectele măsurilor adoptate pentru reducerea dezechilibrelor.

„PSD spune că România se prăbuşeşte. Cifrele oficiale arată altceva. În spaţiul public se încearcă inducerea unei imagini apocaliptice despre economia României, cu un singur scop politic: discreditarea măsurilor de corectare a dezechilibrelor lăsate în urmă”, explică cei de la PNL.

Una dintre temele asupra cărora cele două partide au poziții diferite este inflația. PSD acuză guvernul că ar afecta puterea de cumpărare a populației și susține că evoluția prețurilor ar fi scăpat de sub control. PNL invocă însă scăderea ratei inflației de la 10,42% în iunie la 8,2% în iulie.

Liberalii leagă această evoluție de reducerea consumului și de temperarea creșterilor salariale, pe care le consideră elemente ale procesului de stabilizare economică și de refacere a veniturilor reale.

PSD susține că economia României traversează o situație fără precedent, în timp ce PNL descrie perioada actuală drept una de reechilibrare. Liberalii pun evoluțiile actuale în legătură cu anii în care consumul a fost susținut prin deficite și împrumuturi.

În perspectiva prezentată de PNL, ajustarea economică presupune orientarea către investiții, productivitate și competitivitate, dar și menținerea unor locuri de muncă stabile. Partidul respinge astfel caracterizarea situației drept un dezastru economic și susține că indicatorii trebuie analizați prin raportare la dezechilibrele acumulate anterior.

O altă acuzație contestată de liberali privește efectul măsurilor actuale asupra companiilor românești. PSD susține că acestea ar fi afectate de politicile adoptate și că economia ar fi blocată, însă PNL indică date privind evoluția comerțului exterior.

Potrivit liberalilor, în primele cinci luni ale anului, deficitul de cont curent s-a redus cu 5,4%, în timp ce deficitul comercial pentru bunuri a scăzut cu 3,9%. În aceeași perioadă, exporturile au crescut cu 2,3%, iar importurile au înregistrat doar un avans marginal.

Datoria publică reprezintă un alt punct de divergență între PSD și PNL. Social-democrații atribuie actualei guvernări responsabilitatea pentru creșterea datoriei, în timp ce liberalii susțin că nivelul acesteia trebuie analizat și prin prisma deficitelor acumulate în anii precedenți.

PNL afirmă că împrumuturile contractate în trecut au fost folosite inclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli curente tot mai mari. Liberalii susțin că procesul de corectare a acestor dezechilibre este necesar pentru menținerea stabilității financiare și a credibilității României pe plan internațional.

Un alt subiect disputat îl reprezintă investițiile străine directe. PSD afirmă că valoarea acestora a coborât de la 3,7 miliarde de euro la 669 de milioane de euro din cauza politicilor actuale. PNL consideră însă că această comparație nu poate fi interpretată fără luarea în calcul a factorilor care au influențat structura investițiilor.

Liberalii susțin că reducerea înregistrată în prima parte a anului a fost determinată în principal de rambursarea unor credite intragrup. Este vorba despre sume restituite de companii din România către firmele-mamă din străinătate. PNL menționează, de asemenea, diminuarea profiturilor reinvestite.

Potrivit PNL, scăderea investițiilor străine directe nu poate fi interpretată automat drept o retragere a investitorilor provocată de actualul premier. Liberalii indică existența unor evoluții contabile și influența unui context regional volatil asupra indicatorului.

Partidul susține astfel că datele referitoare la investițiile străine trebuie analizate ținând cont de structura fluxurilor financiare și de operațiunile dintre companiile multinaționale. Poziția liberalilor contrazice interpretarea potrivit căreia reducerea valorii investițiilor ar fi fost provocată exclusiv de măsurile guvernamentale.

Piața muncii se află, de asemenea, în centrul disputei politice. PSD susține că măsurile fiscale au blocat companiile românești și afirmă că peste 160 de români își pierd zilnic locul de muncă.

PNL consideră că această interpretare este alarmistă și susține că, deși întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu majorarea costurilor și cu reducerea ritmului consumului, piața muncii rămâne stabilă, iar rata șomajului este relativ scăzută în raport cu nivelurile europene.

PNL susține că modificările de personal observate la unele companii trebuie privite în contextul procesului de ajustare economică de după perioada inflaționistă. Liberalii afirmă că aceste schimbări nu reprezintă, în interpretarea lor, un colaps generalizat al pieței muncii.

Pozițiile diferite ale celor două partide vizează atât efectele măsurilor fiscale, cât și modul de interpretare a indicatorilor economici. PSD pune accent pe efectele asupra populației și companiilor, în timp ce PNL își susține argumentele prin evoluția unor indicatori precum inflația, deficitul comercial, deficitul de cont curent, investițiile străine și piața muncii.

Liberalii susțin că România are nevoie de investiții și de măsuri orientate spre stabilitate economică, contestând în același timp caracterizarea situației economice prin mesaje pe care le consideră alarmiste. Datele invocate de PNL sunt prezentate ca argumente pentru poziția potrivit căreia ajustarea dezechilibrelor trebuie analizată prin evoluția mai multor indicatori economici, nu printr-un singur set de cifre, potrivit celor realtate de news.ro.