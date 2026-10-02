Dominic Fritz, în prima zi fără funcția de primar al Timișoarei: Tot nu votăm un guvern PSD

Dominic Fritz a transmis un mesaj în prima zi după încheierea mandatului său de primar al Timișoarei, în care a vorbit despre poziția USR referitoare la consultările politice de la Cotroceni și la formarea viitorului guvern.

Fostul primar al Timișoarei a precizat că a avut o discuție cu colegii săi din Biroul Național al USR despre consultările de la Palatul Cotroceni. Potrivit lui Fritz, formațiunea are o poziție clară în privința soluției pe care o consideră necesară pentru ieșirea din actuala criză politică.

„Am avut azi o discuție cu colegii mei din Biroul Național USR despre consultările de la Cotroceni”, a punctat fostul primar al Timișoarei.

Dominic Fritz a transmis că USR susține, în acest moment, organizarea de alegeri anticipate. El a afirmat că formațiunea consideră că această soluție ar permite alegătorilor să se pronunțe din nou asupra direcției politice a țării și asupra mandatului acordat viitoarei conduceri.

„Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate”, mai spune Dominic Fritz .

În mesajul său, Fritz a susținut că politicienii ar trebui să revină în fața cetățenilor pentru a le solicita din nou votul. El a legat această poziție de posibilitatea ca alegătorii să decidă cine va conduce România și cu ce mandat.

„Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România”, a transmis Dominic Fritz.

Fostul primar al Timișoarei a precizat, totodată, că USR este dispus să poarte discuții cu premierul desemnat, în situația în care președintele va face o altă nominalizare.

Dominic Fritz a reafirmat și poziția USR referitoare la participarea la viitorul guvern. Potrivit declarației sale, formațiunea nu intenționează să intre la guvernare dacă din viitorul executiv vor face parte miniștri ai PSD.

„Evident că vom dialoga cu premierul desemnat, daca președintele face o altă nominalizare”, scrie Dominic Fritz.

Fritz a subliniat că această poziție este una pe care USR, potrivit declarației sale, o susține de cinci luni. El a precizat că formațiunea își menține aceeași linie în ceea ce privește prezența PSD în viitorul guvern.

„Dar rămânem consecvenți cu ce spunem de 5 luni: USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD. USR nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD, a scris fostul primar.

În același mesaj, fostul primar al Timișoarei a afirmat că USR nu va susține prin vot un guvern despre care consideră că ar reprezenta un paravan pentru PSD. Poziția este prezentată de Fritz ca parte a liniei politice pe care partidul spune că o menține în discuțiile privind formarea viitorului executiv. „USR nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”