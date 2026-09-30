Tensiuni în PNL înaintea votului pentru Guvernul Mureșan. Ce li se pregătește parlamentarilor care nu respectă decizia partidului

Conducerea PNL și-a mobilizat parlamentarii înaintea votului de învestitură pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Liberalii au stabilit strategia pe care urmează să o aplice în Parlament, iar participarea la ședința de plen este prezentată ca fiind obligatorie pentru parlamentarii partidului.

Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse și preluate în presa politică, în interiorul PNL ar fi fost stabilite mai multe reguli înaintea votului asupra noului Executiv. Una dintre acestea vizează prezența parlamentarilor liberali la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan urmează să fie supus votului miercuri, 30 septembrie, iar ședința Parlamentului este programată să înceapă la ora 13:00. Premierul desemnat va prezenta programul de guvernare și lista membrilor viitorului Executiv înaintea dezbaterilor și a votului de învestitură.

Potrivit informațiilor citate despre deciziile interne ale PNL, parlamentarii liberali ar urma să își exprime opțiunea de vot la vedere în interiorul grupului parlamentar. Măsura ar permite conducerii partidului să cunoască poziția fiecărui parlamentar înaintea și în timpul votului.

Sursele citate susțin că PNL ar fi stabilit și o sancțiune pentru parlamentarii care nu respectă decizia politică privind susținerea Cabinetului Mureșan. Conform acestor informații, parlamentarii liberali care nu vor susține Guvernul condus de Siegfried Mureșan ar urma să fie excluși din grupul parlamentar al partidului.

Informația privind sancțiunea reprezintă o decizie internă atribuită conducerii liberale de sursele citate și privește modul în care parlamentarii PNL ar urma să se raporteze la votul de învestitură. În paralel, conducerea partidului a transmis semnale publice privind susținerea noului Executiv.

Printre parlamentarii liberali care și-au exprimat susținerea pentru Cabinetul propus de Mureșan se află Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu și Lucian Bode. Hubert Thuma a transmis, de asemenea, că noul Guvern trebuie susținut la vot, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.

Susținerea Cabinetului este așteptată inclusiv din partea unor liberali care s-au aflat în tabăra opusă actualei conduceri a partidului. Pozițiile exprimate înaintea votului indică astfel că sprijinul pentru Guvernul Mureșan este prezentat de conducerea PNL ca o decizie politică ce trebuie respectată de parlamentarii formațiunii.

Lista Executivului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan cuprinde reprezentanți ai PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni au anunțat că susțin Cabinetul, iar Siegfried Mureșan a precizat anterior că grupurile lor parlamentare îi asigură 170 de voturi.

Echipa guvernamentală propusă pentru votul din Parlament este formată din Siegfried Mureșan, pentru funcția de prim-ministru, Mircea Abrudean, pentru postul de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Radu Miruță, pentru funcția de vicepremier și ministru al Apărării, și Tanczos Barna, pentru postul de vicepremier și ministru al Agriculturii.

La Finanțe este propus Alexandru Nazare, la Justiție Andrea Chiș, iar la Transporturi Cătălin Drulă. Portofoliul Afacerilor Externe ar urma să fie preluat de Oana Țoiu, Ministerul Muncii de Raluca Turcan, iar Ministerul Sănătății de Oana Gheorghiu.

Lista continuă cu Cseke Attila la Ministerul Dezvoltării, Koppany Otvos la Cultură, Dragoș Pîslaru la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Dimian la Educație, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja la Energie și Irineu Darău la Economie. Audierile miniștrilor propuși au avut loc în comisiile parlamentare înaintea votului de învestitură, iar avizele primite de candidați sunt consultative.

Senatul și Camera Deputaților se reunesc miercuri, 30 septembrie, în ședință comună pentru dezbaterea și votarea programului de guvernare și a listei Cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Ședința de plen este programată să înceapă la ora 13:00.

Premierul desemnat urmează să prezinte parlamentarilor programul de guvernare și componența viitorului Executiv. După prezentare sunt programate dezbaterile, iar apoi parlamentarii vor vota asupra învestirii Cabinetului.

Pentru acordarea votului de încredere este necesară majoritatea deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi favorabile. Siegfried Mureșan a anunțat că PNL, USR și UDMR îi asigură 170 de voturi, astfel că pentru atingerea pragului constituțional sunt necesare și voturi din partea altor parlamentari.

Premierul desemnat a purtat discuții și cu reprezentanții minorităților naționale, cu parlamentari neafiliați și cu membri ai unor grupuri parlamentare mai mici pentru a obține sprijinul necesar învestirii. În ultimele zile au existat poziții diferite privind votul, iar negocierile au continuat înaintea ședinței de plen.