Ce pregătește AUR dacă Guvernul Mureșan nu trece de Parlament. Dan Dungaciu vorbește despre negocieri

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, afirmă că formațiunea este pregătită să negocieze formarea unui nou Guvern în eventualitatea în care cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu va primi votul necesar de investire.

Potrivit lui Dan Dungaciu, AUR ar urma să poarte discuții cu partidele politice în cazul în care președintele Nicușor Dan nu ar opta pentru declanșarea alegerilor anticipate.

Politicianul critică totodată decizia șefului statului de a evita această variantă și susține că, după un eventual eșec al Guvernului propus, președintele ar putea face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

„Noi suntem gata să începem negocieri, dacă va fi cazul, cu partidele sau cu unele partide. Dacă în urma desemnării lui Siegfried Mureșan, președintele României nu va declanșa anticipate și va face o altă nominalizare, ceea ce e foarte probabil, chiar dacă din punctul nostru de vedere e o încălcare a legii și a spiritului Constituției României, noi suntem gata să începem negocieri, dacă va fi cazul, cu partidele sau cu unele partide.”, a declarat Dan Dungaciu în emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu afirmă că nu este convins că următoarea persoană desemnată de președintele României pentru funcția de premier va proveni din PSD. El susține că formațiunea pe care o reprezintă este dispusă să poarte discuții în cazul în care situația politică va impune acest lucru.

„Nu sunt neapărat convins… Noi nu suntem foarte convinși că nominalizatul următor, deci nu domnul Mureșan, va fi cineva de la PSD. Nu suntem foarte convinși de asta. Din acest punct de vedere, suntem gata să negociem, dar într-un mod formal, cu invitație oficială, cu negocieri transparente, cu echipe desemnate, cu presa care să știe că au loc acele negocieri.”, susține sociologul.

Potrivit lui Dungaciu, eventualele discuții ar trebui să fie organizate formal și să se desfășoare transparent. El menționează existența unor invitații oficiale, a unor echipe desemnate pentru negocieri și informarea presei cu privire la desfășurarea acestora.

Prim-vicepreședintele AUR susține că formațiunea ar intra în eventualele negocieri de pe o poziție pe care o consideră favorabilă, raportându-se la rezultatele sondajelor invocate de acesta.

Dan Dungaciu afirmă că AUR ar avea o poziție de negociere importantă în cazul în care discuțiile privind formarea unui nou Guvern ar eșua și s-ar ajunge la alegeri anticipate. El susține că formațiunea ar putea obține un rezultat important într-un astfel de scrutin.

„I-am avertizat pe toți că acele negocieri se vor face, ținând seama că puterea de negociere este la noi. AUR este cel mai puternic în sondaje. Noi, dacă intrăm la negocieri cu un partid, cine o fi el, să zicem PSD-ul, dacă va fi să fie… AUR, dacă va pierde acea negociere și vor fi alegeri anticipate, nu va pierde la anticipate. Adică vom câștiga în alegeri anticipate.”, explică Dungaciu.

Declarațiile sale vin în contextul în care AUR ia în calcul atât varianta negocierilor pentru formarea unui Guvern, cât și posibilitatea unor alegeri anticipate. Formațiunea susține că este pregătită pentru ambele scenarii. Dungaciu precizează că AUR nu intenționează să participe la negocieri doar pentru a obține voturi sau funcții, susținând că partidul își va păstra propria poziție în eventualele discuții cu celelalte formațiuni politice.

AUR spune că este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru negocieri privind alegerile anticipate, dar exclude susținerea unor decizii fără condiții proprii sau obținerea unor funcții cu orice preț.

„Nu ne ducem să cerșim voturi sau vreo funcție la putere. Dacă se va negocia și pentru alegeri anticipate… Dacă se pregătesc alegerile anticipate, discutăm cu partidele care susțin demersul. Noi suntem pregătiți pentru toate variantele. Dar ideea că noi vom fi acolo masă de manevră sau unii care să venim să votăm ce vor ei, nu va merge”, a punctat George Simion.

Disponibilitatea AUR de a participa la negocieri pentru formarea unui nou Guvern a fost anunțată și de liderul formațiunii, George Simion. Acesta a transmis luni că partidul a desemnat o echipă care să poarte discuții cu toate formațiunile politice.