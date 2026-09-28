Ce poți face pentru bani cu tichetele casnice. Lista activităților și cum se face plata

Sistemul tichetelor pentru activități casnice reprezintă mecanismul prin care munca ocazională desfășurată în gospodării poate fi plătită, fiscalizată și evidențiată printr-o procedură simplificată. Prin acest sistem, activități necalificate precum curățenia, gătitul, îngrijirea sau grădinăritul pot fi remunerate legal, iar prestatorii beneficiază de contribuții sociale asociate veniturilor obținute.

Mecanismul este susținut de o platformă digitală care facilitează legătura dintre persoanele care au nevoie de servicii și cele care le prestează. Tranzacțiile sunt astfel înregistrate, iar procesul de plată este simplificat atât pentru beneficiari, cât și pentru prestatori.

În România sunt disponibile tichete pentru activități casnice cu valoarea de 15 lei. Acestea pot fi utilizate pentru plata serviciilor prestate în gospodării, iar persoanele care le primesc au posibilitatea de a le transforma ulterior în bani.

La 17 aprilie 2026, președintele României, Nicușor Dan, a promulgat mai multe acte normative care vizează domenii precum munca ocazională în gospodării, educația și fiscalitatea. Printre măsurile menționate se află și actualizarea legislației referitoare la prestatorii casnici.

Noua formă a legislației facilitează desfășurarea legală a activităților ocazionale realizate în gospodării și oferă o alternativă la munca nedeclarată. Persoanele fizice care prestează astfel de servicii pot fi remunerate prin tichete de activități casnice, fără ca plata să presupună proceduri administrative complicate.

În categoria prestatorilor casnici intră persoanele care efectuează activități necalificate, precum curățenie, gătit, îngrijire sau grădinărit. Plata prin tichete permite evidențierea activității și includerea contribuțiilor aferente, ceea ce oferă acces la drepturi sociale precum pensia și serviciile medicale.

Sistemul urmărește și reducerea muncii informale din acest sector. Prin fiscalizarea activităților și evidențierea plăților, veniturile obținute din astfel de servicii sunt integrate într-un mecanism legal, iar contribuțiile sunt asociate activității prestate.

Pentru persoanele care apelează la servicii casnice, procedura este gândită astfel încât plata să poată fi făcută printr-un instrument dedicat. Prestatorii pot utiliza ulterior tichetele primite, inclusiv prin transformarea acestora în bani.

Tichetele pentru activități casnice pot fi achiziționate atât fizic, cât și online, iar utilizarea lor este destinată exclusiv plății serviciilor casnice. După ce sunt primite de prestator, acestea pot fi preschimbate în bani într-un termen de până la 12 luni.

Preschimbarea poate fi făcută în numerar sau prin transfer bancar, în funcție de modalitatea aleasă. Astfel, tichetul funcționează ca instrument de plată pentru activitatea prestată și ulterior poate fi transformat în contravaloarea bănească aferentă serviciului.

Platforma digitală destinată sistemului permite administrarea tichetelor și facilitează legătura directă dintre cererea de servicii și oferta prestatorilor. Utilizatorii au, de asemenea, acces la informații și ghiduri dedicate diferitelor categorii implicate în sistem.

Digitalizarea procedurii urmărește reducerea birocrației și o evidență mai clară a tranzacțiilor. Platforma este destinată atât prestatorilor și beneficiarilor, cât și altor utilizatori care pot avea acces la acest tip de instrument.

Un element al sistemului îl reprezintă posibilitatea ca angajatorii să ofere salariaților tichete de activități casnice sub forma unor beneficii extrasalariale. În acest caz, tichetele pot fi incluse în pachetele de beneficii acordate angajaților.

Pentru salariați, mecanismul poate însemna acces la servicii casnice și utilizarea unui instrument de plată legal și fiscalizat. Tichetele pot fi folosite pentru achitarea unor activități realizate în gospodărie, potrivit regulilor sistemului.

Prin acest mecanism, beneficiile acordate de angajatori pot fi direcționate către servicii precum curățenia, gătitul, îngrijirea sau grădinăritul. Plata este realizată prin intermediul tichetelor, iar prestatorul poate ulterior să le transforme în bani.

Sistemul este legat și de obiectivul de formalizare a activităților care anterior puteau fi desfășurate în afara evidențelor fiscale și sociale. Contribuțiile aferente tichetelor permit includerea prestatorilor în sistemul de protecție socială asociat activității desfășurate.

Pe lângă măsurile referitoare la activitățile casnice, actele normative promulgate la 17 aprilie 2026 vizează și domeniul educației, precum și Codul de procedură fiscală. Modificările au ca obiect actualizarea legislației și schimbarea unor proceduri administrative și fiscale.

Prevederile referitoare la educație și fiscalitate sunt distincte de sistemul tichetelor casnice, însă fac parte din același pachet de acte normative promulgate la data menționată. Acestea vizează funcționarea și actualizarea unor mecanisme administrative din sistemul public.

În ceea ce privește activitățile casnice, mecanismul introdus pune accent pe plata legală, evidența digitală și contribuțiile sociale aferente. Prestatorii care efectuează activități necalificate pot fi remunerați prin tichete, iar beneficiarii au la dispoziție un sistem destinat achitării serviciilor.

Platforma digitală asigură gestionarea tichetelor și accesul la informații pentru utilizatorii sistemului, în timp ce posibilitatea acordării tichetelor de către firme extinde utilizarea acestui instrument și în zona beneficiilor extrasalariale.