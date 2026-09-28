RAR vine la fermieri! Tractoarele și utilajele agricole pot fi verificate direct la locul de muncă

Registrul Auto Român (RAR) continuă, luni, 28 septembrie, campania „Venim noi la voi!”, prin care echipele sale se deplasează în teren pentru verificarea tractoarelor și utilajelor agricole. Măsura îi ajută pe fermieri să obțină CIV sau ITP fără să transporte utilajele la reprezentanțele RAR ori stațiile ITP.

Registrul Auto Român (RAR) continuă campania „Venim noi la voi!”, destinată fermierilor care au nevoie de eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) sau de efectuarea Inspecției Tehnice Periodice (ITP) pentru tractoare și utilaje agricole.

RAR a anunțat luni, 28 septembrie, că specialiștii instituției se deplasează pe teren, la solicitarea agricultorilor, într-o perioadă în care timpul este esențial pentru lucrările agricole, odată cu începutul sezonului de recoltare a principalelor culturi de toamnă. Deplasarea utilajelor la o reprezentanță RAR sau la o stație ITP poate presupune timp pierdut, dificultăți logistice și costuri suplimentare.

Fermierii care dețin tractoare sau utilaje agricole cu care circulă pe drumurile publice și au nevoie de documentele necesare pentru înregistrarea acestora la autoritatea locală pot solicita deplasarea echipelor RAR în localitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un punct accesibil.

Instituția recomandă ca solicitarea să fie făcută cu sprijinul autorităților locale sau prin desemnarea unui reprezentant care să se ocupe de organizarea deplasării. Locul ales pentru verificări trebuie să permită desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității, să nu afecteze circulația pe drumurile publice și să dispună de o suprafață betonată pentru efectuarea testelor.

Echipele RAR se deplasează în teren atunci când este asigurat un număr minim de cinci utilaje. În funcție de disponibilitatea reprezentanței, instituția își organizează deplasarea autolaboratoarelor la punctul stabilit de comun acord cu solicitanții.

Campania „Venim noi la voi!” a fost lansată în 2021, inițial ca proiect pilot destinat fermierilor care aveau nevoie de eliberarea CIV sau de efectuarea ITP pentru tractoare și utilaje agricole. Datele de contact ale reprezentanțelor RAR sunt disponibile pe site-ul instituției.

Campania „Venim noi la voi!” este o inițiativă națională derulată de Registrul Auto Român (RAR), lansată în anul 2021 ca proiect pilot. Scopul campaniei este de a facilita accesul fermierilor și agricultorilor la serviciile RAR, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să transporte tractoarele și utilajele agricole la reprezentanțele județene.

Prin intermediul laboratoarelor mobile, inspectorii RAR se deplasează direct în localități pentru a efectua inspecții tehnice și proceduri administrative. În cadrul campaniei, proprietarii pot obține Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) pentru tractoare și utilaje agricole, pot solicita atestarea tehnică a vehiculelor și pot efectua Inspecția Tehnică Periodică (ITP).

Pentru ca echipa RAR să se deplaseze într-o anumită localitate, trebuie îndeplinite anumite condiții logistice. Proprietarii sau autoritățile locale trebuie să asigure un flux de cel puțin cinci vehicule sau utilaje agricole care au nevoie de verificări.

Solicitantul, de regulă primăria sau o asociație agricolă, trebuie să pună la dispoziție o suprafață betonată sau asfaltată, suficient de mare pentru efectuarea testelor specifice, inclusiv verificarea eficienței sistemului de frânare. Spațiul trebuie să permită desfășurarea verificărilor fără blocarea sau afectarea circulației pe drumurile publice.