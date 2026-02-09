TCE Ploiești susține că troleibuzele nu sunt supuse obligației de a efectua inspecția tehnică periodică. Conducerea tehnică a societății afirmă că aceste vehicule nu se pot deplasa autonom și depind de alimentarea prin rețeaua electrică aeriană.

Din acest motiv, ele ar trebui tratate similar tramvaielor, care nu sunt obligate prin lege să efectueze ITP.

Reprezentanții TCE arată că vehiculele sunt supuse unor revizii tehnice interne și că au fost solicitate clarificări oficiale de la autoritățile competente.

„Ordonanța 81 definește autovehiculele și spune că vehiculele la care se face ITP sunt cele care se deplasează prin propriile mijloace. Troleele au nevoie de fir de contact, de curent electric. Nu facem ITP. Troleul, ca de altfel și tramvaiul, nu se deplasează prin mijloace proprii”, au precizat oficialii TCE.

Poziția Poliției este opusă celei exprimate de operatorul de transport, transmite Observatorul Prahovean. Conform cadrului legal privind circulația pe drumurile publice, troleibuzele sunt încadrate ca autovehicule, deoarece sunt echipate cu motor de propulsie și circulă pe drumuri publice.

Excepția de la obligația efectuării inspecției tehnice periodice este prevăzută explicit doar pentru tramvaie, care circulă pe șine. Din această perspectivă, troleibuzele trebuie să aibă ITP valabil pentru a putea circula legal..

IPJ Prahova a precizat că legea definește autovehiculul ca fiind orice vehicul dotat cu motor, utilizat pentru transport pe drumurile publice, iar troleibuzele se încadrează în această categorie.

Totodată, legislația stabilește că vehiculele înmatriculate sau înregistrate trebuie să fie supuse inspecției tehnice periodice, cu excepții limitate și clar enumerate, în care troleibuzele nu se regăsesc, mai spun cei de la Poliție.

„Potrivit art. 6 pct. 6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin autovehicul se înțelege orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule. De asemenea, potrivit art. 9 alin. (4) din același act normativ, pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare. Prin urmare, pentru vehiculele de tip tramvai există o excepție legală de la efectuarea inspecției tehnice periodice, în timp ce pentru vehiculele de tip troleibuz legislația în vigoare nu prevede o derogare de la obligația efectuării inspecției tehnice periodice, acestea fiind supuse regimului general aplicabil autovehiculelor. Totodată, potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, atât tramvaiele, cât și troleibuzele care circulă pe drumurile publice sunt supuse obligației de a avea încheiat un contract de asigurare RCA. În ceea ce privește sancțiunile aplicabile, pentru nerespectarea obligației de efectuare a inspecției tehnice periodice, legislația prevede sancționarea contravențională cu amendă de la 9 la 20 de puncte-amendă, potrivit valorii punctului-amendă în vigoare, precum și aplicarea măsurii tehnico-administrative a reținerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, cu eliberarea unei dovezi cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile. Sancțiunea se aplică conducătorului autovehiculului, conform legii”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

La solicitarea publicației prahovene, Registrul Auto Român a transmis un punct de vedere oficial care tranșează disputa. RAR a confirmat explicit că troleibuzele nu sunt exceptate de la efectuarea inspecției tehnice periodice, indiferent de sursa de energie utilizată.

Instituția arată că pentru aceste vehicule se eliberează carte de identitate și că ele sunt supuse procedurii de înregistrare, la fel ca alte autovehicule.

RAR explică faptul că legislația nu condiționează obligația ITP de autonomia vehiculului. O interpretare contrară ar duce la excluderea de la verificări inclusiv a remorcilor și semiremorcilor.

Din punct de vedere tehnic și legal, troleibuzele sunt clasificate drept autovehicule cu motor electric și roți, capabile să se deplaseze prin propriile mijloace, chiar dacă alimentarea depinde de infrastructura electrică.

„Troleibuzele nu sunt exceptate dela efectuarea inspecției tehnice periodice indiferent de sursa de energie utilizată, având în vedere faptul că pentru aceste autovehicule se eliberează carte de identitate a vehiculului și sunt supuse înregistrării. Tramvaiele nu fac obiectul Ordonanței nr. 81/2000 cu modificările și completările ulterioare pentru că, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 3 lit. a, prin vehicul se înțelege orice autovehicul care nu circulă pe șine sau remorca Sa. În ceea ce privește troleibuzele, acestea sunt considerate autovehicule conform definiției de la art. 1, alin. 3 lit. b., fiind vehicule echipate cu motoare (preponderent numai cu motoare electrice), cu roți și care se deplasează prin propriile mijloace, iar în cazul lor inspecția tehnică se face în stații ITP dedicate, dotate special cu linii electrice de contact. Suplimentar, precizăm că în cadrul Ordonanței nr. 81/2000 cu modificările și completările ulterioare nu există prevederea conform căreia inspecția tehnică periodică se efectuează numai vehiculelor care se deplasează prin propriile mijloace, pentru că în această situație ar fi exceptate și remorcile și semiremorcile”, au explicat reprezentanții Registrului Auto Român pentru jurnaliștii prahoveni.

RAR mai precizează că inspecția tehnică pentru troleibuze nu este una imposibil de realizat. Aceasta se efectuează în stații ITP special dotate, care dispun de linii electrice de contact, tocmai pentru a permite verificarea acestor tipuri de vehicule.

În același timp, instituția subliniază că tramvaiele sunt excluse de la aplicarea Ordonanței privind inspecția tehnică periodică deoarece circulă pe șine, spre deosebire de troleibuze.

Conform legislației în vigoare, circulația unui autovehicul fără inspecție tehnică periodică valabilă constituie contravenție. Sancțiunea constă în amendă, calculată în puncte-amendă, și în reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

În astfel de situații, se poate elibera o dovadă de circulație valabilă pentru o perioadă limitată. Răspunderea revine conducătorului autovehiculului, potrivit prevederilor legale.