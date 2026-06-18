UE schimbă regulile pentru industria auto. Vehiculele vor fi proiectate și reciclate după noi standarde

Parlamentul European a adoptat joi noile reguli privind circularitatea în industria auto, un pachet legislativ care va schimba modul în care sunt proiectate, utilizate și reciclate vehiculele în Uniunea Europeană. Regulamentul acoperă întregul ciclu de viață al unui automobil, de la faza de proiectare până la tratarea acestuia la sfârșitul duratei de utilizare. Noile măsuri au primit aprobarea finală a legislativului european cu 437 de voturi pentru, 112 împotrivă și 20 de abțineri. După validarea formală de către Consiliu, normele vor intra în vigoare și vor începe să fie aplicate în termen de 24 de luni.

Noile reguli stabilesc cerințe extinse privind modul în care vehiculele sunt concepute și fabricate, cu accent pe reutilizarea materialelor și reducerea deșeurilor generate de industria auto.

Potrivit regulamentului, toate vehiculele noi introduse pe piața europeană vor trebui proiectate astfel încât cât mai multe componente și piese să poată fi demontate cu ușurință la finalul ciclului de viață. Obiectivul este creșterea gradului de recuperare a materialelor și dezvoltarea unei economii circulare în sectorul auto.

În ceea ce privește materialele plastice utilizate la fabricarea automobilelor, fiecare tip nou de vehicul va trebui să conțină cel puțin 15% plastic reciclat în termen de șase ani de la aplicarea regulamentului. Pragul va crește la 25% după zece ani.

De asemenea, cel puțin 20% din cantitatea de plastic reciclat utilizată va trebui să provină din materiale recuperate din vehicule scoase din uz sau din componente uzate, în cadrul unui sistem de reciclare de tip „buclă închisă”. Comisia Europeană va putea propune ulterior obiective similare și pentru alte materiale, inclusiv oțel reciclat, aluminiu, magneziu sau materii prime critice, în funcție de rezultatele studiilor de fezabilitate.

Regulamentul introduce obligații suplimentare pentru companiile care comercializează vehicule second-hand pe piața europeană.

La momentul vânzării unui vehicul rulat, operatorii economici vor trebui să furnizeze o evaluare care să confirme că respectivul automobil nu este considerat vehicul scos din uz sau, alternativ, să prezinte un certificat de inspecție tehnică valabil.

Pentru tranzacțiile realizate între persoane fizice, cerințele vor fi mai puțin restrictive. În aceste situații, unul dintre cele două documente va fi necesar doar dacă vehiculul a fost declarat daună economică totală ori dacă vânzarea este realizată exclusiv prin intermediul unei platforme online.

Potrivit instituțiilor europene, această abordare urmărește să reducă birocrația pentru cetățeni, fără a afecta trasabilitatea și controlul asupra vehiculelor aflate în circulație.

Un alt element important al noii legislații vizează responsabilitatea producătorilor după încheierea ciclului de viață al vehiculelor.

La trei ani după intrarea în vigoare a regulamentului, va fi introdus sistemul de răspundere extinsă a producătorilor. Astfel, constructorii auto vor avea obligația de a acoperi costurile colectării și tratării vehiculelor ajunse la sfârșitul duratei de utilizare, indiferent de statul membru în care acestea se află.

Măsura are ca scop reducerea abandonării vehiculelor și creșterea ratelor de reciclare și valorificare a materialelor recuperabile.

În paralel, regulamentul întărește și regimul exporturilor de automobile rulate. Pentru combaterea fenomenului vehiculelor dispărute și pentru limitarea dezmembrărilor ilegale, exportul vehiculelor declarate neapte pentru circulație va fi interzis. Această prevedere va deveni aplicabilă la cinci ani de la intrarea în vigoare a regulamentului.

În contextul adoptării noilor norme, raportorii dosarului au subliniat impactul pe termen lung al legislației asupra industriei europene.

„Luăm măsuri importante pentru a stimula tranziția sectorului auto către o economie circulară. Promovăm securitatea resurselor, protejăm mediul și asigurăm sustenabilitatea. Pentru a evita suprasolicitarea sectorului, noile norme vor introduce obiective realiste, mai puțină birocrație și o concurență mai loială”, au declarat coraportorii Jens Gieseke, din Comisia pentru Mediu, și Paulius Saudargas, din Comisia pentru Piața Internă.

După votul Parlamentului European, regulamentul trebuie să primească aprobarea formală a Consiliului Uniunii Europene pentru a putea fi publicat și aplicat.

Inițiativa legislativă a fost prezentată de Comisia Europeană la 13 iulie 2023 și face parte din obiectivele asumate prin Pactul Verde European și Planul de Acțiune pentru Economia Circulară.

Datele europene arată dimensiunea sectorului vizat de noile măsuri. În anul 2023, în Uniunea Europeană au fost fabricate 14,8 milioane de autovehicule, în timp ce numărul înmatriculărilor a ajuns la 12,4 milioane.

La nivelul UE circulă în prezent aproximativ 285,6 milioane de autovehicule, iar în fiecare an aproape 6,5 milioane de vehicule ajung la sfârșitul duratei de viață, ceea ce explică presiunea tot mai mare pentru dezvoltarea unor sisteme eficiente de reutilizare, reciclare și recuperare a materialelor.