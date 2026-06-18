MIPE aduce experți europeni la București. România își prezintă rezultatele evaluării fondurilor UE

MIPE a găzduit, în această săptămână, la București, două reuniuni europene dedicate evaluării impactului politicilor finanțate din fonduri europene. Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu Comisia Europeană și Centrul Comun de Cercetare (JRC). Reprezentanți ai instituțiilor europene și ai statelor membre au analizat modul în care evaluările de impact pot contribui la îmbunătățirea politicilor publice și la utilizarea mai eficientă a fondurilor europene. În cadrul reuniunilor, România și-a prezentat experiența în evaluarea Politicii de Coeziune și rezultatele unor programe de incluziune socială.

MIPE a devenit gazda unor întâlniri de nivel european dedicate analizării impactului investițiilor realizate prin fonduri europene. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat reuniunea Community of Practice on Counterfactual Impact Evaluation și cea de-a doua întâlnire a ESF+ Evaluation Partnership, în colaborare cu Comisia Europeană și Centrul Comun de Cercetare (JRC).

„Bucureștiul a devenit, în această săptămână, un important punct de întâlnire pentru experții europeni în evaluarea politicilor finanțate din fonduri europene. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a găzduit reuniunea Community of Practice on Counterfactual Impact Evaluation și cea de-a doua întâlnire a ESF+ Evaluation Partnership, evenimente organizate în colaborare cu Comisia Europeană și Centrul Comun de Cercetare (JRC)”, a transmis MIPE.

Pe parcursul a două zile, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților de management și ai instituțiilor specializate în evaluare din mai multe state membre au participat la dezbateri privind rolul evaluărilor de impact în fundamentarea deciziilor publice.

Discuțiile s-au concentrat asupra modalităților prin care metodele moderne de evaluare pot contribui la creșterea eficienței utilizării fondurilor europene și la dezvoltarea unor politici publice bazate pe rezultate măsurabile.

Potrivit informațiilor prezentate de minister, reuniunile au oferit participanților oportunitatea de a analiza exemple concrete de bune practici și de a identifica noi instrumente pentru măsurarea efectelor intervențiilor finanțate la nivel european.

Unul dintre momentele centrale ale reuniunilor organizate de MIPE a fost prezentarea experienței României în dezvoltarea sistemului de evaluare a Politicii de Coeziune.

În cadrul sesiunilor de lucru, au fost expuse rezultatele evaluărilor realizate pentru măsurile de incluziune socială finanțate prin Fondul Social European, precum și modul în care aceste analize contribuie la îmbunătățirea programelor publice.

Reprezentanții participanți au discutat despre importanța utilizării datelor și a dovezilor în procesul de elaborare a politicilor publice, dar și despre necesitatea consolidării capacității instituționale în domeniul evaluării.

Evenimentele au avut și rolul de a facilita schimbul de experiență între statele membre, de a promova metode inovatoare de evaluare și de a consolida cooperarea europeană în domeniul politicilor bazate pe dovezi.

În mesajul transmis după reuniuni, ministerul a subliniat că:

„MIPE rămâne ferm angajat în promovarea unei culturi a evaluării și în utilizarea rezultatelor acesteia pentru a sprijini decizii publice mai bine fundamentate și intervenții cu impact real pentru cetățeni”.

Potrivit instituției, dezvoltarea și utilizarea evaluărilor de impact reprezintă un instrument esențial pentru creșterea eficienței investițiilor europene și pentru orientarea resurselor către proiecte care generează rezultate concrete pentru comunități și beneficiari.