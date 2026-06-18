Cine poate accesa finanțarea pentru transport public nepoluant. Ghidul Solicitantului este disponibil deja

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat lansarea apelului de proiecte „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă – componenta Mobilitate verde”, destinat județelor Dolj și Galați, cu o valoare de aproximativ 22 de milioane de euro.

Programul vizează susținerea tranziției către forme de mobilitate durabilă și dezvoltarea unui sistem de transport cu impact redus asupra mediului. De asemenea, inițiativa are ca obiectiv diminuarea emisiilor de carbon generate de autoturisme, în special în zonele urbane.

„Am lansat apelul de proiecte Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă – componenta Mobilitate verde, dedicat județelor Dolj și Galați, în valoare de aprox. 22 mil. euro. Apelul își propune să sprijine tranziția către mobilitate durabilă și un sistem de transport ecologic și contribuie la reducerea emisiilor de carbon generate de autoturisme, în special în mediul urban”, a transmis Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Programul finanțează mai multe tipuri de investiții destinate modernizării și ecologizării transportului public. Printre acestea se numără achiziția de mijloace de transport nepoluante și de material rulant, precum și dezvoltarea infrastructurii necesare, inclusiv autobaze, stații de transport public și stații de încărcare.

Sunt incluse și proiecte de digitalizare a sistemelor de transport public, alături de inițiative pentru dezvoltarea transportului verde la nivel local. Totodată, sunt vizate măsuri pentru creșterea eficienței și accesibilității transportului public, inclusiv facilitarea accesului persoanelor defavorizate la servicii de educație și formare profesională.

Sunt finanțate:

achiziția de material rulant și mijloace de transport public nepoluante;

infrastructură de transport: autobaze, echipamente, stații de transport public, stații de încărcare etc.;

digitalizarea transportului public;

dezvoltarea transportului verde local;

eficientizarea și accesibilizarea transportului public, inclusiv pentru facilitarea accesului persoanelor defavorizate la formare profesională și educație, mai arată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Apelul are ca obiectiv creșterea accesului cetățenilor la un transport public eficient și încurajarea utilizării prioritare a acestuia, precum și accelerarea tranziției către mijloace de transport verzi și cu impact redus asupra mediului. Pot aplica pentru finanțare unitățile administrativ-teritoriale (UAT) și asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) care gestionează serviciul de transport public de călători.

„Prin acest apel, urmărim creșterea accesului cetățenilor la un transport public eficient, utilizarea prioritară a transportului public și tranziția către mijloace de transport verzi și prietenoase cu mediul. Beneficiari eligibili sunt Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) și Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care au ca scop serviciul de transport public de călători”. se mai arată în comunicatul ministerului.

De asemenea, mai trebuie punctat faptul că cererile de finanțare se depun prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, iar apelul este deschis până la data de 15 decembrie 2026. Iar Ghidul Solicitantului este disponibil pe site-ul mfe.gov.ro/ghiduri