Program guvernamental de relansare economică: granturi și credite fiscale pentru producție

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi lansarea primului program de anvergură dedicat relansării producției locale, cu un buget de peste 5,3 miliarde de lei.

Schema prevede acordarea de granturi directe sau credite fiscale pentru investiții în fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi.

„Am adoptat primul program major de relansare a producției locale: 5,313 mld. lei pentru mari investiții în producția din România. Primul instrument de finanțare din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor, dedicat industriei prelucrătoare, a fost adoptat în ședința de Guvern de azi”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare a mai punctat: „Este un pas major pentru susținerea și dezvoltarea unor noi capacități de producție în România şi înseamnă, concret:

o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 milioane lei

sprijin pentru fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi

grant direct sau credit fiscal, în funcție de nevoile companiei

finanțare orientată către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local

proiecte evaluate după impactul economic: producție internă, lanțuri valorice locale, automatizare și locuri de muncă”.

Alexandru Nazare mai afirmă că România are nevoie de creșterea producției interne, prin investiții care generează valoare adăugată, locuri de muncă și consolidarea capacității industriale, precum și prin utilizarea capitalului în economia reală.

Programul urmărește să ofere instrumente concrete pentru investitori și să asigure predictibilitate, cu acorduri de finanțare ce pot fi emise între 2026 și 2032, iar plățile fiind programate în perioada 2027–2036. De asemenea, sunt prevăzute sesiuni anuale de depunere, deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte.

„România are nevoie să producă mai mult aici, în țară. Avem nevoie de investiții care creează valoare adăugată, locuri de muncă și capacitate industrială. Avem nevoie de capital pus la lucru în economia reală. Și avem nevoie de instrumente concrete, nu doar de obiective declarate. Programul oferă, totodată, predictibilitate investitorilor: acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026–2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. În fiecare an vor exista sesiuni de depunere, deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte”, mai scrie ministrul pe social media.

Ministerul Finanțelor a creat acest instrument pentru companiile interesate să dezvolte producția în România și pentru sectoarele în care poate fi redusă dependența de importuri pe termen lung. Inițiativa este prezentată ca o direcție necesară pentru consolidarea economiei, prin stimularea producției locale, a investițiilor productive și a valorii adăugate generate în țară.