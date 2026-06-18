Fonduri elvețiene pentru România: unde merg banii și ce domenii sunt vizate

Cele 11 programe finanțate prin cea de-a doua Contribuție Elvețiană, cu o valoare totală de aproximativ 221,5 milioane franci elvețieni, echivalentul a peste 1,2 miliarde lei, se află în etapă de implementare, potrivit Ministerului Finanțelor.

Primele cereri de rambursare au fost deja depuse, iar alte solicitări se află în proces de certificare, conform informațiilor transmise printr-un comunicat oficial. Valoarea primelor decontări se ridică la 805.269,17 CHF, adică peste 4,5 milioane lei.

Sumele inițiale acoperă în principal costuri de administrare, în timp ce plățile consistente pentru activitățile de bază sunt estimate pentru a doua parte a anului 2026. Autoritățile anticipează că cele mai mari decontări vor fi realizate în perioada 2027-2028.

Miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea anuală a Programului de cooperare elvețiano-român, organizată de Ministerul Finanțelor. Evenimentul a vizat analiza stadiului celor 11 programe finanțate prin contribuția elvețiană, dar și evaluarea primelor plăți, a economiilor ce pot fi redirecționate și a direcțiilor viitoare ale parteneriatului bilateral.

Proiectele acoperă domenii considerate cu impact direct, precum sănătatea, educația duală, cercetarea, siguranța publică, justiția, eficiența energetică, dezvoltarea regională, incluziunea socială și sprijinul pentru întreprinderi mici și mijlocii.

În prezent, toate programele sunt în faza de implementare și implică beneficiari atât de la nivel central, cât și local. Printre aceștia se numără instituții din domeniul justiției și siguranței publice, structuri din educația duală, unități din sistemul sanitar, institute de cercetare, Metrorex S.A, precum și autorități locale, centre de sănătate mintală pediatrice, școli, IMM-uri și organizații neguvernamentale.

„România are astăzi o dublă responsabilitate: să continue corecția fiscală și, în același timp, să accelereze investițiile care produc dezvoltare. De aceea, parteneriatele stabile, precum cel cu Elveția, sunt foarte importante. Parteneriatul cu Elveția înseamnă proiecte care trebuie să se vadă concret: competențe mai bune prin educație duală, sprijin pentru IMM-uri, servicii publice mai bune, investiții în eficiență energetică și soluții pentru comunități vulnerabile. Toate cele 11 programe sunt acum în implementare, iar prioritatea noastră este să folosim fiecare resursă disponibilă cu seriozitate, transparență și impact real pentru beneficiari. Într-o perioadă în care România trebuie să își consolideze credibilitatea economică și să avanseze în procesul de aderare la OCDE, astfel de programe contează nu doar prin prisma finanțării, ci și prin standardele de lucru, predictibilitate și responsabilitate financiară pe care le aduc”, a declarat ministrul Finanțelor.

Pe lângă stadiul actual al implementării, discuțiile au vizat și dificultățile apărute pe parcursul derulării proiectelor. Printre acestea se numără întârzieri generate de procedurile de achiziții publice sau de contestațiile depuse în diferite etape administrative.

„Ministerul Finanțelor susține o abordare pragmatică: proiectele care au blocaje temporare trebuie sprijinite să avanseze, nu penalizate automat prin tăieri sau modificări majore de buget”, se menționează în comunicat.

De asemenea, părțile implicate au analizat perspectivele viitoare ale cooperării bilaterale, în contextul discuțiilor din Elveția privind posibila dezvoltare a unui mecanism mai stabil de sprijin pentru coeziunea europeană. Autoritățile române au transmis susținerea pentru un cadru predictibil, care să permită planificarea proiectelor pe termen lung și extinderea apelurilor competitive destinate selectării beneficiarilor și partenerilor.

O direcție importantă pentru perioada următoare vizează deschiderea unor competiții mai largi de proiecte, măsură care ar putea permite atragerea unui număr mai mare de beneficiari și dezvoltarea unor parteneriate diversificate între instituții din România, organizații elvețiene și actori internaționali.

Programul are și o componentă economică relevantă, în condițiile în care Elveția reprezintă un investitor important în România, activ în sectoare precum industria farmaceutică, construcțiile sau domeniul bancar. Cooperarea dintre cele două state este văzută ca un potențial sprijin pentru consolidarea prezenței economice prin formarea profesională duală, finanțarea IMM-urilor, dezvoltarea tehnologiilor curate și promovarea unor standarde corporative ridicate.

„Parteneriatul este relevant și pentru obiectivul strategic al României de aderare la OCDE. Programele finanțate de Elveția sprijină valori și standarde asociate economiilor avansate: stabilitate, reformă, transparență, coeziune și responsabilitate financiară”, transmite Ministerul Finanțelor.

La reuniunea de miercuri au participat reprezentanți ai Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, ai Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice, ai Biroului Contribuției Elvețiene, precum și oficiali ai instituțiilor române implicate în coordonarea, plata și auditarea programelor.