O mare fabrică din România a fost repornită. Compania care a preluat-o face angajări

Fabrica ArcelorMittal Tubular Products din Roman, preluată recent de grupul ucrainean Interpipe, și-a reluat activitatea și intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Compania controlată de miliardarul ucrainean Victor Pinchuk analizează majorarea producției, extinderea activității și recrutarea de personal suplimentar. Tranzacția de preluare a fost finalizată la începutul lunii aprilie 2026, după semnarea acordului în decembrie anul trecut. Fabrica din Roman avea peste 300 de angajați la momentul preluării.

Fabrica din Roman, care a funcționat anterior sub brandul ArcelorMittal Tubular Products, a intrat într-un proces de analiză operațională după preluarea de către grupul ucrainean Interpipe. Noul proprietar urmărește identificarea soluțiilor prin care capacitățile existente să fie utilizate la un nivel mai ridicat.

Printre măsurile analizate se numără extinderea activității pe două linii de producție, în condițiile în care compania consideră că unitatea are un potențial de dezvoltare semnificativ.

În paralel, conducerea fabricii desfășoară un proces de evaluare a fluxurilor de producție și a performanței instalațiilor existente, în vederea implementării unor măsuri de modernizare și retehnologizare.

„Interpipe Roman a început deja să evalueze procesul de producție existent în vederea îmbunătățirilor viitoare; există planuri de creștere a volumelor de producție”, spune Director General al Interpipe Roman S.A., Evgeniy Dmitrenko, potrivit profit.ro.

La momentul semnării acordului pentru preluarea fabricii, în decembrie 2025, unitatea avea peste 300 de angajați. Finalizarea tranzacției a avut loc la începutul lunii aprilie 2026, potrivit profit.ro.

Fabrica și-a reluat activitatea după transferul proprietății, însă procesul a fost amânat pentru o perioadă scurtă din cauza lipsei semifabricatelor necesare producției.

Conducerea Interpipe a explicat că unitatea a fost preluată fără stocuri de țagle, situație care a impus așteptarea primelor livrări înainte de repornirea instalațiilor industriale.

Operațiunile la laminorul plug de 16 inci au fost reluate la jumătatea lunii aprilie, după asigurarea aprovizionării cu materie primă.

„Pe 1 aprilie, am preluat controlul fabricii, din păcate fără un stoc de țagle. A durat ceva timp până la livrarea țaglei, iar operațiunile la laminorul plug de 16” au fost reluate pe 14 aprilie. Avem un plan de investiții rațional, bazat pe informațiile colectate în timpul procesului de due diligence. În primul rând, este nevoie să observăm procesul operațional, calitatea produselor și răspunsul clienților, iar apoi să trecem la o planificare mai precisă. Ca o companie de dimensiuni medii, trebuie să fim precauți în ceea ce facem și să procedăm foarte atent. Trebuie să analizăm în detaliu activele de producție”, spune CEO-ul Luca Zanotti, potrivit sursei citate.

Reprezentanții companiei susțin că investițiile vor fi implementate gradual, după analiza performanței operaționale, a calității produselor și a cererii din partea clienților.

Fabrica din Roman este aprovizionată în prezent cu țaglă provenită atât de la combinatul Interpipe Steel din Ucraina, cât și din surse externe. Grupul ucrainean intenționează însă să își consolideze producția proprie de oțel pentru a reduce dependența de furnizori externi.

În acest scop, compania desfășoară investiții la oțelăria din Dnipro, unde urmărește creșterea capacității de producție astfel încât să poată asigura integral necesarul de materie primă pentru operațiunile sale.

Conducerea Interpipe consideră că experiența acumulată în Ucraina poate contribui la optimizarea activităților desfășurate la fabrica din Roman și la transferul unor practici industriale deja implementate în cadrul grupului.

“În prezent, țagla este livrată parțial de la uzina noastră principală Interpipe Steel și parțial din surse externe, însă investim deja în oțelăria noastră din Dnipro pentru a putea acoperi 100% din necesarul de oțel din propria topitorie. Între timp, dacă există posibilitatea de cooperare în ceea ce privește aprovizionarea cu semifabricate, vom analiza opțiunile. Cred în crearea unui schimb de cunoștințe între capacitățile noastre din Ucraina și România. Ideea este de a trece la cele mai bune practici disponibile în amprenta noastră de producție (…) vedem deja câteva puncte de îmbunătățire, care vor aduce valoare într-o perioadă destul de scurtă de timp. În această etapă incipientă a deținerii proprietății fabricii, ne concentrăm pe optimizarea instalațiilor existente”, a mai precizat CEO-ul companiei ucrainene.

Interpipe este unul dintre cei mai mari producători de țevi din oțel și produse pentru infrastructura feroviară la nivel mondial. Grupul are aproximativ 9.500 de angajați, iar alți circa 1.500 luptă în prezent în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Compania are sediul în Dnipro și a fost fondată în 1990 de omul de afaceri ucrainean Victor Pinchuk, ginerele fostului președinte ucrainean Leonid Kucima. Potrivit Forbes, averea netă a lui Pinchuk este estimată în prezent la aproximativ 2,8 miliarde de dolari.