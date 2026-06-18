Prețurile la carburanți coboară, dar piața globală trimite semnale contradictorii

Prețul mediu al benzinei în Statele Unite a scăzut sub nivelul de paru dolari pe galon, marcând prima coborâre sub acest prag din 30 martie. Evoluția vine pe fondul așteptărilor legate de redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit CNN.

Benzinăriile americane afișează acum tarife sub acest nivel de referință pentru prima dată în aproape trei luni. Datele publicate de AAA indică o medie națională de 3,999 dolari pe galon joi, în scădere cu aproximativ 3 cenți față de ziua precedentă.

În paralel, platforma GasBuddy estimează un nivel ușor mai redus, de aproximativ 3,98 dolari pe galon, după ce pragul de 4 dolari a fost depășit în jos încă de duminică. Indiana înregistrează cel mai mic preț mediu din SUA, de 3,40 dolari pe galon, iar în total 28 de state se situează sub pragul de 4 dolari.

Scăderea vine după ce prețul mediu național a atins un vârf de 4,56 dolari pe 21 mai. De atunci, datele arată o diminuare zilnică, pe fondul speranțelor că negocierile internaționale vor conduce la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Această rută maritimă urmează să fie redeschisă, potrivit unui memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite menit să pună capăt conflictului. Închiderea sa la finalul lunii februarie a afectat aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, determinând creșteri pe piețele energetice.

Deși prețurile scad, specialiștii nu anticipează o revenire rapidă la media de aproximativ 3 dolari pe galon, nivelul de dinainte de conflict. Potrivit analistului Matt Smith, de la Kpler, reluarea completă a traficului în zonă ar putea necesita trei până la patru luni, iar refacerea volumelor pierdute în timpul conflictului va dura mai mult.

Situația este complicată și de oprirea parțială a producției și rafinării în regiune, afectată atât de blocajele logistice, cât și de avariile provocate infrastructurii petroliere. În acest context, revenirea la capacitatea normală de producție rămâne graduală.

Chiar dacă Statele Unite nu depind direct de petrolul din Orientul Mijlociu în proporție majoră, piața globală de țiței continuă să influențeze prețurile interne. Nivelul de referință de 70 de dolari pe baril, considerat înainte de conflict, rămâne greu de atins în perioada următoare.

La nivel de retail, ajustările sunt mai lente decât în perioada de creștere. Potrivit analistului Tom Kloza, mecanismul de ajustare al prețurilor funcționează inegal, comercianții recuperând parțial pierderile acumulate în faza de creștere accelerată.

Stocurile globale de petrol și eliberările din rezervele strategice au limitat creșterile de preț din perioada anterioară. Totuși, nivelurile actuale ale stocurilor sunt printre cele mai reduse din ultimele decenii, ceea ce menține riscul unor noi creșteri în sezonul de consum ridicat.

Analiștii avertizează că prețurile ar putea depăși din nou pragul de 4 dolari pe galon spre finalul verii, în funcție de evoluția cererii și de ritmul de refacere a producției. În acest context, Dan Pickering de la Pickering Energy Partners a subliniat că piața se află într-o etapă de ajustare, în care nivelurile de preț se stabilizează într-un nou echilibru.