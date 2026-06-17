Preț carburanți miercuri, 17 iunie 2026. Benzina și motorina s-au ieftinit. Cât plătesc șoferii din marile orașe pentru un plin

Carburanții s-au ieftinit miercuri, 17 iunie 2026, în principalele orașe din România, după reduceri aplicate de majoritatea marilor rețele de distribuție. Benzina și motorina au înregistrat scăderi de până la 20 de bani pe litru, iar diferențele de preț dintre stații s-au redus semnificativ față de zilele precedente. În București, cel mai mic preț la benzină a coborât la 8,52 lei/l, iar motorina standard poate fi cumpărată de la 8,98 lei/l. Evoluția indică o uniformizare a tarifelor practicate de marile companii petroliere.

Piața de carburanți a consemnat miercuri o nouă rundă de ajustări descendente, atât pentru benzină, cât și pentru motorină. În Capitală, benzina standard pornește de la 8,52 lei/l în stațiile Petrom, cu 10 bani mai puțin decât în ziua precedentă.

La Rompetrol, OMV, Mol și Socar, benzina standard este comercializată la 8,58 lei/l, după reduceri de 20 de bani pe litru comparativ cu tarifele afișate marți. Lukoil a aplicat o diminuare mai redusă, de 10 bani pe litru, iar prețul afișat este de 8,68 lei/l.

Reducerea diferențelor dintre operatori reprezintă una dintre cele mai importante schimbări observate în ultimele zile. Dacă anterior ecartul dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă benzină standard ajungea la aproximativ un leu pe litru, în prezent acesta s-a redus la aproximativ 15 bani.

În marile centre urbane ale țării – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța – benzina standard are același preț minim, de 8,52 lei/l. Față de ziua anterioară, când nivelul minim era de 8,62 lei/l, scăderea este de 10 bani pe litru.

Și segmentul motorinei a urmat aceeași tendință de ieftinire. Cel mai redus preț din București este de 8,98 lei/l și este practicat de Petrom. Comparativ cu marți, reducerea este de 10 bani pe litru.

Rompetrol comercializează motorina standard la 9,04 lei/l, cu 6 bani mai puțin decât în ziua precedentă. OMV, Mol și Socar afișează același nivel de preț, respectiv 9,04 lei/l, după ajustări de 10 bani pe litru.

Lukoil este singura rețea care nu a modificat tariful pentru motorina standard, menținând prețul de 9,14 lei/l afișat și marți.

Datele arată că și în cazul motorinei diferențele dintre prețurile minime și maxime s-au redus semnificativ. Astfel, nivelurile practicate de principalele companii sunt mult mai apropiate decât în perioadele anterioare.

La nivel regional, prețul minim pentru motorină este de 8,98 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, același carburant este disponibil la 8,98 lei/l, după o reducere marginală de un ban față de ziua precedentă.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă miercuri la stația PRV Petroleum din Reghin, județul Mureș. Prețul afișat este de 8,49 lei/l, cu 3 bani mai mic decât cel înregistrat în ziua precedentă.

În cazul motorinei standard, cel mai redus tarif din țară este de 8,48 lei/l și este practicat de stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița. Prețul a rămas nemodificat comparativ cu ziua anterioară.

Evoluția actuală vine după ce, în luna martie 2026, România a înregistrat una dintre cele mai accentuate creșteri ale prețurilor la combustibili din Uniunea Europeană. Potrivit datelor publicate recent de Eurostat, România s-a situat pe locul al doilea în UE în ceea ce privește ritmul scumpirii carburanților raportat la aceeași perioadă a anului trecut.

Prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării. În perioadele cu volatilitate ridicată, operatorii pot modifica tarifele de mai multe ori pe parcursul aceleiași zile, motiv pentru care verificarea prețurilor înainte de alimentare rămâne recomandată.