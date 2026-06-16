Preț carburanți 16.06.2026. Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România. Lista celor mai mici tarife

Prețurile la carburanți au înregistrat noi modificări marți, 16 iunie 2026, în România. Benzina standard s-a ieftinit în principalele orașe ale țării, iar diferențele dintre stațiile de alimentare s-au redus semnificativ față de zilele precedente. Pe segmentul motorinei, cea mai importantă schimbare a fost operată de Lukoil, care a redus prețul cu 45 de bani pe litru. Datele analizate provin din monitorizarea a 1.419 benzinării din rețelele Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom.

Piața de carburanți din Capitală afișează marți tarife mai mici la benzină și diferențe mult mai reduse între operatorii din piață. La nivel național, prețul mediu al benzinei standard 95 este de 8,71 lei/litru, în timp ce motorina standard are un preț mediu de 9,12 lei/litru. Pentru GPL auto, media este de 4,48 lei/litru.

Cea mai ieftină benzină standard din București poate fi cumpărată cu 8,62 lei/litru în stațiile Petrom. Tariful este cu 10 bani mai mic decât cel afișat în ziua precedentă, când benzina pornea de la 8,72 lei/litru.

Rompetrol comercializează benzina standard la 8,78 lei/litru, preț menținut încă de vineri. Același tarif este afișat și în stațiile OMV, unde costul a rămas neschimbat din weekend.

În rețeaua MOL, benzina standard este vândută tot cu 8,78 lei/litru. Și Socar afișează același tarif, de 8,78 lei/litru, nivel păstrat de duminică.

Lukoil și-a actualizat prețurile și comercializează marți benzina standard la 8,78 lei/litru. Astfel, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă benzină standard din București s-a redus la aproximativ 10-15 bani pe litru, după ce în zilele precedente ajungea la aproape un leu.

Tendința se regăsește și în celelalte mari centre urbane. În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard pornește de la 8,62 lei/litru, comparativ cu 8,72 lei/litru în ziua anterioară.

Evoluția carburanților diesel arată o apropiere semnificativă a tarifelor practicate de marile companii petroliere, după reducerea aplicată de Lukoil.

Cea mai ieftină motorină standard din București este disponibilă la Petrom, unde costă 9,08 lei/litru. Prețul este menținut la același nivel din ultimele zile.

Rompetrol comercializează motorina standard cu 9,10 lei/litru. În stațiile OMV, prețul este de 9,14 lei/litru, tarif practicat și de MOL și Socar.

Cea mai importantă modificare a zilei vine din partea Lukoil. Compania a redus prețul motorinei de la 9,59 lei/litru la 9,14 lei/litru, ceea ce înseamnă o ieftinire de 45 de bani pentru fiecare litru alimentat.

În urma acestei ajustări, diferența dintre prețul minim și cel maxim la motorina standard s-a redus considerabil și se apropie de nivelul observat în cazul benzinei.

Raportat la principalele orașe ale țării, cel mai mic preț pentru motorina standard este înregistrat în Cluj-Napoca, unde carburantul costă 8,99 lei/litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina pornește de la 9,08 lei/litru, la fel ca în ziua precedentă.

Cele mai mici prețuri la carburanți din țară sunt afișate în continuare de stații independente din județele Mureș și Dâmbovița.

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,52 lei/litru și este comercializată la stația PRV Petroleum din Albești, județul Mureș. Tariful este neschimbat față de ziua precedentă și se menține la acest nivel încă de duminică.

În cazul motorinei standard, cel mai redus preț din țară este de 8,48 lei/litru și este practicat de stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița. Comparativ cu ziua precedentă, prețul este mai mic cu 15 bani pe litru.

Datele privind evoluția pieței arată că prețurile combustibililor au crescut semnificativ în luna martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor publicate recent de Eurostat, România s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul scumpirilor la carburanți.

Prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării. De aceea, șoferii sunt sfătuiți să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care operatorii modifică frecvent prețurile la pompă.