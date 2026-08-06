Prețurile carburanților joi, 6 august 2026. Lista stațiilor cu cele mai mici tarife

Benzina standard a înregistrat o nouă scădere de preț joi, 6 august 2026, atât în București, cât și în alte mari orașe monitorizate, precum Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța. Modificările au fost reduse, însă au influențat valorile afișate la unele stații de alimentare.

În Capitală, singura rețea care a redus prețul benzinei standard a fost Rompetrol. Astfel, cel mai mic tarif pentru acest tip de carburant a ajuns la 9,47 lei pe litru, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro. În ceea ce privește motorina standard, prețurile se mențin într-un interval cuprins între 10,77 lei pe litru și 10,98 lei pe litru.

În București, prețul minim al benzinei standard este joi de 9,47 lei/litru, față de 9,51 lei/litru în ziua precedentă, ceea ce reprezintă o scădere de 0,04 lei. Tariful este afișat la stațiile Rompetrol, unde miercuri carburantul costa 9,57 lei/litru, diferența față de această valoare fiind de 0,10 lei.

La stațiile Petrom, benzina standard se vinde joi cu 9,51 lei/litru, același preț înregistrat miercuri. Și rețeaua Socar păstrează tariful anterior, de 9,51 lei/litru. În cazul stațiilor OMV, prețul rămâne neschimbat, la 9,57 lei/litru. Stațiile Mol mențin, de asemenea, prețul de miercuri, respectiv 9,57 lei/litru pentru benzina standard. La Lukoil, carburantul are același tarif ca în ziua precedentă, de 9,59 lei/litru.

În principalele orașe monitorizate, benzina standard are joi valori apropiate. În București, Iași și Constanța, prețul minim a scăzut la 9,47 lei/litru, de la 9,51 lei/litru. În Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 9,47 lei/litru, față de 9,49 lei/litru miercuri, iar în Timișoara prețul este tot de 9,47 lei/litru, comparativ cu 9,48 lei/litru în ziua anterioară, potrivit peco-online.ro.

Pentru motorina standard, cele mai multe stații au păstrat prețurile de miercuri. În București, cel mai mic tarif este de 10,77 lei/litru, valoare afișată la Petrom. Același preț este menținut și de stațiile Socar.

La Rompetrol, motorina standard costă joi 10,83 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. Nici stațiile OMV nu au schimbat tariful, carburantul fiind comercializat cu 10,83 lei/litru. În rețeaua Mol, prețul rămâne tot la nivelul de 10,83 lei/litru.

Cel mai ridicat preț pentru motorina standard este înregistrat la stațiile Lukoil, unde carburantul costă 10,98 lei/litru, aceeași valoare ca miercuri.

La nivelul orașelor mari, cea mai ieftină motorină standard are joi un preț de 10,73 lei/litru și este disponibilă în Timișoara, unde tariful a rămas neschimbat. În București, Iași și Constanța, motorina standard costă 10,77 lei/litru, la fel ca în ziua precedentă. În Cluj-Napoca, motorina este afișată la 10,77 lei/litru, după ce anterior fusese 10,49 lei/litru, diferența fiind de 0,28 lei.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, momentul actualizării tarifelor și localitatea în care se află șoferii.

Cele mai mici prețuri la carburanți din România sunt afișate la stația Petrollium din Iernut, strada Tudor Vladimirescu nr. 2E, județul Mureș. Acolo, benzina standard costă 8,74 lei/litru, același tarif menținut din ziua precedentă.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț la nivel național este de 9,79 lei/litru, valoare care a rămas neschimbată față de ziua anterioară.