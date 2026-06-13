Prețurile la pompă s-au schimbat din nou. Cât costă benzina și motorina pe 13 iunie

Șoferii care alimentează în acest weekend pot găsi benzina la prețuri mai mici decât în zilele precedente, însă diferențele dintre stațiile de carburanți rămân semnificative. În București, benzina standard a coborât până la 8,72 lei pe litru, în timp ce în alte benzinării depășește 9,60 lei pe litru. În cazul motorinei, tendința este diferită, prețurile înregistrând ușoare creșteri față de ziua precedentă.

Prețurile carburanților au înregistrat noi modificări sâmbătă, 13 iunie 2026. Benzina standard a continuat să se ieftinească în principalele orașe ale țării, în timp ce motorina a consemnat mici majorări în unele rețele de distribuție.

În București, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,72 lei pe litru, față de 8,78 lei pe litru în ziua precedentă. Acest tarif este practicat în stațiile Petrom și reprezintă una dintre cele mai importante reduceri din ultimele zile.

Rompetrol comercializează benzina standard la 8,78 lei pe litru, același nivel afișat și vineri. În schimb, OMV a redus prețul cu 20 de bani pe litru, de la 8,98 lei la 8,78 lei.

La Socar, benzina se menține la 9,14 lei pe litru, în timp ce Lukoil continuă să afișeze unul dintre cele mai ridicate prețuri de pe piață, respectiv 9,68 lei pe litru. Astfel, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț practicat în Capitală se apropie de un leu pe litru.

Stațiile MOL nu afișau prețuri pentru benzină sâmbătă dimineață, pentru a patra zi consecutiv.

Deși tendința generală este de ieftinire a benzinei, șoferii care nu compară prețurile pot plăti considerabil mai mult pentru aceeași cantitate de carburant.

Diferența de aproape un leu pe litru dintre unele stații înseamnă că un plin de 50 de litri poate costa cu aproape 50 de lei mai mult, în funcție de locul în care este făcută alimentarea.

În cele cinci orașe monitorizate – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța – benzina standard pornește de la 8,72 lei pe litru, față de 8,78 lei pe litru în ziua precedentă.

Spre deosebire de benzină, motorina standard a înregistrat mici creșteri de preț.

În București, cel mai mic tarif afișat este de 9,08 lei pe litru, cu 4 bani mai mult decât vineri. Acest preț este practicat de Petrom.

Rompetrol a crescut prețul motorinei de la 9,04 lei la 9,10 lei pe litru, în timp ce OMV menține nivelul de 9,14 lei pe litru.

Socar comercializează motorina standard la 9,24 lei pe litru, iar Lukoil continuă să afișeze unul dintre cele mai ridicate prețuri din piață, respectiv 9,59 lei pe litru.

În cazul stațiilor MOL, prețurile la motorină nu erau disponibile nici sâmbătă dimineață.

La nivelul marilor orașe, motorina standard este vândută cu 9,08 lei pe litru în București, Timișoara, Iași și Constanța. Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai redus preț dintre cele monitorizate, unde motorina poate fi cumpărată cu 8,99 lei pe litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată sâmbătă cu 8,52 lei pe litru de la stația PRV Petroleum din localitatea Albești, județul Mureș.

Comparativ cu ziua precedentă, prețul este mai mic cu 11 bani pe litru.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai redus tarif din țară rămâne 8,63 lei pe litru și este practicat la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Acest preț s-a menținut neschimbat încă de la mijlocul săptămânii.

Evoluția prețurilor la pompă rămâne în atenția șoferilor și a autorităților, în contextul în care România a înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri ale prețurilor la carburanți din Uniunea Europeană.

Datele publicate recent de Eurostat arată că țara noastră s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de scumpire a combustibililor în luna martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că evoluția prețurilor petrolului, costurile logistice și fluctuațiile de pe piețele internaționale continuă să influențeze nivelul tarifelor afișate la pompă.

În aceste condiții, șoferii sunt sfătuiți să verifice prețurile înainte de alimentare, deoarece operatorii pot modifica tarifele chiar de mai multe ori în aceeași zi, iar diferențele dintre benzinării pot genera economii importante pentru cei care urmăresc constant piața carburanților.