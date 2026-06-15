Prețul petrolului scade, iar acțiunile cresc moderat pe fondul progreselor de pace dintre SUA și Iran

Preţul petrolului a înregistrat o scădere de peste 4%, în timp ce pieţele bursiere au consemnat creşteri semnificative, după anunţul potrivit căruia Statele Unite şi Iranul au ajuns la o înţelegere preliminară pentru încetarea conflictului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Acordul, prezentat de oficiali ai celor două state, a fost asociat imediat cu o detensionare a pieţelor energetice, după luni de incertitudine.

Reprezentanţi americani şi iranieni au transmis că a fost convenit un cadru pentru oprirea ostilităţilor şi reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute globale pentru transportul de petrol şi gaze. Înţelegerea este descrisă ca un pas iniţial, urmând ca detaliile privind programul nuclear al Iranului să fie discutate ulterior.

Potrivit declaraţiilor oficiale, acordul ar marca o etapă importantă într-un conflict care a afectat piaţa energetică internaţională şi a generat pierderi umane semnificative de la declanşarea sa. „Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat”, a scris Donald Trump pe platforma Truth Social.

Mesajul a venit la scurt timp după anunţul premierului pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui ţară a avut rol de mediator, care a confirmat că părţile au ajuns la o înţelegere.

Documentul preliminar urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveţia, însă termenii finali nu au fost făcuţi publici. Shehbaz Sharif a precizat într-o postare pe platforma X că acordul prevede „încetarea imediată şi permanentă a operaţiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Donald Trump a afirmat că Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pe care Iranul ar fi restricţionat-o în ultimele luni, va fi redeschisă, menţionând totodată ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. „Nave ale lumii, porniţi motoarele. Lăsaţi petrolul să curgă!”, a transmis liderul american.

În paralel, câteva sute de nave comerciale au rămas blocate în zonă, în timp ce altele aşteaptă accesul în strâmtoare, într-un context logistic încă fragil.

Anunţul a influenţat imediat pieţele de energie, unde contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu aproximativ 4% în tranzacţiile de luni dimineaţă, pe fondul anticipării reluării fluxurilor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. Indicele american WTI a consemnat, la rândul său, o scădere de peste 5%.

Înainte de apariţia informaţiilor privind acordul, Agenţia americană pentru Energie estima că revenirea la nivelul normal al traficului maritim ar putea necesita mai multe luni. Instituţia prognoza, de asemenea, menţinerea unor preţuri ridicate pe termen mediu, chiar şi după stabilizarea situaţiei logistice din regiune.

„Odată ce traficul maritim în strâmtoarea Ormuz va fi reluat treptat, permiţând producătorilor să reia treptat producţia întreruptă, previzionăm o scădere a preţurilor la o medie de 79 de dolari pe baril în 2027”, arăta evaluarea instituţiei, citată de BFMTV.

Pieţele financiare din Asia au reacţionat pozitiv la anunţ, cu aprecieri semnificative ale principalilor indici bursieri. La Tokyo, indicele Nikkei a urcat cu peste 5%, în timp ce la Seul, Kospi a înregistrat o creştere similară. Bursa din Sydney a consemnat un avans de peste 1%, iar cea din Taipei a urcat cu mai mult de 2%.

Ipek Ozkardeskaya, analist senior la Swissquote, a comentat: „contractele futures europene și americane sunt ferm pe verde la deschiderea piețelor europene, deoarece scăderea prețurilor petrolului s-ar putea dovedi sustenabilă și ar putea duce la relaxarea așteptărilor inflaționiste la nivel global și la o poziție mai relaxată a politicii monetare în cadrul băncilor centrale”.

Ea a continuat, precizând că „atâta timp cât prețurile petrolului rămân sub control, preocupările geopolitice ale piețelor se vor diminua. Acestea sunt vești excelente la începutul unei săptămâni pline de întâlniri importante ale băncilor centrale”.