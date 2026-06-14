Japonia vrea acces la pământurile rare din Groenlanda. Guvernul pregătește explorări pentru minerale esențiale industriei tehnologice

Japonia intenționează să își reducă dependența de China pentru aprovizionarea cu pământuri rare și alte minerale critice. În acest context, autoritățile de la Tokyo pregătesc lansarea unor studii geologice în Groenlanda, teritoriu care deține unele dintre cele mai importante rezerve neexploatate din lume.

Demersul face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Japonia încearcă să își securizeze accesul la materiile prime necesare industriilor tehnologice, energetice și semiconductorilor.

Potrivit informațiilor publicate de Nikkei, guvernul japonez intenționează să înceapă încă din această vară evaluarea posibilităților de exploatare a pământurilor rare și a altor minerale strategice din Groenlanda.

După o misiune de documentare desfășurată în noiembrie anul trecut la o mină de feldspat din Groenlanda, autoritățile japoneze au concluzionat că activitățile miniere pot fi desfășurate chiar și în condițiile climatice extreme din regiune.

Următorul pas îl reprezintă trimiterea unor specialiști ai Organizației Japoneze pentru Metale și Securitate Energetică (JOGMEC), care vor purta discuții cu autoritățile locale din capitala Nuuk și vor vizita proiecte miniere aflate în faza de pregătire pentru exploatarea pământurilor rare.

Experții vor analiza dimensiunea zăcămintelor, dar și costurile necesare pentru dezvoltarea unor operațiuni comerciale.

Oficialii japonezi estimează că depozitele din Groenlanda conțin disprou, un element din categoria pământurilor rare utilizat în motoarele electrice, inclusiv în industria vehiculelor electrice.

În același timp, regiunea ar putea oferi acces la grafit, materie primă esențială pentru baterii, precum și la tantal și niobiu, două materiale importante pentru industria semiconductorilor.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), Groenlanda deține aproximativ 1,5 milioane de tone de pământuri rare, fiind a opta cea mai mare rezervă cunoscută la nivel mondial.

Importanța strategică a regiunii a atras în ultimii ani atenția mai multor state. Președintele american Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul față de Groenlanda, considerată o zonă cu resurse naturale importante și cu o poziție strategică în Arctica.

Diversificarea surselor de aprovizionare a devenit o prioritate pentru Japonia după ce China, responsabilă pentru aproximativ 70% din producția mondială de pământuri rare, a introdus anul trecut restricții la export pe fondul tensiunilor diplomatice cu Statele Unite.

Pământurile rare sunt indispensabile pentru producția de automobile electrice, turbine eoliene, echipamente militare, electronice și tehnologii avansate.

Autoritățile japoneze consideră că accesul la resurse alternative este esențial pentru securitatea economică și tehnologică a țării.

În prezent, exploatarea pământurilor rare în Groenlanda se află încă într-o fază incipientă, însă mai multe companii din Statele Unite și Europa pregătesc deja proiecte de dezvoltare.

Guvernul Groenlandei și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu Japonia în domeniul exploatării resurselor minerale.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen declara anterior că țările care încearcă să își reducă dependența de China ar trebui să colaboreze cu Groenlanda pentru dezvoltarea proiectelor miniere.

Potrivit acestuia, pe lângă Uniunea Europeană și Statele Unite, Japonia este unul dintre partenerii pe care autoritățile locale îi consideră importanți pentru valorificarea resurselor naturale ale insulei.

O provocare importantă rămâne însă construirea unui lanț de aprovizionare complet. Guvernul japonez analizează posibilitatea dezvoltării unor facilități de procesare în state partenere, inclusiv în Uniunea Europeană, pentru ca materiile prime extrase din Groenlanda să poată ajunge mai ușor pe piețele internaționale.

Creșterea temperaturilor din regiunea arctică și retragerea gheții contribuie, de asemenea, la facilitarea accesului către unele dintre zăcămintele care până acum erau dificil de exploatat. Acest lucru sporește interesul economic pentru Groenlanda și transformă teritoriul într-un punct important al competiției globale pentru resurse strategice.